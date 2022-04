Fussball Grosse Emotionen auf der Dornau: Stargast Blerim Dzemaili sorgte für Stimmung Noch bis Freitag gehen rund 60 Kinder auf der Dietiker Sportanlage Dornau ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Fussballspielen. Das Camp von FC-Dietikon-Trainer Daniel Tarone ist ein Erfolg. Auch dank eines Stargastes vom FCZ. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.04.2022, 19.01 Uhr

FCZ-Spieler Blerim Dzemaili beantwortet die Fragen der neugierigen Kinder. Bild: Ruedi Burkart

Am Mittwochnachmittag kurz nach 15.30 Uhr war nichts mehr so wie noch ein paar Minuten zuvor. Die Kunde von der Ankunft von FCZ-Spieler Blerim Dzemaili machte auf der Dornau rasch die Runde, das runde Leder war plötzlich nicht mehr interessant. Sofort bildete sich beim Eingang zum Klubhaus eine Traube neugieriger Kinder, als bekannt wurde, dass Dzemaili zusammen mit Daniel Tarone, Camp-Boss und FC-Dietikon-Chefcoach, im Innern verschwunden war.

Minuten später traten die beiden ehemaligen FCZ-Teamkollegen ins Freie – und schon hielt ein ganz vorwitziger Junge Dzemaili ein Handy unter die Nase für ein Selfie. «Nicht jetzt», beschied ihm Tarone. Dzemaili schmunzelte, er nahm die Angelegenheit gelassen, setzte sich an einen Tisch in der Sonne und beantwortete geduldig die Fragen der jungen Fussballerinnen und Fussballer.

Zwei, die sich kennen und schätzen: Der 36-jährige FCZ-Spieler Blerim Dzemaili (hier bei der Autogrammstunde) und Camp-Boss Daniel Tarone, 46, haben einst zusammen beim Stadtklub gespielt. Bild: Ruedi Burkart

Nein, ein Idol habe er früher nicht gehabt, so Dzemaili auf die entsprechende Frage. Aber die Fussballer Zidane und Pirlo hätten ihn damals beeindruckt. Zidane? Pirlo? Die acht-, neunjährigen Kids runzelten die Stirn. Ob der FCZ mit dem grossen Vorsprung Meister werde, wollte ein Junge wissen. Man wisse nie, aber es sehe nicht schlecht aus, so Dzemailis Antwort. Es entwickelte sich ein munteres Frage-und-Antwort-Pingpong, welches erst endete, als sich Dzemaili daran machte, seine Unterschrift auf Autogrammkarten, Schuhe, Dresses und was ihm sonst noch hingehalten wurde, zu verewigen.

Camp-Boss Tarone ist zufrieden: «Es passt»

Camp-Boss Daniel Tarone. Bild: Ruedi Burkart

Nach dem Auftritt des speziellen Gastes machten sich die jungen Spielerinnen und Spieler samt Eltern auf den Heimweg. Auf dass die Kids auch am Donnerstag wieder mit vollem Einsatz zu Werke gehen können. «Es macht grossen Spass hier in Dietikon», sagt Tarone, «ich bin mit meinem Camp erstmals auf der Dornau. Und ich darf sagen: Es passt.» Unterstützt wird Tarone von einer Vielzahl von Helfern. Auf dem Feld schaut beispielsweise Pa Modou – auch er ein ehemaliger FCZ-Spieler – zum Rechten («die Kids ziehen super mit») und hinter den Kulissen legt unter anderem der ehemalige FC-Dietikon-Präsident Renato Casanova Hand an. Tarone: «Alle sind motiviert bei der Sache. Trainer und Betreuer neben, die Kinder auf dem Platz.»

So nah und doch so fern. Der Ball als Objekt der Begierde während des Turniers. Bild: Ruedi Burkart

Am Freitagnachmittag geht die Premiere des «The Challenge»-Fussballcamps auch schon wieder zu Ende. Aber: Weil's so schön ist, gibt es bereits in den Herbstferien eine Wiederholung. Vom 17. bis 21. Oktober wird wieder nach Herzenslust getschuttet. Und, wer weiss, vielleicht kommt dann ein FCZ-Spieler als neuer Meister auf Besuch.

Beim Zielschiessen muss das Runde für einmal ins Runde. Bild: Ruedi Burkart

