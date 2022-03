Fussball Gegentor in der 89. Minute: Erste Heimpleite für FC Dietikon In der 2. Liga inter verlieren die Limmattaler Fussballer gegen Grenchen unglücklich mit 0:1 und rutschen damit runter von den Aufstiegsplätzen. Das entscheidende Gegentor fällt erst kurz vor dem Abpfiff. Michel Sutter Jetzt kommentieren 28.03.2022, 10.32 Uhr

Auch Dietikons Routinier Pa Modou (am Ball) scheiterte mit seinem Versuch, ein Tor zu erzielen. Alexander Wagner/Archiv

Rund 88 Minuten waren in der Partie zwischen Dietikon und Grenchen 15, wie der Gegner der Limmattaler mit vollem Namen heisst absolviert, es stand immer noch 0:0. Als sich männiglich auf der Dornau mit einem torlosen Remis abzufinden begann, fiel doch noch ein Treffer.

Dietikons Captain Marvin Hezel verlor an der Seitenlinie in der Dietiker Spielhälfte einen folgenschweren Zweikampf mit Grenchens Scott Mbemba. Hezel ging zu Boden, ob aufgrund einer unfairen Intervention Mbembas oder nicht, liess sich von der Aussenlinie nur schwer eruieren. Der Dietiker reklamierte jedenfalls ein Foulspiel, der Schiedsrichter liess die Partie allerdings weiterlaufen. Mbemba stürmte in Richtung Strafraum und passte den Ball auf den eingewechselten Samuel Zayas. Dieser wiederum liess Dietikons Goalie Alpay Inaner ins Leere laufen und schob den Ball ins verwaiste Tor – 1:0 für die Grenchner.

Hezel nahm die strittige Szene vor dem entscheidenden Gegentor sportlich. Er mochte nach Spielschluss in Bezug auf Mbembas Aktion nicht von einem klaren Foulspiel reden. Vielmehr ärgerte er sich über die Entscheidung des Schiedsrichters ein paar Minuten zuvor, als die Dietiker einen Freistoss in den Grenchner Strafraum brachten und die Gäste den Ball mutmasslich mit der Hand abwehrten. Der Unparteiische liess trotz lautstarker Proteste seitens der Limmattaler das Spiel weiterlaufen. «Das war ein Handspiel», sagte Hezel.

Es hätte alles anders laufen können

Mit einem Penalty und der wahrscheinlichen Führung im Rücken hätten die Dietiker wohl mindestens einen Punkt geholt. Doch die Limmattaler hätten dem Spiel schon früher eine andere Richtung geben können. Etwa nach einer Stunde, als Fabio Rodriguez mit einem starken und platzierten Schuss Grenchens Torhüter Tristan Preta prüfte. Kurz darauf hätte Pa Modou mit einem Freistoss ebenfalls für die Dietiker Führung sorgen können, wenn Preta nicht hervorragend reagiert und den Ball in letzter Sekunde noch abgelenkt hätte. Hezel nach Spielschluss:

«Wir hatten viele Chancen durch Standards und das Spiel in der zweiten Hälfte unter Kontrolle, wir haben einfach das Tor nicht gemacht. Wir haben defensiv wenig zugelassen.»

Das mag stimmen. Allerdings hatten sich die Dietiker nach einer ereignisarmen ersten Hälfte in der zweiten Halbzeit auch immer wieder selber in Bedrängnis gebracht. So leisteten sie sich schon vor dem 0:1 mehrmals unnötige Ballverluste, die zweimal beinahe ins Auge gegangen wären, sprich von Grenchen bei konsequenterer Spielweise zur Führung hätten genutzt werden können. «Das ist bei solchen Teams immer so: Es besteht stehts die Gefahr, dass man sich einen Gegentreffer einfängt», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone. «Wir müssen solche Fehler minimieren.» Insgesamt aber könne er der Mannschaft keinen Vorwurf machen:

«Grenchen ist ein sehr guter Gegner, und man muss auch sehen, dass der Platz sehr holprig war.»

Durch die erste Heimniederlage der Saison sind die Dietiker in der Tabelle auf Rang vier abgerutscht, wobei sie eine Partie weniger ausgetragen haben als die direkte Konkurrenz. «Klar, Grenchen ist jetzt bis auf zwei Punkte an uns herangerückt», so Tarone, der mit einem Punkt aus dem Duell gegen die Solothurner zufrieden gewesen wäre. Der Dietiker Coach bleibt aber gelassen. «Spiele gegen solche Gegner zeigen einfach, dass wir die Konzentration bis zum Ende der Partie hochhalten müssen.»

Telegramm Dietikon - Grenchen 15 0:1 (0:0) Dornau. – 220 Zuschauer. – Tor des Spiels: 89. Zayas 0:1.

Dietikon: Inaner; Pinheiro (56. Hasani), Lazic, Hezel, Pa Modou; Mollet (92. Kotsi); Itoko (46. Mutabdzic), Dalipi, Caputo, Rodriguez; Meyer (68. Sylla). Verwarnungen: 89. Hezel, 93. Müller.

