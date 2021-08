Fussball Marco Schönbächler nach Abgang beim FCZ: «Das Leben geht Gott sei Dank weiter» Anlässlich des Derbys am vergangenen Samstag gegen die Grasshoppers wurde Marco Schönbächler, 31, offiziell vom FC Zürich verabschiedet. «Schönbi» lernte sein Fussball-ABC beim FC Urdorf und wechselte 2003 im Alter von 13 Jahren auf den Letzigrund. Im vergangenen Juni verlängerte der FCZ seinen Vertrag nicht mehr. Christian Murer 24.08.2021, 04.00 Uhr

«Tschau zäme!»: Marco Schönbächler (Mitte) wurde am vergangenen Samstag vor dem Zürcher Derby von FCZ-Präsident Ancillo Canepa (rechts) und dessen Ehefrau Heliane verabschiedet. Andy Müller/freshfocus

Können Sie kurz erklären, warum Sie nicht mehr für den FC Zürich spielen?

Marco Schönbächler: Der FCZ wollte einen Neuanfang machen. Und da mein Vertrag in diesem Sommer auslief und ich mit 31 Jahren praktisch der Älteste in der Mannschaft war, hatte ich kurz vor dem Trainingsstart ein Gespräch mit dem Sportchef Marinko Jurendic. Er sagte mir, dass der Verein einen neuen Weg einschlagen und in erster Linie jüngere Spieler engagieren wolle. Dieser Entscheid kam für mich wie aus heiterem Himmel. Denn drei Monate vorher tönte es beim Sportchef noch ganz anders.

2021: Marco Schönbächler nach seiner Zeit beim FC Zürich. Christian Murer 2007: Marco Schönbächler (rechts) im Training auf dem FCZ-Sportplatz Heerenschürli. Christian Murer 2008: Marco Schönbächler zeigt stolz sein damaliges FCZ-Trikot. Christian Murer 2021: Die FCZ-Fans verabschieden Marco Schönbächler mit einem Transparent Martin Meienberger/freshfocus

Wie haben Sie den Abgang beim FCZ mental verarbeitet?

Die ersten zwei Tage waren für mich recht schwierig. Weil ich da realisierte, dass jetzt meine Karriere beim FCZ ziemlich abrupt endet. Schliesslich habe ich ja viele Jahre meines Lebens bei diesem Klub verbracht. Und dass von einem Tag auf den anderen plötzlich alles fertig war, hat mich schon arg getroffen und war für mich echt krass. Hätte ich es früher schon gewusst, hätte ich mich ordentlich verabschieden und mich um meine Zukunft kümmern können. Doch recht schnell versuchte ich, diesen Rausschmiss abzuhaken und vorwärts zu schauen. Denn das Leben geht ja Gott sei Dank weiter.

Wie haben Sie rückblickend Ihre fussballerische Karriere erlebt?

Als ich als Junior zum FCZ kam, war mein grosses Ziel, in der ersten Mannschaft zu spielen. Ich hatte eigentlich nie das Ziel, im Ausland Karriere zu machen. Als Kind träumte ich von Barcelona oder anderen Spitzenteams. Doch irgendwie realisierte ich bald einmal, dass dies einen recht schwierigen Schritt bedeuten würde. Klar hatte ich Angebote, aber ich fühlte mich damals nicht bereit, diesen Schritt zu machen. Dazu kamen auch noch die zahlreichen Verletzungen. Darum bin ich dem FCZ dankbar, dass er mich während dieser schwierigen Zeit unterstützt hat.

Welches sind Ihre sportlichen Optionen?

Im Moment bin ich auf der Suche nach einem neuen Verein. Dies könnte auch im Ausland sein. Ja, warum nicht jetzt? Da ich schon eine Ausbildung als Trainer habe, würde ich auch ganz gerne mit Junioren zusammenarbeiten. Ich weiss aber nicht, ob dies zum jetzigen Zeitpunkt für mich das Richtige wäre. Zudem möchte ich auch noch verschiedene Ausbildungen machen.

Interessieren Sie sich noch für den Limmattaler Regionalfussball?

Früher verfolgte ich die Urdorfer Fussballszene schon noch. Aber da ich ja praktisch fast niemanden mehr beim FC Urdorf kenne und zudem mit meiner Freundin in Albisrieden lebe, ist das Interesse nicht allzu gross. Allerdings wäre es schön, wieder einmal bei Urdorf zu spielen, wenn die Profikarriere zu Ende ist.

Was verbindet Sie mit dem Limmattal?

Meine Familie wohnt in Urdorf und praktisch alle meine Freunde sind noch hier. Ich kann mir gut vorstellen, wieder nach Urdorf zu ziehen, zumal meine Freundin in Geroldswil aufgewachsen ist. Urdorf ist für mich nach wie vor eine attraktive Gemeinde, weil sie sportlich fast alles bietet.

Können Sie sich ein Leben ohne Fussball vorstellen?

Ganz ohne bestimmt nicht, denn das Interesse ist immer da. Das Leben bietet aber zum Glück auch noch viel anderes. Mich interessieren auch Dinge wie zum Beispiel Kunst, Fotografieren, Malen oder handwerkliches Arbeiten, wie etwa Möbel gestalten.

