Fussball Dem Kunstrasen-Ja sei Dank: Urdorfer Fussballer lösen Abstimmungsversprechen ein Der FC Urdorf will künftig Mädchen das Fussballspielen ermöglichen. Und öffnet damit ein längst geschlossenes Kapitel der Klubgeschichte. Ruedi Burkart 23.04.2021, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald werden in Urdorf Mädchen kicken. Die Vorfreude ist gross bei Jean-Pierre, Sophie und René Janz (von links). Ruedi Burkart

Ende Februar schlug die grosse Stunde der Urdorfer Fussballspieler. An der Urne hiess das Urdorfer Stimmvolk mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 69 Prozent den Bau eines Kunstrasens gut. 14 Jahre nach dem ersten, erfolglosen Anlauf ist klar: Die «Stiere» werden künftig zwei Plätze bei der Anlage Chlösterli zur Verfügung haben. Zeit also, ein Abstimmungsversprechen einzulösen.

Man wolle im Hinblick auf die im August startende Saison 2021/22 fussballbegeisterten Mädchen die Möglichkeit bieten, ihr liebstes Hobby auch in Urdorf auszuüben, sagte FCU-Vereinspräsident René Janz (50) im Vorfeld der Abstimmung. Jetzt ist klar: Ab sofort dürfen sich potenzielle Nachwuchs-Kickerinnen beim Verein melden. «Wir freuen uns über jedes Mädchen, das sich bei uns meldet», sagt Janz.

Drei Generationen auf dem Chlösterli-Naturrasen

Um gleich so richtig Lust auf Mädchenfussball in Urdorf zu machen, erschien der Klubpräsident und ehemalige 2.-Liga-Spieler Janz nicht allein zum Gespräch mit dieser Zeitung. Er nahm auch gleich noch seine 14-jährige Tochter mit zum Fotoshooting. Sophie Janz begann beim FC Birmensdorf mit Fussballspielen und steht mittlerweile beim U14-Team des FC Zürich im Tor. Sophie Janz wird quasi zum «Gesicht» der Urdorfer Mädchenfussball-Offensive.

«Wir werden Plakate drucken lassen mit der Aufforderung an fussballbegeisterte Mädchen, sich bei uns für ein Training zu melden»,

sagt Klubpräsident Janz. Prominent im Bild auf den Plakaten: Seine Tochter Sophie, die mit einer eindeutigen Handbewegung zeigt: Du, kommt zu uns!

1981: Teamfoto des DFC Urdorf mit Unterschriften. Rechts stehend Coach Jean-Pierre Janz, links stehend Konditionstrainer Silvio Fontana. Bild: zvg Privatarchiv Jean-Pierre Janz

Ebenfalls den Lokaltermin auf der Sportanlage Chlösterli wahrgenommen hat Jean-Pierre Janz. Der 76-jährige Vater von René und Grossvater von Sophie ist eine Limmattaler Fussball-Koryphäe. Unter anderem präsidierte er zwischen 1986 und 1989 den FC Urdorf, und seit vielen Jahren ist Jean-Pierre Janz als Trainer und Betreuer im Nachwuchs aktiv. Doch das ist nur eine Randbemerkung.

So sah der Schriftzug des ehemaligen DFC Urdorf aus. Privatarchiv Jean-Pierre Janz

Während rund 15 Jahren kickten früher in Urdorf die Frauen. Insbesondere war Janz senior im Sommer 1979 an vorderster Front dabei, als der Damenfussballclub Urdorf aus der Taufe gehoben wurde. Was viele heutige Zeitgenossen gar nicht wissen: Bis zu seiner Auflösung Mitte der 1990er-Jahre sorgte der DFC Urdorf immer wieder für das eine oder andere Glanzlicht, spielte phasenweise in der zweithöchsten Liga. «Es waren wunderbare Zeiten», schwärmt Jean-Pierre Janz – damals Coach der Urdorferinnen – noch heute. Und schon beginnt er mit dem Erzählen des einen oder anderen Müsterchens.

Im Jahr 1981 weilten die Limmattalerinnen an einem Turnier in einer kleinen italienischen Gemeinde. Janz mit einem Schmunzeln:

«Einmal kam sogar der Bürgermeister auf dem Platz vorbei und begrüsste uns per Handschlag.»

Zwei Jahre später war dann ganz Urdorf aus dem Häuschen. Der DFCU – immer noch von Jean-Pierre Janz trainiert – qualifizierte sich im Frühjahr 1983 im Schweizer Cup für den Viertelfinal. Gegner der zweitklassigen Limmattalerinnen: der DFC Bad Ragaz aus der höchsten Liga. Der Star bei den Bündnerinnen war damals die 29-jährige, ehemalige Skirennfahrerin Marie-Theres Nadig, ihres Zeichens unter anderem Doppel-Olympiasiegerin an den Winterspielen 1972 in Sapporo.

Bemerkenswertes Detail: Nadig spielte nicht erst seit ihrem Rücktritt vom Skisport im Jahr 1981 Fussball, sie hielt sich auch als Ski-Profi jeweils bis zum Beginn der Skisaison beim FC Zürich fit. «Da spielten wir also auf der Weihermatt vor 500 Zuschauern gegen die hoch favorisierten St.Gallerinnen und gewannen gleich mit 5:2», erinnert sich Janz. Dass «Maite» Nadig nach Spielschluss ziemlich angefressen war, ist auf einem Foto zu sehen, welches Janz damals «aus sicherer Entfernung» geknipst hat.

Die verärgerte Marie-Theres Nadig vom DFC Bad Ragaz (Mitte) nach der 2:5-Niederlage gegen den DFC Urdorf im Frühling 1983. Privatarchiv Jean-Pierre Janz

Zum Einzug in den Final reichte es in jenem Frühling 1983 nicht. Im Halbfinal verlor Urdorf gegen die Blue Stars mit 0:1. «Das einzige Tor hat ausgerechnet unsere ehemalige Spielerin Madeleine Bühler geschossen», sagt Janz.

Zurück in die Gegenwart. Wie stellt man sich beim FCU die Zukunft mit den fussballspielenden Mädchen vor? Wird man bereits auf die kommende Saison Teams für den offiziellen Spielbetrieb anmelden oder erst einmal ein halbes Jahr trainieren? Es komme darauf an, wie viele Mädchen sich in den nächsten Wochen melden werden, sagt Janz. Der Vereinspräsident rechnet mit 50 bis 60 FCU-Juniorinnen in einem ersten Schritt. Janz:

«Aber wir machen da keine Hochrechnungen, sondern lassen uns überraschen, wie viele es dann tatsächlich sein werden.»

Platz zum Trainieren und Spielen werde man künftig ja genug haben. Und auch motivierte Coaches, die bereits ihre Zusage gegeben haben.