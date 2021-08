Fussball «Jetzt haben wir Spass zusammen» - Uli Forte trainierte in Uitikon mit Kindern Der 47-jährige Profitrainer leitete gestern erstmals ein Training der Fussballschule des FC Uitikon. Alle waren hell begeistert. Nächste Woche geht es weiter

Ruedi Burkart 18.08.2021, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Chef spricht, die Kinder lauschen interessiert. Uli Forte erklärt eine weitere Übung. Valentin Hehli

Uli Forte hat Wort gehalten. Trotz seines vor einer Woche zustande gekommenen Engagements bei Challenge-League-Klub Yverdon leitete der 47-jährige Profitrainer am Mittwochnachmittag erstmals ein Training der Fussballschule des FC Uitikon. 18 Mädchen und Jungen lauschten den Worten Fortes und hatten auf der Anlage Sürenloh sichtlich Spass am «Tschutten».

Forte schien die spezielle Einheit auch zu geniessen. Obwohl er erst kurz vor Trainingsbeginn in Uitikon eintraf. «Am Morgen haben wir in Yverdon noch trainiert. Dann setzte ich mich in den Zug und fuhr hierher», gab Forte zur Auskunft. Sein neuer Job in der Romandie war denn auch der Grund, weshalb Forte bei der Begrüssung jedem die Faust hinstreckte, statt mit seinen Spielern abzuklatschen. «Weisung vom Verein», so der Wahl-Uitiker, «wir wollen keinen Coronafall in der Mannschaft.»

Ein «Mätschli» zum Abschluss durfte natürlich nicht fehlen. Klar, dass die Jungs versprachen: «Wir kommen nächste Woche wieder.» Valentin Hehli

Trotz seines Status als ausgewiesener Fachmann – Forte gab sich Eltern und Kindern gegenüber äusserst jovial. Er bot jedem gleich das Du an («ich bin der Uli») und fand sofort den Draht zu den Kindern. So konnte er auch jene beiden Brüder im Alter von fünf und sechs Jahren zum Mitspielen bewegen, die ihn zu Beginn nicht einmal anzuschauen trauten. «Fussball muss Spass machen», sagte Forte, «und jetzt haben wir Spass zusammen.»

Die «Uli Forte Kids Football School» geht weiter

Und so war es dann auch. Nach zwei kurzweiligen Stunden unter der warmen Sommersonne waren Trainer und Spieler glücklich. Auch Martin Cincera, Präsident des FC Uitikon, machte einen sehr zufriedenen Eindruck: «Eine super Sache. Wir sind sehr glücklich.» Und wie geht es nun weiter mit der «Uli Forte Kids Football School», die der Chef persönlich ehrenamtlich leitet? «Nächsten Mittwoch geht’s in die nächste Runde», so Cincera. Eventuell müsse man den Start um eine Stunde nach hinten schieben. Interessierte können sich auf der Vereinshomepage des FC Uitikon informieren.

Pas de deux auf dem Uitiker Rasen. Die Kinder waren mit vollem Eifer bei der Sache und machten zwei Stunden lang begeistert mit. Valentin Hehli