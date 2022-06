High Noon in Urdorf: Gibts Geschenke für den FC Schlieren?

Fussball High Noon in Urdorf: Gibt es Geschenke für den FC Schlieren? Am Sonntag um 12 Uhr mittags steigt auf dem Chlösterli das zweite Limmattaler 2.-Liga-Derby der Saison. Überlässt der längst gerettete FC Urdorf dem taumelnden Nachbarn aus Schlieren Punkte im Abstiegskampf? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.06.2022, 14.00 Uhr

Wer springt am Sonntag höher? Szene aus dem Hinspiel, welches Urdorf mit 1:0 gewonnen hat. Alexander Wagner

Die Frage, die sich jeder Fussballfan stellt, lautet: Wie um Himmels willen kommt ein Verein dazu, mitten in der warmen Jahreszeit ein Meisterschaftsspiel an einem Sonntag um 12 Uhr mittags anzusetzen? Genau dann, wenn die Frühsommersonne so richtig auf die Köpfe der Fussballer brennt. Warum nicht am Samstagabend? Oder dann wenigstens morgens um 10.15 Uhr? Stellung bezieht Manuel Leite. Urdorfs Chefcoach sagt:

«Ich bin kein Freund von Viertel-nach-zehn-Partien. Darum haben wir beschlossen, am Mittag zu spielen.»

Zudem: Man habe Schlieren angeboten, die Partie am Samstagabend anzusetzen.

Schlierens Sportchef Antonio Caputo: «Wir haben den Urdorfern rechtzeitig kommuniziert, dass unser Trainer mit den FCZ-Junioren im Playoff engagiert ist. Am Samstag spielen ist deshalb nicht realistisch.» FCS-Übungsleiter Besnik Ramadani coacht zusammen mit Ex-Nati-Spieler Daniel Gygax die U16-Talente des Stadtklubs. Caputo:

«Bevor wir eine definitive Antwort geben konnten, war die Partie auf Sonntag angesetzt.»

Über die Ausgangslage muss man nicht viele Worte verlieren, ein Blick auf die Rangliste sagt alles. Während die Urdorfer seit langem eine weitere Saison in der 2. Liga planen können, befinden sich die Schlieremer immer noch im Abstiegskampf. Wohl haben sie seit vergangenem Wochenende zwei Zähler Vorsprung auf den 12. und damit drittletzten Platz.

Auch zwei Siege könnten dem FC Schlieren nicht reichen

Aber so richtig wohl ist es auf dem Zelgli niemandem. Grund: Weil drei dem Zürcher Verband angeschlossene Mannschaften aus der interregionalen 2. Liga absteigen (Einsiedeln, Blue Stars und Seuzach), wird voraussichtlich auch der schlechtere der beiden Viertletzten der regionalen 2. Liga tauchen. Und das sind nun eben die Schlieremer. Caputo sagt:

«Es braucht wohl zwei Siege in den letzten beiden Partien. Und auch dann kann es noch schiefgehen.»

Unbestrittenermassen wäre es den Urdorfern – den Gastgebern vom Sonntag – lieber, auch in der kommenden Saison zwei Derbys gegen den FC Schlieren zu spielen als beispielsweise gegen Kilchberg-Rüschlikon, aktuell auf Abstiegsrang 12 klassiert, anzutreten. Also dürfen sich die Schlieremer auf drei Punkte vom Nachbarn freuen? «Wir verfälschen den Abstiegskampf sicher nicht vorsätzlich», wehrt sich FCU-Chef Leite. Er gibt aber zu, «dass bei uns einige Akteure spielen werden, die bisher nicht so oft zum Einsatz gekommen sind».

Gute Nachrichten also für die gebeutelten Fussballkollegen aus Schlieren. Jetzt muss das Team von Cheftrainer Besnik Ramadani die drei Punkte nur noch holen. Schafft der FCS das nicht, hat er den Ligaerhalt nicht verdient. So einfach ist das.

Fussball 2. Liga

FC Urdorf – FC Schlieren, Sportanlage Chlösterli, Urdorf, Sonntag, 12 Uhr.

