Fussball Neo-Schlieremerin Céline Bradke: «Fussball und ich, das gehört einfach zusammen» Die 22-jährige Ostschweizerin kommt aus Paris zum B-Ligisten FC Schlieren. Sie fährt für jedes Training vier Stunden mit dem Zug. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.08.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Nach dem ersten Telefonat mit dem Trainer war der Fall klar.» Céline Bradke, neu im Schlieremer Dress. Ruedi Burkart

Die Meldung Mitte Juli liess aufhorchen. Die Damenabteilung des FC Schlieren kommunizierte, dass eine 22-jährige Mittelfeldspielerin aus Paris aufs Zelgli ins NLB-Team wechselt. Ihr Name: Céline Bradke. Die Ostschweizerin kommt vom Paris Université Club ins Limmattal.

In der Seine-Metropole studierte sie während eines Jahres und machte dort auch gleich noch fussballerisch von sich reden. Mit ihrem Team gewann sie den Regionalcup gegen den Paris FC, Bradke steuerte ein Assist sowie einen Treffer zum Prestige-Erfolg bei. Im Gespräch mit der früheren Juniorin des FC St.Gallen-Staad wird klar, dass da eine zum FC Schlieren gekommen ist, die den Fussball mit jeder Faser ihres Körpers lebt.

Natürlich nehme sie sich gerne Zeit für ein Gespräch mit dem Journalisten der «Limmattaler Zeitung», lässt Céline Bradke wissen. Am besten an einem Abend vor einem Training auf dem Zelgli. Und so erzählt sie draussen vor dem Sportplatzrestaurant mit unverkennbarem Ostschweizer Dialekt vom ungewöhnlichen Weg, der sie schliesslich ins Limmattal gebracht hat.

Retour in die Schweiz für den Studienabschluss

Nach dem Ende ihres Studienjahrs in Paris sei klar gewesen, dass sie wieder zurück in die Schweiz ziehen werde, so Bradke. «Ich werde mein Studium an der Uni St.Gallen abschliessen, darum bin ich wieder zu meinen Eltern nach Rorschacherberg gezogen.» Natürlich schaute sie sich um nach einem Fussballklub, denn ohne gegen einen Ball zu kicken, das gehe in ihrem Leben gar nicht.

Am Samstag hat sie ihre Schliermer Premiere: Céline Bradke. Ruedi Burkart

Und so machte sich Bradke, die bis zu ihrem Abflug nach Paris in der 1. Mannschaft des FC St.Gallen-Staad in der Super League gespielt hatte, auf die Suche nach einem ambitionierten Verein. In der höchsten Liga ohne Erfolg. «Bei Rapperswil-Jona sagten sie mir, dass die Kaderplanung abgeschlossen sei, sie mich aber gerne im Auge behalten würden», meint Bradke mit einem Achselzucken. Nur, wie soll man sie im Auge behalten, wenn sie keine Möglichkeit zum Spielen hat? Da gab ihr jemand von Rapperswil den Tipp, es doch einmal beim FC Schlieren zu versuchen.

«Die sagten mir, das sei ein professionell geführter Verein mit einem ambitionierten Trainerteam.»

Da stellte sich für Bradke nur die Frage: Wo um Himmels willen liegt denn Schlieren? Sie fand es heraus, telefonierte mit FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini, und die Sache war geritzt. «Nach dem ersten Telefonat mit dem Trainer sowie einem Probetraining war für mich der Fall klar: Ich gehe zum FC Schlieren», blickt Bradke zurück. Es gefalle ihr im Limmattal, die Fussballanlage Zelgli sei tipptopp, die Teamkolleginnen nett. Kurz: alles paletti.

Von der Schweizer Grenze ins Limmattal zum Training

Dass sie für Trainings und Spiele jeweils von ihrem Wohnort Rorschacherberg – direkt am Bodensee unweit der Landesgrenze zu Österreich gelegen – nach Schlieren pendeln muss, nimmt Bradke bemerkenswert locker. Immerhin bedeutet ein Weg zwei Stunden Fahrt mit dem Zug. «Ich kann während dieser Zeit fürs Studium lernen, da habe ich gar kein Problem.» Sobald sie beim Bahnhof Schlieren aus dem Zug steige und die paar Minuten zum Zelgli spaziere, freue sie sich bereits auf die Trainingseinheit. Bradke sagt mit leuchtenden Augen: «Fussball und ich, das gehört einfach zusammen.»

Tempi passati: Céline Bradke (Mitte) in der vorletzten Super-League-Saison im St.Galler Dress. Archivbild: Ramona Riedener

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen