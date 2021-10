Fussball In den Top 3: Der erstaunliche FC Urdorf trotzt allen Widerwärtigkeiten Die 2.-Liga-Fussballer mischen trotz Niederlage im Spitzenspiel in der Tabelle vorne mit. Trotz grossem Verletzungspech. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.10.2021, 11.12 Uhr

Die Urdorfer halten sich tapfer gegen die Gegner und die Verletzungshexe: Davide De Luca (weisses Dress, am Ball) und Manuel Antunes mit vollem Einsatz gegen Wettswil-Bonstetten II. Ruedi Burkart

Wenn dieser Ball in der Nachspielzeit doch nur reingegangen wäre! Fabio De Sousa Carneiro wäre am vergangenen Wochenende zum grossen Urdorfer Helden geworden. Doch Regensdorf-Hüter Sämi Winkler entschärfte im Spitzenspiel der 2. Liga, Gruppe 1, den satten Schuss des 27-jährigen Portugiesen. Und so entführten die Furttaler dank ihres 2:1-Erfolgs die drei Punkte aus dem Limmattal.

Damit liegt der FC Urdorf nach neun von total 26 Meisterschaftspartien auf Rang drei, drei Zähler hinter Leader Regensdorf. Hätte Carneiro getroffen und die Partie wäre 2:2 ausgegangen – man rechne. Aber eben: «Hätte, hätte – Fahrradkette.»

Trotz dieser bitteren Niederlage vor eigenem Anhang bläst Manuel Correia nicht Trübsal. Der Urdorfer Trainer – der eigentlich Assistent ist und aktuell ohne seinen gesundheitlich angeschlagenen Chefcoach Dragan Filipovic das Team orchestriert – ist mit dem Verlauf der bisherigen Saison unter den gegebenen Umständen mehr als zufrieden. «Betrachtet man das unglaubliche Verletzungspech, das wir seit Monaten haben, können wir nicht klagen», sagt Correia.

Gerissene Fussbänder, ein gebrochenes Jochbein, angerissene Muskelansätze an der Leiste, gerissene Achillessehnen – kaum ein Körperteil, das nicht bei irgendeinem der Urdorfer Kicker in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Correia:

«Ich bin jetzt ja schon ziemlich lange als Trainer im Geschäft. Aber so etwas, nein, das habe ich auch noch nie erlebt.»

Und dann erzählt er vom Spiel in der sechsten Runde: «Gegen Oerlikon/Polizei standen elf meiner Spieler auf den Zuschauerrängen. Alle waren verletzt, viele gingen an Krücken.» Dass die wackeren «Stiere» unter diesen Voraussetzungen nur schwerlich etwas reissen würden, war klar. Und so resultierte mit 1:4 denn auch die bislang höchste Niederlage der Saison.

Das Urdorfer Trainergespann: Manuel Correia (links) und Dragan Filipovic. zvg

Vor dem Spiel vom Samstag gegen Mittelfeldklub Witikon präsentiert sich die personelle Lage fast schon komfortabel. «Stand heute habe ich nur noch sieben Langzeitverletzte», rapportiert Correia mit einem gequälten Lächeln. Bleibt die Frage: Warum verletzen sich aktuell so viele Fussballer schwer? Dass dies mit der coronabedingt langen Trainings- und Wettkampfpause im vergangenen Frühling zu tun hat, glaubt Correia nicht. «Meiner Meinung nach wären die meisten Verletzungen bei meinen Spielern auch passiert, wenn Corona nicht wäre.» Ein Schlag von hinten auf die Achillessehne, ein verhängnisvoller Tritt auf den Fuss, ein Ellbogen ins Gesicht – das könne immer passieren. Nicht nur, wenn eine Pandemie regiert.

Vor der Winterpause folgt noch das Revierderby

Noch vier Runden sind bis zur Winterpause in der regionalen 2. Liga zu absolvieren. Dick angestrichen haben sich die Limmattaler Fussballfans den Sonntag, 7. November. Dann steigt auf dem Schlieremer Zelgli das Revierderby FC Schlieren – FC Urdorf. «Ein Derby ist ein Derby, da kann alles passieren», sagt Correia. Und schiebt lachend nach: «Aber gewinnen wollen wir dieses Spiel trotzdem.» Na, hoffentlich!

