Fussball Grosse Stimmung nach Mitternacht: Der FC Dietikon gewann den «Midnight Special» 64 Juniorenteams mischten am vergangenen Wochenende im Rahmen des Bolliger-Cups die Stadthalle auf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.01.2023, 16.00 Uhr

Die Ea-Junioren des FC Dietikon (weisses Dress) starteten mit einem 1:0-Sieg über Ebikon ins Turnier. Im Final gab es die Reprise, dort gewann der FCD erneut, diesmal mit 2:0. Ruedi Burkart (21. Januar 2023)

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte der FC Dietikon sein Hallenturnier für Nachwuchsteams wieder durchführen. 64 Teams meldeten sich für das Hallen-Masters an und zeigten in der Dietiker Stadthalle intensive, spannende und teils spektakuläre Partien.

Schlierens Ea-Junioren (gelbes Dress) bei ihrem 2:0-Sieg über YF Juventus. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Schlierens Ea-Junioren (gelbes Dress) bei ihrem 2:0-Sieg über YF Juventus. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dietikons Eb-Junioren (rotes Dress) verloren gegen die GC-Mädchen U12 mit 0:1. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dietikons Eb-Junioren (rotes Dress) verloren gegen die GC-Mädchen U12 mit 0:1. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dietikons Goalie und die Suche nach dem Ball. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dietikon Ea – Ebikon 1:0. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Der Ball wurde bei einem Einwurf mit Schwung eingerollt. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Die Engstringer E-Junioren entschieden das Derby gegen Dietikon Eb mit 1:0 für sich. Ruedi Burkart (21. Januar 2023) Dieser Engstringer E-Junior kann's auch mit offenen Schuhbändeln. Ruedi Burkart (21. Januar 2023)

Damian Biffiger, neuer Juniorenchef des Dornau-Klubs und zusammen mit Vereinslegende Carlo Merendino verantwortlich für den tadellosen Ablauf der beiden Turniertage, war sehr angetan von der Stimmung: «Es ist schön, dass wir die Juniorinnen und Junioren aus nah und fern wieder bei uns in der Stadthalle begrüssen dürfen. Wir erleben ein sehr gelungenes Turnier.»

Um die Medaillen ging es nach Mitternacht

Eine Besonderheit des Traditionsturniers des FC Dietikon ist, dass am Samstag bis tief in die Nacht Fussball zelebriert wird. Genauer: Das Spiel der Dietiker Da-Junioren gegen Dübendorf um den dritten Rang ging erst nach Mitternacht zu Ende. Dass die elf- und zwölfjährigen Limmattaler ihren 6:5-Erfolg überschwänglich feierten, versteht sich von selbst. Umso mehr, als die Bude auch zu nachtschlafender Zeit noch proppenvoll war. «Die Stimmung auf den Rängen war fantastisch», so Biffiger. Sein Turnierfazit am Sonntagnachmittag:

«Ein rundum gelungener Anlass. Wir freuen uns schon jetzt auf die Ausgabe 2024.»

