Fussball Genug gezittert im vergangenen Jahr: Der FC Schlieren will jetzt durchstarten Am 21. August beginnt die neue NLB-Saison. Die Limmattaler Fussballerinnen streben einen Platz in den Top 4 an. Ruedi Burkart 05.08.2021, 05.00 Uhr

Gute Stimmung auf dem Schlieremer Kunstrasen. Chefcoach Alessandro Vicedomini bespricht sich mit Ramona Miotti (links) und Céline Bürgisser. Ruedi Burkart

Seit etwas mehr als vier Monaten ist Alessandro Vicedomini Chefcoach der Schlieremer Fussballerinnen. In dieser Zeit ist auf dem Zelgli einiges passiert. Mit seiner offenen, freundlichen und auch fordernden Art hat sich der 32-jährige Freiämter wunschgemäss im Verein integriert. Und dank seiner klaren Aussagen – wir erinnern uns an den legendären «Mourinho-Spruch» im Anschluss an eine aus seiner Sicht miserable Leistung – sorgte er bei seinen Spielerinnen für ein offenes Ohr.

Seine Taktik mit Zuckerbrot und Peitsche zeitigte Erfolg – mit Vicedomini an der Seitenlinie schafften die Schlieremerinnen Ende Mai in extremis den Ligaerhalt. In der am Samstag, 21. August, beginnenden neuen NLB-Saison soll das Zittern um die Ligazugehörigkeit der Vergangenheit angehören. Vicedomini meldet:

«Wir haben gute Transfers tätigen können, zudem bleiben uns die meisten Leistungsträgerinnen erhalten. Es sieht gut aus.»

Genauer: Fünf junge Akteurinnen kamen neu zum FCS, gegangen ist mit Saranda Hashani nur eine der wichtigen Spielerinnen. Auch wenn sich unter den Neuzugängen kein Topshot befindet – alle Neo-Schlieremerinnen spielten bisher in der 1. Liga oder bei den Juniorinnen –, Vicedomini ist mit den getätigten Transfers sehr zufrieden: «Ich glaube, wir haben da eine sehr gute Mischung beisammen. Jetzt geht es noch darum, die neuen Spielerinnen im Team zu integrieren. Und dann kann von uns aus die Meisterschaft starten.»

Gespannt sein darf man speziell auf die 24-jährige Alessia Raffino. Die Offensivakteurin kommt von 1.-Ligist Kloten und spielte in jüngeren Jahren zweimal für die Schweizer U19-Nationalmannschaft.

Neue Gesichter auch im Trainerstaff

Um frischen Wind in das Team zu bringen, organisierte die sportliche Führung um Sportchef Zoran Perak das Coachingteam neu. Neben Chefcoach Vicedomini und der unverzichtbaren Assistenztrainerin Pätzi Dreyer ist neu Selma Adali als zweite Assistentin mit von der Partie.

Adali ist für Vicedomini keine Unbekannte, er war früher, als Adali noch spielte, bei Oerlikon ihr Trainer. Zudem gelang es, Daniel Konrad als Torhütertrainer zu verpflichten. «Ich kenne Daniel aus meiner Zeit beim FC Bremgarten. Er wird sich neben seinem Engagement beim FCB auch für uns Zeit nehmen», freut sich Vicedomini.

Mit einem weiteren Testspiel am kommenden Samstag gegen 1.-Ligist Baar (18 Uhr, Zelgli) geht die Vorbereitung auf die nächste Saison in die entscheidende Phase. Was erwartet Vicedomini von der Meisterschaft?

«Wir wollen einen Platz in den ersten vier Positionen anstreben. In erster Linie wollen wir natürlich nicht mehr so lange um den Ligaerhalt zittern wie letztes Mal.»

Weil gleich vier Teams der zehn Mannschaften umfassenden Nationalliga B aus der 1. Liga aufgestiegen sind – und niemand aus der Super League herunterkam – scheint diese Zielsetzung der Schlieremer Verantwortlichen nicht vermessen zu sein.