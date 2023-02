Fussball «Mit dir läuft hier oben nichts»: Beim FC Uitikon tobte der Machtkampf Vorstandskollegen wollten den langjährigen Vereinspräsidenten Martin Cincera weghaben. Dieser setzte sich aber durch und steigt mit einer neuen Crew in die Zukunft des 4.-Liga-Klubs. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.02.2023, 16.00 Uhr

Im letzten Sommer gab sich das FCZ-Präsidentenpaar Heliane und Ancillo Canepa anlässlich des Testspiels des FC Zürich gegen den FC Wil auf der Sürenloh die Ehre. GC-Fan Martin Cincera (links) zog für einmal ein FCZ-Shirt an. Henry Muchenberger (19. Juni 2022)

Die idyllisch gelegene Sportanlage Sürenloh ist die Heimat des 1976 gegründeten FC Uitikon. Elf Mannschaften trainieren und spielen dort auf zwei Plätzen, seit knapp sechs Jahren lädt auch ein Kunstrasen zum Kicken ein. Eigentlich ist man dort oben, auf rund 550 Meter über Meer, ganz zufrieden, wie die Dinge laufen. Immer wieder lotst Präsident Martin Cincera mit seinem Team die Prominenz ins Dorf. So leitete Profitrainer Uli Forte im vergangenen Jahr Trainings der Fussballschule, im Juni 2022 machte der FC Zürich seine Aufwartung und bestritt ein Testspiel gegen den FC Wil. Und auch die eigene 1. Mannschaft sorgte zuletzt für Spektakel und schloss die 4.-Liga-Hinrunde auf dem zweiten Rang ab, nur zwei Punkte hinter dem Aufstiegsplatz.

Alles schön und gut also oben auf dem Berg? «Ja, jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt», sagt Präsident Cincera. Vor ein paar Wochen war das noch anders, ganz anders. Begonnen hatte alles unspektakulär. An der Klub-Generalversammlung im vergangenen September liess sich Cincera in sein fünftes Amtsjahr wählen, mit Applaus und allem Drum und Dran. Doch die Ruhe war von kurzer Dauer.

«Zwei Monate nach der GV suchten drei Vorstandsmitglieder mit mir das Gespräch», sagt Cincera. Genauer: Der Technische Leiter Peter Facchinetti, Vizepräsident Christian Unverricht und Seniorenobmann David Jesgarz warfen Cincera ziemlich direkt vor, dass er den Laden nicht im Griff habe und dass «hier oben nichts läuft». Starker Tobak. Worauf das Trio abzielte, war Cincera nicht so richtig klar.

«Sie wollten unseren Verein wie eine Firma führen und stellten mich vor die Wahl: Entweder trete ich als Präsident zurück, oder sie würden den Verein verlassen.»

Die Wahl war für Cincera und seine Leute keine Qual. «Ich habe den dreien gesagt, dass ich bleiben werde.» Und so packten Facchinetti und Co. ihre Siebensachen und machten sich von dannen.

Auf Anfrage äussert sich Peter Facchinetti dieser Zeitung gegenüber folgendermassen: «Klub-Interna gehören meiner Meinung nach nicht in die Presse. Wir waren einfach anderer Meinung, wie man einen Verein erfolgreich führt.» Ins Detail gehen wolle er an der Öffentlichkeit nicht. Facchinetti – seit 2019 beim FC Uitikon – kennt den Regionalfussball wie kaum ein Zweiter. Er war unter anderem vor über zwei Jahrzehnten Trainer beim FC Spreitenbach, als dieser noch in der 2. Liga vorne mitspielte, arbeitete lange Jahre beim FC Wettingen und war vor seinem Engagement in Uitikon auch Sportchef beim FC Schlieren. Bei den Futsal Maniacs Wettingen amtet Facchinetti immer noch als Präsident.

Trainer der 1. Mannschaft und Vizepräsident: Stefan Lerchmüller. Ruedi Burkart

Nach den Turbulenzen ist nun wieder Ruhe eingekehrt auf der beschaulichen Sürenloh. Cincera wie auch Facchinetti haben die ganze Sache ad acta gelegt. «Pedro war kürzlich bei mir und hat die Schlüssel abgegeben. Wir haben uns die Hand gegeben und uns verabschiedet», sagt Cincera. Damit sei die Sache nun erledigt. «Jetzt geht es bei uns in Uitikon wieder um Fussball.» Für die drei nun ehemaligen Vorstandsleute hat der FC Uitikon Nachfolger gefunden. So amtet beispielsweise Stefan Lerchmüller – Trainer der 1. Mannschaft – als Vizepräsident.

Im Juni geht es wieder hoch her

Die Planungen schreiten beim FC Uitikon voran, im Fokus stehen die vier Tage vom Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni. Wie im vergangenen Sommer wird am Donnerstag ein Podiumsgespräch mit lokaler und nationaler Prominenz durchgeführt. Zum Thema «Ist der Schweizer Sport stark genug im Umfeld von Korruption, Doping und Politik?» werden verschiedene Persönlichkeiten diskutieren. Zugesagt haben bisher unter anderem neben Profitrainer Uli Forte Guido Tognioni, ehemaliger Kommunikationsdirektor des Weltfussballverbands Fifa, Pascale Egloff, Präsidentin der FCZ-Frauen und Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Raiffeisen Mutschellen-Reppischtal sowie Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport (Baspo).

Heimauftritt vor grosser Kulisse: Der ehemalige Uitiker Junior Silvan Wallner im Dress des FC Zürich. Aktuell verteidigt Wallner beim FC Wil und führt mit den Ostschweizern die Tabelle in der Challenge League an. Henry Muchenberger (16. Juni 2022)

Am Freitag, 16. Juni, ist geplant, ein Vorbereitungsspiel einer Profimannschaft durchzuführen. Ähnlich wie 2022, als der FC Zürich und der FC Wil sich die Ehre gaben. Wer kommen wird, ist bis dato noch unklar. Am Wochenende geht das Sommerfest über die Bühne, mitsamt Dorf- und Grümpelturnier am Samstag sowie dem Schülerturnier am Sonntag.

