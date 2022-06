Fussball Neuanfang nach dem Abstieg in die 3. Liga: Der FC Schlieren hat einen neuen Trainer Nach dem Fall aus der 2. Liga erfolgt auf dem Zelgli der erwartete Wechsel auf der Trainerbank: Der frühere FCZ-Profispieler Michele Di Muro, 59, übernimmt für Besnik Ramadani. Trotz des Abstiegs: Am Samstag feiert der FCS seinen 100. Geburtstag. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.06.2022, 13.54 Uhr

Nach acht Saisons ist für mindestens ein Jahr Schluss mit 2.-Liga-Fussball in Schlieren. Ruedi Burkart

Die Meldung ist keine Überraschung: Nach dem Abstieg in die 3. Liga wechselt der FC Schlieren den Cheftrainer aus. Mit Besnik Ramadani, vom bisherigen Chef an der Seitenlinie, habe man sich «im gegenseitigen Einvernehmen getrennt», wie es Klubpräsident Marco Seifriz ausdrückt. Ramadani war die vergangenen viereinhalb Jahre für die sportlichen Belange zuständig.

Michele Di Muro, der neue Trainer des FC Schlieren. zvg

Neu am Drücker ist der 59-jährige Michele «Migi» Di Muro. Er wurde am Donnerstag offiziell der Mannschaft vorgestellt. Der ehemalige Profispieler soll den Klub vom Zelgli wieder auf Vordermann bringen. Di Muro zur Seite stehen die beiden bisherigen Assistenztrainer Roberto Procopio und Maurizio Padula. «Wir wollen beim FC Schlieren einen Neuanfang machen. Ein Trainerwechsel hat sich da aufgedrängt», sagt Klubpräsident Marco Seifriz. Antonio Caputo wird Sportchef bleiben, trotz des Abstiegs aus der 2. Liga.

Mit Di Muro habe man einen neuen Chefcoach verpflichten können, «der das volle Vertrauen des Vorstands geniesst.» Di Muro war zu Aktivzeiten Profispieler beim FC Zürich, sein erster Trainer damals: der legendäre Daniel Jeandupeux. In der FCZ-Meistersaison 1981/82 gab der damals 19-Jährige sein Début im Fanionteam. Seit vielen Jahren ist Di Muro im Amateurfussball als Trainer aktiv. Nach seiner letzten Station – beim 2.-Ligisten FC Altstetten – machte er eine schöpferische Pause. «Das war die Coronasaison, die dann ja abgebrochen worden ist», sagt der Stadtzürcher, der seit kurzem in Bülach wohnt. Seit seiner Zeit auf der Buchlern hält Di Muro Kontakt zu Caputo, der in jener Zeit beim FCA das Amt des Sportchefs bekleidete. «Wir sind auch abseits des Platzes gute Kollegen», so Di Muro.

«Ich hatte auch noch Angebote von anderen Vereinen. Aber nach einem sehr guten Gespräch mit Schlierens Vereinspräsident Marco Seifriz war für mich der Fall klar: Ich sage zu.»

Die Mission von Di Muro, der für ein Jahr unterschrieben hat: das Team fit machen für die Rückkehr in die 2. Liga. Mit welchem Kader er dieses Ziel realisieren soll, ist noch offen. Der neue FCS-Trainer: «Ich wurde am Donnerstag der Mannschaft vorgestellt. Jetzt beginnen dann die Gespräche mit den Spielern. Sobald wir wissen, wer bleibt, wer geht und wer neu zu uns kommt, werden wir ein Ziel vereinbaren.»

Der Geburtstag wird gefeiert – Abstieg hin oder her

Trotz des Abstiegs nach acht Jahren in der 2. Liga wird am Samstag der grosse Gala-Abend zum 100-Jahr-Jubiläum mit einem Jahr Verspätung über die Bühne gehen. Um 16.30 Uhr steigt ein Plausch-Match mit ehemaligen FCZ-Spielern. Danach wird im Festzelt diniert, schliesslich klingt der Abend mit Musik und Tanz aus. «Wir freuen uns sehr auf ein paar gesellige Stunden», sagt FCS-Boss Seifriz. Man soll die Feste eben feiern, wie sie fallen.

100 Jahre FC Schlieren

Freitag, 24. Juni: Internes Turnier mit allen FCS-Mannschaften.

Samstag, 25. Juni: Promi-Match mit ehemaligen FCZ-Spielern um 16.30 Uhr. Danach Apéro und um 19 Uhr Beginn des Gala-Dinners mit Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden.

