Fussball Nur ein Dreier zählt in der Finalissima: Der FC Dietikon ist unter Zugzwang Am Samstag fällt im Direktduell die endgültige Entscheidung um den Aufstieg in die 1. Liga. Beim Gastspiel in Muri muss der FC Dietikon gewinnen. Sonst gibt's eine «Ehrenrunde» in der 2. Liga inter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.06.2022, 13.30 Uhr

Hoffentlich auch nach dem Muri-Spiel: Dietikons Fussballer am Feiern, hier nach dem jüngsten 4:0-Erfolg gegen Unterstrass vor Wochenfrist. Michael Küng

Da hatte der Spielplangestalter wahrlich ein glückliches Händchen gehabt. In der 26. und letzten Meisterschaftsrunde in der Gruppe 5 der 2. Liga inter treffen mit Dietikon und Muri jene beiden Teams aufeinander, die noch Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz hinter Gruppensieger Rotkreuz haben. Für die Partie am Samstagabend um 18 Uhr im Stadion Brühl ist also angerichtet. Und: Sowohl der Tabellenzweite Muri als auch die einen Punkt dahinter liegenden Dietiker weisen eine stark steigende Tendenz auf. Man darf ein grosses Spiel zweier Teams erwarten, die sich auf Augenhöhe begegnen werden.

Die Ausgangslage ist klar: Wollen die Dietiker die direkte Rückkehr in die 1. Liga feiern, müssen sie gewinnen, also mindestens einen Treffer mehr erzielen als die Freiämter. Diesen genügt bereits ein Remis für die Rückkehr in die vierthöchste Liga des Landes.

Gemeinsame Busfahrt ins Klosterdorf

Daniel Tarone, Dietikons Cheftrainer, will vor dem wichtigen Spiel denn auch nicht viele Worte verlieren. Er sagt nur:

«Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Muri und wollen natürlich gewinnen. Die letzten Partien haben gezeigt, dass wir Fussball spielen können. Aber natürlich wird auch die Tagesform entscheidend sein.»

Zur Erinnerung: Die letzten drei Meisterschaftspartien haben die Limmattaler mit einem Gesamtskore von 17:0 gewonnen. Warmgeschossen ist die FCD-Offensive jedenfalls.

Am Spieltag treffen sich die FCD-Akteure zum gemeinsamen Mittagessen und dislozieren dann zusammen mit einem Bus ins Klosterdorf. «Wir fahren geschlossen nach Muri. Und so wollen wir dann im Spiel auch auftreten: in der Defensive geschlossen, gegen vorne gefährlich», sagt Tarone.

Ob er in der Offensive erneut Captain Marvin Hezel bringt oder auf den wieder spielberechtigten Mamadou Sylla zählen wird – Tarone lässt sich nicht in die Karten schauen. Vor dem eigenen Gehäuse müssen die Limmattaler vor allem ein Auge auf Muri-Bomber Michael Hohl haben. Der 30-jährige Angreifer hat bislang sagenhafte 18 Meisterschaftstore erzielt, sein Compagnon Diego Zoller auch schon deren 12.

Mit seiner produktiven Sturmformation will Muris Cheftrainer Piu Nascimento den Dietikern das Leben schwer machen.

«Wir treten zu Hause an, unsere Fans haben eine gewisse Erwartungshaltung, es geht um alles – so macht das Spass»,

sagt der 45-jährige Schweiz-Brasilianer. In der Saison 2010/11 spielte er zusammen mit Dietikons Tarone in der Challenge League beim FC Wohlen. Die beiden kennen sich also. «Ich schätze Piu als guten Typ, wir haben immer wieder Kontakt», sagt Tarone. Vor dem Spiel der Spiele allerdings blieben die Smartphones stumm. «Wir werden nach dem Schlusspfiff zusammen ein wenig feiern», sagt der FCD-Chef.

Ob Aufstieg oder nicht, gefeiert wird sowieso

Egal, ob die Dietiker am Samstag aufsteigen oder ob sie ab Mitte August einen zweiten Anlauf Richtung 1. Liga nehmen müssen, ein Erfolg ist die aktuelle Meisterschaftskampagne so oder so. Und darum soll das Team auch mit einem zünftigen Fest in die kurze Sommerpause entlassen werden. «Nach dem Spiel fahren wir zusammen auf die Dornau und lassen dort die Saison gebührend ausklingen», verrät Vereinspräsident Claudio Lorenzet. Dabei werden auch jene Akteure verabschiedet, die nächste Saison nicht mehr dabei sein werden.

Ähnliche Pläne verfolgt man beim Gegner. «Die Partie gegen Dietikon ist die letzte auf dem Naturrasen. Künftig haben wir auf dem Hauptplatz einen Kunstrasen», sagt Muri-Coach Piu Nascimento, «klar, dass wir da noch ein Weilchen im Stadion bleiben und feiern werden.»

Fussball 2. Liga inter

FC Muri – FC Dietikon, Stadion Brühl, Samstag, 18 Uhr.

