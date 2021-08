Dietiker Fussballer gewinnen Testspiel mit 5:0

Fussball Lockerer Sieg im zweiten Testspiel: Der FC Dietikon gibt sich keine Blösse Gegen den unterklassigen FC Windisch gewinnen die Limmattaler locker mit 5:0. Dennoch zeigte sich Chefcoach Daniel Tarone nicht hundertprozentig zufrieden. Und ein prominenter Matchbesucher war ungewohnt ruhig. Ruedi Burkart 01.08.2021, 15.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Schlagt ein, Freunde!» Leandro Di Gregorio, Gabriel Teixeira Machado und Bondoy Itoko (von links) feiern das 2:0. Ruedi Burkart

Zweites Vorbereitungsspiel, zweiter Sieg. Nach ihrem 2:1-Auswärtserfolg gegen 1.-Ligist Zug 94 gewannen die Dietiker ihr Heimspiel gegen 2.-Liga-Neuling FC Windisch mit 5:0. Die Treffer für die neu in der 2. Liga inter spielenden Limmattaler fielen bis zur 50. Minute. Danach war im Dauerregen Schluss mit Torjubel auf dem Dietiker Kunstrasen.

«Auch wenn ich in der Pause viele Wechsel vorgenommen habe, zwei oder drei Tore mehr hätten wir schon noch schiessen dürfen»,

resümierte FCD-Chefcoach Daniel Tarone nach Spielschluss. Das Positive: Dank einer tadellosen Leistung hielt Goalie Alpay Inaner seinen Kasten rein. Der 24-Jährige hatte wenig zu tun, hielt die Konzentration indes immer aufrecht und verdiente sich seinen Shutout – also ein Spiel ohne Gegentor – redlich.

FCD-Coach Tarone: «Wir haben gute Sachen gezeigt»

Natürlich spielen in Vorbereitungspartien die Resultate eine untergeordnete Rolle. Gut fürs Selbstvertrauen ist ein klarer Sieg aber allemal. «Wir haben ein paar ganz gute Sachen gezeigt», so Tarone. Vor allem in Halbzeit eins drückten die Dietiker dem Spiel den Stempel auf. Mit zahlreichen Testspielern angetreten, gingen sie zwischen der 23. und der 42. Minute mit 4:0 in Führung.

Die ersten beiden Treffer erzielte Sturmspitze Gabriel Teixeira Machado, ein 31-jähriger Brasilianer mit Vergangenheit unter anderem beim FC Wettswil-Bonstetten und bei Kosova. Zuletzt stand Machado beim FC Freienbach unter Vertrag. Sehenswert war vor allem sein 1:0, als er den Ball nach einer Hereingabe von Aussenverteidiger Leandro Di Gregorio mit der Hacke im Netz versenkte. Nach 45 Minuten war Machados Einsatz zu Ende, für ihn kam Daniel Pinheiro. Ob der FCD Machado für die anstehende Saison verpflichten wird, ist noch offen.

Nägel mit Köpfen gemacht haben die Verantwortlichen um Sportchef Marcello Stellato indes bei Raphael Mollet. Der 33-jährige Defensivspieler kommt von 1.-Ligist Zug 94 und soll helfen, die Abwehr zu stabilisieren. Auch weitere Akteure sind bereits verpflichtet worden, die Namen werden in den nächsten Tagen kommuniziert.

Telegramm Dietikon (2. Liga inter) – Windisch (2.) 5:0 (4:0) Dornau (Kunstrasen). – 40 Zuschauer. – Tore: 23. Machado 1:0. 25. Machado 2:0. 29. Huvos 3:0. 42. Pa Modou 4:0. 47. Di Iorio 5:0.

Dietikon: Inaner; Di Gregorio, Mollet, Hezel (46. Di Iorio), Lusala (46. Francisco); Pa Modou; Simic (8. Stamenkovic), Huvos (46. Meyer), Veseli (46. Duvnjak), Itoko; Machado (46. Pinheiro).

Bemerkungen: Zwei Verwarnungen gegen Windisch. – Cornerverhältnis: 5:4 (4:1).

Gescheitert ist indes die Rückholaktion des 19-jährigen Abwehrspielers Moreno Cincera. Der ehemalige Dietiker Junior verliess die Dornau im Februar 2020 und spielte seither für die Blue Stars und Thalwil. In der kommenden Saison wird Cincera für 1.-Ligist Kosova auflaufen.

Ex-Nationalspieler Raimondo Ponte war nicht gesprächig

Ursprünglich hätten die Dietiker am vergangenen Freitagabend gegen den FC Urdorf spielen sollen. Doch die «Stiere» mussten wegen Coronafällen im Team absagen. Trotz Ferienzeit gelang es den FCD-Verantwortlichen, den FC Windisch für ein Testspiel zu organisieren. Und so kam es, dass die Dornau unerwartet prominenten Besuch erhielt. Raimondo Ponte – ehemaliger GC- und Nottingham-Forest-Profi sowie 34-facher Schweizer Nationalspieler – reiste mit «seinem» FC Windisch ins Limmattal. Grund: Ponte leitet als Vereinspräsident die Geschicke des frischgebackenen 2.-Ligisten. Gross äussern mochte sich Ponte indes nicht öffentlich. Als er von Dietikons Spiko-Chef Giuliano Broch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Presse vor Ort ist, winkte Ponte ab und spannte wegen des aufkommenden Regens wortlos seinen Schirm auf.

Bevor der FCD am Samstag, 21. August, mit einem Auswärtsspiel in Zofingen in die 2.-Liga-inter-Saison startet, stehen noch zwei Testspiele auf dem Programm. Am kommenden Samstag, 7. August, um 11 Uhr auf der Dornau gegen 1.-Ligist Baden, eine Woche darauf – um 18 Uhr ebenfalls auf der Dornau – gegen 2.-Ligist Schlieren.