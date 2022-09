Fussball Heimspiele in Schlieren, Dietikon und Urdorf: Die Spannung ist gross auf den Plätzen Auch an diesem Wochenende geht auf den Fussballplätzen der Region die Post ab. Der FC Dietikon in der 2. Liga inter und der FC Urdorf eine Klasse tiefer, treten zu Spitzenpartien an. Ruedi Burkart 30.09.2022, 14.55 Uhr

Es ist wieder Spektakel auf den Plätzen angesagt. So wie hier bei Dietikons 3:1-Sieg in der 2. Liga inter gegen die Old Boys. Roland Schmid

Nationalliga B, Frauen: Mit einem Heimspiel gegen den verlustpunktlosen Tabellenleader Thun steigt der FC Schlieren am Samstag in die fünfte Meisterschaftsrunde (18 Uhr, Zelgli). Während die Berner Oberländerinnen Woche für Woche starke Leistungen abliefern, haben die Limmattalerinnen vor Wochenfrist ein wenig an Schwung eingebüsst und gegen Liganeuling Wil mit 1:3 verloren.

2. Liga inter: In Dietikon kommt es am Samstag zum ersten Spitzenspiel der noch jungen Saison, wenn der Tabellenzweite FC Dietikon den Tabellenvierten Red Star empfängt (16 Uhr, Dornau). «Wir haben Respekt vor Red Star. Die haben in sechs Partien erst drei Gegentore zugelassen», blickt FCD-Cheftrainer Daniel Tarone voraus, «das wird keine einfache Aufgabe für uns.» Apropos Gegentreffer. «Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir nicht, wie schon dreimal geschehen, in der Schlussphase einen Rückstand aufholen müssten», erinnert Tarone an die Partien gegen die Old Boys, Pratteln und zuletzt Mutschellen. Alle diese Begegnungen haben die Limmattaler zwar gewinnen können. «Aber immer auf Gegentore reagieren zu müssen, das kostet viel Kraft.» Weiterhin nicht spielen werden neben den Langzeitverletzten Duvnjak, Puglia und Moreno auch Toko und Danijel Stefanovic, beide laborieren an einem Muskelfaserriss. Holen die Dietiker im sechsten Meisterschaftsspiel den fünften Sieg, würden sie einen der härtesten Konkurrenten um den Aufstieg erst einmal zurückbinden. Im Sommer 2021 sind Dietikon und Red Star gemeinsam aus der 1. Liga abgestiegen.

2. Liga regional: Der FC Urdorf will am Sonntag seinen erfolgreichen Saisonstart mit einem Sieg im Heimspiel gegen Wettswil-Bonstetten II bestätigen (10 Uhr, Chlösterli). Sechs Spiele, 11 Punkte und erst eine Niederlage stehen bei den viertplatzierten «Stieren» zu Buche. Ein Fragezeichen steht hinter dem Comeback von Marco Schönbächler: Der Ex-Profi hat immer noch Schmerzen im Fuss.