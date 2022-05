Fussball Nach 1:2-Heimpleite gegen Red Star II: Der FC Schlieren zittert mehr denn je Drei Runden vor Saisonschluss liegen die Schlieremer in der 2. Liga wieder unter dem ominösen Strich. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.05.2022, 14.44 Uhr

Es läuft einfach nicht nach Wunsch: Schlieren (hier Captain Mikel Lazri, gelber Dress) spielt in der 2. Liga eine schwierige Saison. Alexander Wagner

Am 25. Juni feiern sich die Schlieremer Fussballerinnen und Fussballer selber. Mit einem Jahr Verspätung wegen Corona steigt an jenem Samstag der grosse Galaabend zum 100-Jahr-Jubiläum. Wie gut die Stimmung dann bei den Beteiligten sein wird? Das hängt auch vom Abschneiden der 1. Mannschaft in der laufenden 2.-Liga-Meisterschaft ab. Und da brauen sich seit Wochen dunkle Wolken über dem Zelgli zusammen.

Am vergangenen Sonntag gab's eine 1:2-Heimpleite gegen die Reserven von Red Star im Direktduell um einen Platz über dem ominösen Strich. Jetzt liegt das Team von Cheftrainer Besnik Ramadani wieder auf einem Abstiegsplatz. Zwar punktgleich mit dem knapp über dem Strich klassierten FC Kilchberg-Rüschlikon (beide Teams totalisieren 23 Zähler), aber mit doppelt so vielen Strafpunkten. Und die geben bei Punktgleichheit den Ausschlag.

Noch drei Runden haben die im Sommer 2014 aufgestiegenen Schlieremer Zeit, den Abstieg in die 3. Liga abzuwenden. Am kommenden Samstag spielen sie beim Tabellenzweiten Seefeld, eine Woche später geht's zum heissen Derby nach Urdorf. Und zum Abschluss folgt am Sonntag, 19. Juni, das Heimspiel gegen United Zürich, das ebenfalls unter dem Strich liegt. Wetten, dass erst in der 26. und letzten Runde die definitive Entscheidung fällt?

