Fussball Mit Spaniens Sonne im Herzen: Schlierens Frauen starten in die Rückrunde Am Mittwochabend starten die NLB-Fussballerinnen mit einem Heimspiel gegen Küssnacht am Rigi in die zweite Phase der Qualifikation. Nach einem erfolgreichen Trainingslager in Barcelona sind die Limmattalerinnen bereit. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.04 Uhr

Zur Not darf es auch einmal ein bisschen rustikaler sein: Schlierens Antje Notter mit vollem Einsatz. Alexander Wagner

Nach einem knapp dreimonatigen Unterbruch geht die Meisterschaft für Schlierens NLB-Fussballerinnen heute Abend mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Küssnacht am Rigi weiter. Die Ausgangslage ist klar: Im Hinblick auf den Kampf um den Ligaerhalt dürfen sich die Limmattalerinnen, aktuell im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, gegen den Letzten keinen Ausrutscher erlauben. «Wir sind bereit und wollen die drei Punkte. Nicht mehr und nicht weniger», sagt Schlierens Trainer Alessandro Vicedomini. Auch Teamcaptain Céline Bürgisser ist guten Mutes:

«Wir wissen, was wir können. Und das wollen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen.»

Die gute Stimmung beim Klub vom Zelgli gründet in erster Linie auf einem Trainingslager, welches das Team jüngst in Barcelona abgehalten hat. Fünf Tage arbeiteten 22 Spielerinnen und vier Staffmitglieder an Taktik, Fitness und Teamgeist.

«Es war ein ganz grosser Erfolg. Meistens schien die Sonne vom blauen Himmel, alle waren mit dem nötigen Ehrgeiz bei der Sache – es passte einfach»,

resümiert Bürgisser die «Tage von Barcelona». Auch ein Vorbereitungsspiel wurde durchgeführt. Gegen Unión Esportiva Cornellà aus der zweithöchsten spanischen Liga resultierte eine ehrenvolle 1:3-Niederlage. Die 33-jährige Bürgisser, die seit 15 Jahren für den FC Schlieren die Knochen hinhält, schwärmt weiter: «Ich spiele jetzt schon lange Fussball. Aber dass ich schon einmal mit einer so grossen Gruppe im Winter in ein Trainingslager gereist wäre, daran kann ich mich nicht erinnern.»

Schlierens Captain Céline Bürgisser schaut guten Mutes auf die nächsten Aufgaben für sie und ihr Team. Ruedi Burkart

Voll des Lobes ist auch FCS-Chef Vicedomini: «Es war eine ganz, ganz gute Zeit in Spanien. Alles hat geklappt wie geplant. Jetzt sind wir bereit für die Rückrunde und das Cupspiel gegen GC.» Dass die heutige Partie gegen die Zentralschweizerinnen kein Selbstläufer werden wird, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit. In der Hinrunde holten die Schlieremerinnen zwar die budgetierten drei Punkte in Küssnacht. Der entscheidende Treffer zum Schlussresultat von 1:0 gelang Alessia Raffino indes erst eine Viertelstunde vor Schluss.

Die Vorfreude auf das Cupspiel gegen GC

Bis für die Limmattalerinnen das nächste Meisterschaftsspiel ansteht, dauert es eine ganze Weile. Erst am 5. März geht es mit der ultraschweren Auswärtspartie gegen den ungeschlagenen Leader Thun Berner-Oberland weiter. Zuvor gilt es, eine ganz andere Herausforderung zu bewältigen. Am Sonntag, 27. Februar, steigt um 15 Uhr der mit Spannung erwartete Viertelfinal im Schweizer Cup gegen die Grasshoppers, den Tabellenfünften der Super League. «Darauf freut sich der ganze Verein schon seit dem Tag der Auslosung», sagt Vicedomini. Man wolle auf Seiten des FC Schlieren für ein grosses Fest sorgen, auf und auch neben dem Platz.

Schlierens neue Mittelfeldspielerin Mona Gubler. zvg

Für eine FCS-Akteurin wird die Partie eine ganz spezielle Angelegenheit werden: Die 20-jährige Mittelfeldspielerin Mona Gubler wechselte in der Winterpause auf Leihbasis von GC aufs Zelgli. Die talentierte junge Mittelfeldspielerin soll in Schlieren Spielpraxis erhalten und sich so weiterentwickeln können. Den Transferdeal eingefädelt hatte Vicedomini. Er deponierte bei Lara Dickenmann, General Manager der GC-Frauenabteilung, das Interesse, Spielerinnen leihweise zu übernehmen, die bei den ­Hoppers in der Super League zu wenig Einsatzzeit bekommen. Und so vermittelte Dickenmann, mit 135 Länderspielen Schweizer Rekordnationalspielerin, Gubler ins Limmattal.

NLB-Fussball

FC Schlieren – Küssnacht am Rigi, Mittwoch, 16. Februar, 20 Uhr, Sportplatz Zelgli, Kunstrasen.

