Fussball Gute Neuigkeiten für den FC Dietikon: Rückkehr in die 1. Liga ist realistisch Der Schweizerische Fussballverband (SFV) reformiert die Spielklassen im Amateurfussball. Ende Saison steigen neben den sechs Gruppensiegern auch die jeweiligen Zweiten in der 2. Liga inter auf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.12.2021, 15.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Szene aus dem Heimspiel des FC Dietikon gegen Muri. FCD-Offensivakteur Alessio Caputo lanciert beim 1:0-Sieg einen weiteren Gegenstoss. Ruedi Burkart

Der SFV revolutioniert die 2. Liga inter, die 1. Liga sowie die halbprofessionelle Promotion League, die dritthöchste Liga des Landes. Und zwar per sofort. Mit direkten Auswirkungen auf den FC Dietikon, der in der Gruppe 5 der 2. Liga inter zusammen mit Muri und Schöftland punktgleich (je 26 Zähler) hinter dem klaren Leader Rotkreuz (37 Punkte) in Lauer­stellung liegt.

Und darum geht es: Die meisten Ligen werden in Hinblick auf die kommende Saison 2022/23 vergrössert. Die Promotion League von aktuell 16 auf 18 Teams, die drei 1.-Liga-Gruppen von momentan je 14 Mannschaften auf 16. Bedeutet konkret im Fall des FC Dietikon: Weil in der 1. Liga zusätzliche sechs Plätze frei werden, steigen alle Gruppenzweiten der sechs 2.-Liga-inter-Gruppen in die 1. Liga auf. Mit anderen Worten: Die Limmattaler, letzte Saison aus der 1. Liga abgestiegen, sind auf einen Schlag wieder voll im Aufstiegsrennen drin.

Daniel Tarone, Chefcoach des FC Dietikon, meint zur neuen Ausgangslage auf Anfrage: «Das sind natürlich positive Nachrichten. Es wurde in der Vergangenheit etwas in dieser Richtung gemunkelt. Dass wir jetzt wieder voll im Aufstiegsrennen drin sind, nehme ich gerne zur Kenntnis. Allerdings hat diese Entwicklung in keiner Art und Weise Auswirkungen auf unsere Vorbereitung auf die Rückrunde.» Noch bis Ende der kommenden Woche werde er sein Team zum Training aufbieten, danach ist Pause.

Vor dem Hintergrund der neusten Entwicklungen kommt dem 1:0-Heimsieg des FC Dietikon in der Schlussrunde 2021 gegen Muri eine ganz spezielle Bedeutung zu. Hätten die Limmattaler an jenem Samstag vor drei Wochen nämlich verloren, wäre der zweite Rang in der Tabelle bereits sechs Punkte weg gewesen. So jedoch ist in der am Samstag, 12. März 2022, beginnenden Rückrunde wieder alles möglich. Tarone:

«Wie gesagt, wir bereiten uns wie geplant auf den Frühling vor. Wollen wir dann wirklich um den Aufstieg in die 1. Liga mitreden, müssen wir auf dem Platz um einiges dominanter auftreten als bisher.»

Die Nieder­lagen gegen die beiden Auf­steiger Wangen bei Olten und Unterstrass sind auf der Dietiker Dornau noch in schlechter ­Erinnerung.

Auch der Vereinspräsident bleibt äusserlich gelassen

Renato Casanova, Vereinspräsident des FC Dietikon, nimmt die Neuigkeiten ebenfalls gelassen entgegen. Hektik breche jetzt im Verein nicht aus, trotz der vielversprechenden Ausgangslage. «Natürlich machen wir uns Gedanken zur neuen Saison», so Casanova. Aber alles im Rahmen des Üblichen in dieser Phase der Meisterschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen