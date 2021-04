Fussball «Eine Art Rückkehr»: Der FC Dietikon holt Ex-Profi Daniel Tarone an die Seitenlinie Der in Dietikon aufgewachsene, frühere FCZ-Spieler übernimmt per 1. Juli die sportliche Leitung auf der Dornau. Er hat für drei Jahre unterschrieben. Ruedi Burkart 16.04.2021, 17.47 Uhr

Der FC Dietikon ist für ihn «eine Herzensangelegenheit»: der neue Trainer Daniel Tarone (rechts) mit Vereinspräsident Renato Casanova. Ruedi Burkart

Transfercoup im Limmattaler Fussball: Der ehemalige Profikicker Daniel Tarone, 45, stösst als Trainer zum FC Dietikon. Der neue starke Mann beim Klub von der Dornau wurde am Donnerstag offiziell den Medien vorgestellt. Auch wenn der Spielbetrieb im Amateurfussball wegen der Coronapandemie weiterhin ruht, gleisen die Vereine hinter den Kulissen mit Hochdruck die kommende Saison auf. So auch die Dietiker, die wegen des bevorstehenden Abgangs von Trainer João Paiva und Sportchef Christian Müller per 30. Juni gefordert waren.

Lange mussten die FCD-Verantwortlichen nicht suchen. Knapp drei Wochen nach Bekanntgabe der Abgänge von Paiva und Müller verkündete Vereinspräsident Renato Casanova erfreut: «Wir können eine sehr gute Lösung präsentieren.» Daniel Tarone, ehemaliger Super-League-Profi und während mehrerer Jahre Assistenztrainer beim FC St.Gallen, unterschrieb beim FC Dietikon für drei Jahre.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir Daniel Tarone als neuen Trainer und Marcello Stellato als neuen strategischen Leiter Aktiv- und Juniorenfussball für das Projekt FC Dietikon gewinnen konnten»,

sagt Casanova. «Daniel und Marcello sind Profis, sie bringen das nötige Fachwissen mit und identifizieren sich zu 100 Prozent mit der Aufgabe bei uns. Wir sind überzeugt, dass sie genau die richtigen Personen für die Zukunft des FC Dietikon sind.»

Während seine neue Mannschaft trainiert, posiert Tarone fürs Foto

Die Sonne senkt sich an diesem Donnerstagabend langsam über das Limmattal, es herrscht ideales Fussballwetter. Fast schon kitschig schön präsentiert sich die Szenerie. Während auf dem Hauptplatz der Dornau seine zukünftige Mannschaft noch unter der Leitung von Paiva trainiert, posiert Daniel Tarone vor dem grossen FCD-Logo mit Klubpräsident Renato Casanova für ein Foto. Erst wenige Stunden sind vergangen, seit Tarone seine Unterschrift unter den Dreijahresvertrag mit dem FC Dietikon gesetzt hat. Tarone und Casanova blinzeln in die Sonne, die Stimmung ist gelassen.

August 2002: Daniel Tarone (links) im Dress des FC Zürich im NLA-Meisterschaftsspiel gegen Wils Massimo Rizzo. Rizzo leitet aktuell als Cheftrainer die Geschicke bei Tarones Stammklub FCZ. Keystone/Regina Kuehne

Tarone macht einen zufriedenen Eindruck. Mit einem Schmunzeln sagt der in Dietikon aufgewachsene Tarone später im Klubhaus: «Es ist für mich eine Art Rückkehr. Ich fühlte mich früher hier auf der Dornau schon wohl, und das tue ich auch jetzt wieder. Ja, ich kann sagen, dass der FCD für mich eine Herzensangelegenheit ist.» Dann blickt er zu Vereinspräsident Renato Casanova und fügt an:

«Der Weg von der Hauptstrasse zum Platz ist immer noch gleich schmal wie damals.»

Die Frage stellt sich: Warum unterschreibt ein ehemaliger Super-League-Assistenztrainer mit Uefa-Pro-Lizenz bei einem bescheidenen 1.-Liga-Klub? «Warum nicht?», gibt Tarone die Frage zurück. Er arbeite gerne mit erfolgshungrigen Fussballern, liebe es, Kinder und Jugendliche auszubilden. Wie der Amateurfussball funktioniert, hat er die vergangenen drei Jahre in Deutschland hautnah erfahren. Seit 2018 und noch bis Ende Juni ist er Cheftrainer des SV Gutenstetten-Steinachgrund, einem Klub aus der siebthöchsten Liga Deutschlands. Tarone: «Ich mache dort alles, bin Trainer, organisiere Trainingslager und Freundschaftsspiele, fördere junge Spieler.»

Wer ist Daniel Tarone? Der 45-jährige schweizerisch-italienische Doppelbürger wuchs in Dietikon auf und ging im Luberzenschulhaus zur Schule. Sein Fussball-ABC lernte er in den 1980er-Jahren beim FC Juventus Zürich. 1993 startete Tarone seine Profikarriere beim FC Zürich. Die weiteren Stationen waren Aarau, Bellinzona, erneut Aarau, wieder FCZ, Schaffhausen, dann das dritte Engagement in Aarau, Baden und Wohlen. Im Freiamt beendete er vor zehn Jahren seine Aktivkarriere. Der Inhaber der Uefa-Pro-Lizenz war anschliessend unter Jeff Saibene und Josef Zinnbauer Co-Trainer beim FC St.Gallen. 2015 war er nach dem Rücktritt von Saibene kurzzeitig Interimstrainer beim FCSG. Im Sommer 2018 wechselte Tarone zum SV Gutenstetten-Steinachgrund in die deutsche Bezirksliga. Per 1. Juli 2021 übernimmt er das Traineramt beim FC Dietikon in der 1. Liga. Tarone ist dreifacher Familienvater und wohnt mit seiner Familie im Kanton Thurgau. (rubu.)

In einem ersten Schritt geht es für Tarone nun neben der Kaderbildung für die kommende 1.-Liga-Saison darum, in enger Zusammenarbeit mit dem neuen Leiter Fussball Marcello Stellato – der aktuell die GC U15-Junioren Team Limmattal betreut –, unter anderem die Strukturen in der Kinder- und Jugendausbildung neu zu gestalten und so zusammen den Gesamtverein weiterentwickeln.

August 2016: Daniel Tarone (Mitte) im Gespräch mit Joe Zinnbauer. Tarone war damals Assistenztrainer beim FC St.Gallen, Zinnbauer sein Chef. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der FC Dietikon soll wieder sexy werden

Dank der Verpflichtung des Duos Tarone/Stellato wolle man innerhalb des Vereins neue Strukturen schaffen und den Klub fit machen für die Zukunft, sagt Präsident Casanova. Oder wie es Tarone ein wenig salopp ausdrückt: «Der FC Dietikon soll wieder sexy werden.» Genauer: Neben dem Erreichen der sportlichen Ziele – so soll die 1. Mannschaft endgültig in der 1. Liga etabliert werden – geht es auch darum, dass sich die Bevölkerung wieder stärker mit dem Verein identifiziert. Ein Mittel dazu: Vermehrt eigene junge Spieler ins Fanionteam einbauen, statt alle sechs Monate die Hälfte der Mannschaft auszuwechseln.

Auf die Frage, wie hoch man in Prozenten sein Anstellungsverhältnis beziffern kann, meint der neue Trainer: «Fragen Sie mich in sechs Monaten noch einmal.» Tarone leitet auch eine Fussball-Akademie in der Ostschweiz und will diese in Zusammenarbeit mit dem FCD auch im Limmattal positionieren. Zudem ist er im Immobiliengeschäft tätig.