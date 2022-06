Fussball Neuer Rekord: 180 Teams tschutten zwei Tage auf der Dornau Am Wochenende des 25. und 26. Juni steigt auf der Dietiker Fussballanlage das grosse regionale Fussball-Schülerturnier. Nach dem letztjährigen Resultat-Chaos soll heuer ein neues Computerprogramm für einen geordneten Ablauf des Grossanlasses sorgen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.06.2022, 14.30 Uhr

Vor einem Jahr traten 116 Teams auf dem Dornau-Rasen an, dieses Mal sind es bereits 180. Henry Muchenberger / Archiv

Es scheint keine Grenzen für die Verantwortlichen des FC Dietikon zu geben. 660 Mädchen und Knaben kickten 2020 um die Wette, im vergangenen Jahr waren es bereits 900 – und diesmal erwartet das Organisationsteam um OK-Chef Pascal Stüssi sage und schreibe 1500 Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Alterskategorien von der 1. bis zur 9. Klasse.

Das sei «schlicht sensationell», sagt Stüssi und streicht die grosse Bedeutung des «Schüeli» im Jahresprogramm des Fussballklubs Dietikon heraus: «Es ist einer der grossen Fixpunkte in unserer Agenda. Wir dürfen Teams aus der ganzen Umgebung begrüssen. Nicht nur aus dem Limmattal, auch aus der Stadt Zürich und vom Mutschellen hinunter kommen sie zu uns auf die Dornau.» 180 Mannschaften hätten sich angemeldet, vor einem Jahr waren es noch deren 116 gewesen, so der Vizepräsident des FC Dietikon weiter. Auf die Frage, ob dieser Gigantismus gesund sei, antwortet Stüssi:

«Wir freuen uns, dass unser Anlass so gut ankommt. Und weil es diesmal so viele Mannschaften sind, haben wir die Turnierdauer auf zwei Tage ausgedehnt.»

Man habe organisatorisch und logistisch aufgerüstet, es gebe jetzt mehr Toiletten als in der Vergangenheit, zudem werde ein professioneller Parkdienst aufgezogen. Stüssi: «Wir bitten alle, wenn immer möglich nicht mit dem Auto anzureisen. Die Parkplätze auf dem roten Platz bei der Dornau sind sehr rasch besetzt.» Und, so sei an dieser Stelle erwähnt, sie kosten pro Wagen einen Fünfliber.

Letztes Jahr gab es keine Finalspiele wegen technischer Probleme

Vor einem Jahr gaben die Verantwortlichen mit einer peinlichen Resultat-Panne zu reden, wegen der kein einziges Finalspiel ausgetragen werden konnte. Stüssi: «Wir hatten damals ein gravierendes technisches Problem. Den ganzen Spielplan organisierten wir wie in den Vorjahren üblich immer mittels Excel. Aber letztes Jahr bereitete uns der Computer Probleme bei der Zuteilung der Finalspiele. Dadurch kam es zu zeitlichen Verzögerungen.»

Vorfreude herrscht beim Turnier-OK: Pascal Stüssi (vorne links), Carlo Merendino (vorne rechts), Didi Müller (stehend links) und Renato Casanova (stehend rechts), hier auf einer Aufnahme vom letzten Jahr. Henry Muchenberger / Archiv

Die technischen Probleme zogen sich derart in die Länge, dass die Organisatoren schliesslich auf die Finalspiele verzichteten und stattdessen einfach die Mannschaften, die in den Gruppenspielen am besten klassiert waren, ehrten. Das sorgte für viel Wirbel und gereizte Stimmung. Schliesslich markierte die Polizei Präsenz auf der Dornau, die Wogen glätteten sich wieder. Und diesmal? Stüssi gibt Entwarnung:

«Wir haben ein neues Computerprogramm, es wird kein Chaos mehr geben.»

Unter der Leitung von Carlo Merendino, dem sportlichen Leiter im Juniorenbereich, wird die Turnier-Jury für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Dietiker Schülerturnier

Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, Fussballanlage Dornau, Dietikon.

