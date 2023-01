Fussball Goalie Lukas Winzap beendet den Transferknatsch: «Ich wünsche dem FC Dietikon alles Gute» Neues zur Wechsel-Posse um den früheren FC-Dietikon-Goalie Lukas Winzap, 21. Dessen neuer Verein FC Wohlen ist sich keiner Schuld bewusst. Jetzt meldet sich erstmals der Spieler zu Wort. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.01.2023, 14.12 Uhr

Goalie Lukas Winzap trägt jetzt das Trikot des 1.-Ligisten FC Wohlen Alexander Wagner (24. Januar 2023)

Vor einer Woche wurde bekannt, dass sich der FC Dietikon – klarer Leader in der Gruppe 3 der 2. Liga inter – für die bevorstehende Rückrunde einen neuen Keeper suchen muss. Grund: Der bisherige FCD-Hüter Lukas Winzap nahm ein Angebot des 1.-Ligisten FC Wohlen an und packte in Windeseile seine Sachen auf der Dornau. Konkret: Winzap liess einen Tag vor Dietikons erstem Teamtraining des Winters verlauten, dass er per sofort zu den Freiämtern wechseln werde. Dass man sich auf Dietiker Seite vom 21-jährigen Torhüter verschaukelt fühlt, ist verständlich. FCD-Präsident Claudio Lorenzet:

«Der Spieler unterzeichnete trotz geltender Absichtserklärung und mündlicher Zusage, die Rückrunde mit dem FC Dietikon zu bestreiten, einen Vertrag mit dem FC Wohlen.»

Am Freitag äusserten sich die Wohler Verantwortlichen in einem Artikel in der «Aargauer Zeitung» zum Thema. FCW-Boss Mike von Wyl ist sich keinerlei Schuld bewusst: «Ich kann ihren Unmut verstehen, sie sind im Aufstiegskampf, und Winzap war ein wichtiger Bestandteil des Teams. Aber sie müssen auch begreifen, dass ein junger Goalie weiterkommen möchte, zudem haben wir nichts Verbotenes gemacht.» Der Wohler Präsident präzisiert: «Wir sind vorgegangen wie immer, zuerst haben wir mit dem Spieler gesprochen und dann den Verein um die Freigabe gefragt. Wir bewegen uns im Amateurbereich, die wenigsten Spieler haben hier einen Vertrag. Bei Winzap war das zumindest nicht der Fall. Wenn ein solcher Spieler gehen möchte, dann musst du ihn ziehen lassen.»

Wohlens Vorwurf: Der FCD wolle eine Ablösesumme für Winzap

Alles schön und gut. In den falschen Hals geraten ist den Dietiker Verantwortlichen allerdings der Vorwurf aus Wohlen, der FCD habe für Winzap eine Ablösesumme gefordert. Stellung zu diesem Thema bezieht Andreas Wyss, Co-Vizepräsident beim FC Dietikon:

«Eine Ablösesumme für Lukas Winzap hat der FC Dietikon nie gefordert. Aber wir wollen vom neuen Klub eine Entschädigung für die Zahlungen, die wir an Winzap bereits geleistet haben.»

Mit allen Spesen, Punkte- und Einsatzprämien belaufe sich diese Summe auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wyss – er ist unter anderem Mitglied der Finanzkommission des Schweizerischen Fussballverbands – präzisiert: «Es war nie ein Thema gewesen, dass Lukas Winzap den FC Dietikon im Aufstiegskampf verlassen will. Hätten wir vor dem Saisonstart gewusst, dass er nur die Hinrunde mit uns bestreiten wird, hätten wir mit Sicherheit keine Zahlungen an den Spieler geleistet. Abgesehen davon, dass wir ihn auch kaum verpflichtet hätten.»

Wie geht die leidige Sache nun weiter? Wyss:

«Fakt ist, dass Winzap aktuell nicht für den FC Wohlen lizenziert ist.»

So darf der Goalie Testspiele bestreiten, Meisterschaftsspiele allerdings nicht. Man werde aber alles daransetzen, eine Lösung im Sinne des Spielers zu finden. Wyss: «Lukas ist ein guter Typ. Er hat jetzt aber einen Seich gemacht.» Wyss führte vor einer Woche ein längeres Telefonat mit Winzap, aber der Goalie liess sich nicht umstimmen.

Winzap: «Das ist für mich sehr schade»

Erstmals äussert sich auch Lukas Winzap persönlich zum ganzen Wechsel-Theater. Auf Anfrage schreibt er: «Ich bin ein junger Spieler mit Ambitionen und sehe diesen Wechsel als Schritt nach vorne. Das probierte ich auch so dem Verein zu erklären. Dass es so kommen musste, ist für mich sehr schade. Ich schätze den Verein. Ich werde nicht gross auf das Ganze eingehen aus Respekt gegenüber meinen ehemaligen Mitspielern, die ich sehr zu schätzen weiss. Ich will einfach Spass am Fussball haben und mich auf die Zukunft konzentrieren. Ich hoffe, man kann dies so akzeptieren. Ich wünsche dem FCD alles Gute.» Mit diesem Statement sei für ihn die Sache definitiv abgeschlossen.

