Fussball Marina Radulovic: Die langersehnte Rückkehr bei eisigen Temperaturen Mit einem 3:2-Sieg gegen die U19 von GC begann für die Schlieremer NLB-Fussballerinnen die finale Vorbereitungsphase im Hinblick auf den Rückrundenstart. Marina Radulovic, 35, gab ihr Comeback nach über drei Jahren Pause. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.01.2023, 10.45 Uhr

Sie ist zurück auf dem Platz: Marina Radulovic (gelbes Dress) gab beim FC Schlieren ihr Comeback nach über drei Jahren Pause wegen Verletzung. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) 45 Minuten dauerte Marina Radulovics Comeback. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Kalt wars auf der Spielerbank. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Heisser Punsch, warme Jacke: Auch der verletzte Captain Céline Bürgisser war auf dem Zelgli dabei. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Emer Crawford startet Richtung Ball. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Adriana Bösiger ist vor der Gegnerin am Ball. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Emer Crawford (links) und Céline Bradke warten auf ihren Einsatz. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dick eingepackt: Schlierens Goalie Annina Eigenmann. Ruedi Burkart (21. Januar 2023)

Bei Minustemperaturen und einer eisigen Bise betrat Marina Radulovic am Samstagnachmittag in der zweiten Halbzeit des Vorbereitungsspiels gegen die U19-Juniorinnen der Grasshoppers den Kunstrasen im Zelgli. Nicht in Jeans und Trainerjacke, so wie sie das in der Vergangenheit immer wieder getan hatte. Sondern im gelben Dress des FC Schlieren mit den Nummer 6 auf dem Rücken. Damit endete für die 35-jährige Routinierin eine lange Leidenszeit. Über drei Jahre musste sie sich nach einem komplizierten Fussbruch inklusive Sprunggelenkverletzung gedulden, ehe sie wieder ran an den Ball durfte.

«Ein schönes Gefühl, endlich wieder auf dem Platz zu stehen»,

freute sich Radulovic nach dem Schlusspfiff. Vor über drei Jahren zog sie sich bei einem Meisterschaftsspiel einen komplizierten Fussbruch zu.

«Wir spielten damals auf dem Naturrasen im Zelgli. Auf diesen ‹Acker› bin ich mit dem rechten Fuss hängen geblieben.»

Ihr Fuss habe nach dem Malheur «in die falsche Richtung» geschaut, sagt sie. Bilanz: Totalschaden am oberen Sprunggelenk, Bänder zerfetzt. In der Folge musste sie sich sechsmal operieren lassen, die Heilung verzögerte sich immer wieder.

Ans Aufgeben dachte Radulovic indes nie. «Ich liebe Fussball zu sehr, ich wollte unbedingt nochmals spielen.» Sie, die beim Weltfussballverband Fifa in Zürich im Bereich Entwicklung des Frauenfussballs arbeitet und in der Freizeit die U14-Mädchen der Grasshoppers trainiert, schuftete hart für die Rückkehr. Im vergangenen Sommer stieg sie ins Teamtraining ein, steigerte die Belastung kontinuierlich. Und so durfte sie am vergangenen Samstag endlich wieder ran an den Ball. 45 Minuten dauerte der erste Einsatz. «Es ist ganz gut gegangen. Ich bin zufrieden», so Radulovic.

Captain Bürgisser arbeitet am Comeback

Während Radulovic wieder spielen konnte, schaute Teamcaptain Céline Bürgisser von der Seitenlinie her zu. Die 35-jährige Defensivakteurin musste sich vor fünf Monaten einer Knieoperation unterziehen. Grund: Im zweitletzten Spiel der vergangenen Saison zog sie sich ohne Fremdeinwirkung einen Totalschaden im linken Knie zu: Kreuzband gerissen, Meniskus nachhaltig geschädigt, Seitenbänder ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wann sie wieder mittun kann, ist noch offen. «Momentan geht’s darum, wieder Kraft im operierten Knie zu bekommen. Dann sollte ich in zwei, drei Wochen wieder mit Joggen beginnen dürfen. Es braucht halt seine Zeit.»

Ob sie noch in dieser Saison ins Team zurückkehren wird, ist fraglich. Realistischerweise plant man beim FC Schlieren mit einer Rückkehr des Captains auf die Saison 2023/24. Denn dass sie zurückkommen will, steht für Bürgisser ausser Frage. «So trete ich nicht ab», sagte sie bereits kurz nach ihrem Malheur im vergangenen August. Und dieser Meinung sei sie mehr denn je, lässt sie mit einem Lächeln auf Nachfrage wissen.

Mit dem ersten Auftritt seiner Spielerinnen nach der langen Pause war Chefcoach Alessandro Vicedomini zufrieden: «Es war nicht einfach bei diesen Bedingungen. Aber der Anfang ist gemacht, jetzt geht es mit drei Trainings wöchentlich weiter.» Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Schlieremerinnen am kommenden Samstag um 18 Uhr auf der Sportanlage Heerenschürli gegen die U19-Juniorinnen des FC Zürich.

Match-Telegramm Schlieren Frauen (NLB) - GC U19 3:2 (2:1) Kunstrasen Zelgli, Schlieren. – Tore für Schlieren: Mijovic, Bösiger, Hodel.

Schlieren: Eigenmann; Vono, Küng, Hodel, Bradke; Dietrich, Suter, Raffino; Mijovic; Bösiger, Crawford. – Zu Beginn Ersatz: Radulovic, Gächter, Demirayak, Gisler.

