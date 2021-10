Fussball Mit Elsässern, dem «MVP» und Didis Hamburgern: Die Hallenturnier für den Nachwuchs kommen zurück Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause ist klar: Die Limmattaler Fussball-Hallenturniere für Nachwuchsteams werden diesen Winter wieder durchgeführt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.10.2021, 11.45 Uhr

Das Runde muss ins Eckige. Szene aus dem Schlieremer Bellini-Cup 2019. Ruedi Burkart

Vor Jahresfrist sass der Frust in der Sportwelt tief. Wegen Corona ruhte im Herbst 2020 der Spielbetrieb auch bei den Fussballern jeden Alters. Wer erinnert sich nicht: Damals durften Juniorinnen und Junioren bis zu einem Alter von 15 Jahren zwar normale Teamtrainings abhalten, Wettkämpfe waren allerdings verboten. Nach dem Abbruch der Rasensaison war auch nichts mit Fussball spielen unter dem Dach. Alle Hallenturniere wurden abgesagt. Diesen Herbst und Winter präsentiert sich die Lage um einiges erfreulicher. Stand heute werden sämtliche geplanten Hallenturniere im Limmattal durchgeführt. Klar ist: Wer über 16 Jahre alt ist, wird überall nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat in die Hallen gelassen. Eine Übersicht.

FC Birmensdorf: Ein neu gebildetes Organisationskomitee hätte vor einem Jahr eigentlich seine Arbeit aufnehmen wollen. Nun führen OK-Chef Roger Dietz und sein Team das erste Junioren-Hallenturnier unter neuer Führung eben mit einem Jahr Verspätung durch. Am Wochenende des 20. und 21. November geht das Birmensdorfer Turnier in der Kaserne über die Bühne. Rund 400 Kinder werden dabei sein. Dietz: «Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Jahr gleich viele Turniere für Mädchen- wie für Jungenteams haben.»

FC Dietikon: Gross ist die Vorfreude auch beim 2.-Liga-inter-Klub. Das traditionelle zweitägige Hallenturnier um den Bolliger-Cup geht am Wochenende des 15. und 16. Januar 2022 über die Bühne. «Dass wir die jüngsten Fussballerinnen und Fussballer nach einem Jahr Pause wieder bei uns in der Stadthalle begrüssen dürfen, freut uns als Verein natürlich sehr», bringt es Pascal Stüssi auf den Punkt. Der Vizepräsident des veranstaltenden FC Dietikon verspricht einen Anlass mit vielen Emotionen: «Wenn an den Finalspielen die Tribüne jeweils proppenvoll ist mit lautstarken Kindern und Erwachsenen, dann sind das Hühnerhaut-Momente, die niemand vergisst.» Programmpunkte wie das Einlaufen der Teams in die dunkle Halle – künstlicher Nebel und Licht-Effekte mit einem Stroboskop-Blitzer inklusive – werden beibehalten. Neuerungen kommen hinzu. So zeichnen die Dietiker erstmals den «MVP» (Most Valuable Player, also den wertvollsten respektive wichtigsten Spieler) auf dem Feld und im Tor pro Kategorie aus. Keine Änderungen erfährt das Verpflegungskonzept mit der bestens bestückten Festbeiz im Obergeschoss. Eines ist jetzt schon gewiss: «Didis Hamburger» werden wieder reissenden Absatz finden.

FC Engstringen: Mit dem Mittefasten-Turnier für E- und F-Junioren beschliessen die Engstringer jeweils im März die Limmattaler Hallensaison. Nach einem Jahr Unterbruch soll der beliebte Anlass laut FCE-Präsident Heinz Setz 2022 wieder durchgeführt werden.

FC Oetwil-Geroldswil: Wie in den vergangenen Jahren üblich führt der 3.-Liga-Klub seine Turniere in der Weininger Turnhalle erneut an zwei Daten durch. Am Wochenende des 27. und 28. November sind die D-, E- und G-Teams an der Reihe. Am Wochenende des 8. und 9. Januar 2022 die E- und F-Teams. Beat Lutz vom Organisationskomitee sagt: «Schön, dass es wieder los geht.» Das November-Turnier ist bereits sehr gut gebucht, lediglich in der Kategorie der G-Junioren sind noch wenige Plätze frei.

FC Schlieren: Mit der grossen Kelle rühren die Schlieremer auch im kommenden Winter an. Das sechstägige Hallenturnier um den 16. Bellini-Cup findet vom 7. bis 9. Januar sowie vom 14. bis 16. Januar 2022 in der Unterrohrhalle statt. Die eindrücklichen Zahlen der Austragung von vor zwei Jahren: 1500 Fussballerinnen und Fussballer im Alter zwischen 5 und 16 Jahren spielten damals in total 16 verschiedenen Kategorien um den Sieg. Diesmal wird es ähnlich laufen, sagt Laurent Fessel, der neu für die Organisation des Grossanlasses zuständig ist. Bemerkenswert: Fessel ist nicht Mitglied im FC Schlieren, sondern amtet auf Mandatsbasis für den 2.-Ligisten. «Ich organisiere solche Turniere gerne. Darum freue ich mich, dabei zu sein», so Fessel. Der Bellini-Cup ist weit über die Region hinaus bekannt und auch beliebt, nicht nur wegen der bestens sortierten Festbeiz. So ist die Hälfte aller Turniere bereits jetzt ausgebucht. Und mit den D-Junioren von Agiir Florival aus dem Elsass hat sich bereits ein erstes ausländisches Team angemeldet.

FC Uitikon: Wie in den letzten Jahren üblich, werden die Uitiker erneut kein Hallenturnier durchführen. Bis die Dreifachturnhalle beim Schulhaus Allmend steht – das wird voraussichtlich im Jahr 2024 der Fall sein –, fehlt es am nötigen Platz. Und einen Anlass in einer fremden Halle ausserhalb des Dorfes durchzuführen, mache keinen Sinn, sagt Klubpräsident Martin Cincera.

Auch in der Urdorfer Zentrumshalle dürfen die Jüngsten «wieder dem Ball nachrennen», wie es FCU-Präsident René Janz ausdrückt.

FC Urdorf: Voller Vorfreude blickt man bei den «Stieren» auf das Wochenende des 15. und 16. Januar 2022, wenn das 46. Hallenturnier in der Urdorfer Zentrumshalle durchgeführt werden wird. «Wird Zeit, dass die Jüngsten wieder dem Ball nachrennen dürfen», sagt René Janz, Präsident des veranstaltenden FC Urdorf, mit einem Schmunzeln. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit hat sich am Konzept nicht viel geändert. Anmelden können sich G- bis D-Juniorenteams, der Einsatz beträgt 150 Franken pro Mannschaft. Eine Festwirtschaft wird im Foyer eingerichtet. Alles schön und gut also. Bleibt nur noch die Frage an den Präsidenten, warum die Urdorfer kein Turnier für Mädchenteams anbieten. Schliesslich will man künftig – auch dank des neuen Kunstrasens – vermehrt auf Frauenfussball setzen. «Wir haben aktuell schlicht keine Kapazitäten, noch eine Kategorie zusätzlich anzubieten», erklärt Janz. Aber natürlich sei ein Turnier für Mädchenteams für 2023 zumindest ein grosses Thema. Voraussichtlich müsse man dann einen dritten Turniertag anhängen. Janz: «Wir bleiben dran.»