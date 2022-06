Fussball Hoffnung ist nur noch theoretisch: Urdorf stösst den FC Schlieren tief ins Elend Ein 2:2-Remis im 2.-Liga-Derby ist für die Schlieremer wohl zu wenig im Abstiegskampf. Der Fall in die 3. Liga zeichnet sich ab. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.06.2022, 18.07 Uhr

Das tut weh: Schlierens Manuel Coelho sieht den Abstieg in die 3. Liga kommen. Ruedi Burkart

Noch ist die definitive Entscheidung nicht gefallen. Noch hängt die Hoffnung der Schlieremer, dass sie am kommenden Wochenende in der 26. und letzten Meisterschaftsrunde den Kopf aus der Schlinge ziehen können, am seidenen Faden. Vielleicht reicht es ja doch für den Ligaerhalt. Aber: Nach dem 2:2-Unentschieden am Sonntag in Urdorf liegt der FCS weiterhin auf dem drittletzten Rang, der so oder so den Abstieg bedeuten würde.

Nächste Saison in unterschiedlichen Ligen? Urdorfs Marco Rako (rechts) und Schlierens Manuel Coelho. Ruedi Burkart

Weil in der laufenden Saison der schlechtere der beiden Gruppen-Viertletzten ebenfalls in die 3. Liga absteigen muss, geht der Blick eben auch in Richtung Gruppe 2. Und dort hat Töss als Viertletzter drei Zähler mehr auf dem Konto als die Schlieremer und erheblich weniger Strafpunkte. Diese würden bei Punktgleichheit zählen. Nach dem Schlusspfiff in Urdorf meinte FCS-Sportchef Antonio Caputo realistisch: «Das war’s.» Bemerkung am Rande: Unter seiner Leitung stiegen die Schlieremer 2013 in die 2. Liga auf.

Telegramm Urdorf – Schlieren 2:2 (0:1) Chlösterli. – 100 Zuschauer. Tore: 30. Vitiello 1:0. 46. Rako 1:1. 50. Lazri 1:2. 93. Stojadinovic 2:2.

Urdorf: Gammel; Weidmann, Zeko, Radevic, R. Da Silva; Borner (73. Stojadinovic); S. Sommer, Peric (60. E. Da Silva), Miskovic (55. D. Sommer), Rako; K. Da Silva (77. Koller).

Schlieren: Da Silva; Scialdone, Coelho, Vieira, Romano; Perez Diaz, Lazri; Galantucci (73. Sorrentino), Santana (84. Giarrusso), Procopio; Vitiello.

