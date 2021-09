Fussball Gegentor in der 97. Minute und zwei Platzverweise: Der FC Dietikon lässt beim 1:1 in Zofingen erstmals Punkte liegen Im Nachholspiel in der 2. Liga inter gegen Zofingen gibt’s nur ein 1:1. Raphael Meyer erzielt das Dietiker Tor, Spieler Edison Veseli und Trainer Daniel Tarone fliegen vom Platz. Ruedi Burkart 09.09.2021, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dietikons Trainer Daniel Tarone sah in Zofingen die rote Karte. Alexander Wagner

Schade, schade. Wenig fehlte, und der FC Dietikon hätte auch die dritte Partie in der neuen 2.-Liga-inter-Saison gewonnen. In Zofingen gingen die ersatzgeschwächten Limmattaler kurz vor dem Pausenpfiff dank eines Treffers von Raphael Meyer in Anschluss an einen von Leandro Di Gregorio getretenen Freistoss in Führung. Doch in der sage und schreibe siebten Minute der Nachspielzeit kassierten sie den Ausgleich zum 1:1.

Zu diesem Zeitpunkt spielte der FCD nur noch zu zehnt – Veseli sah in der 88. Minute wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte. Zudem war zu diesem Zeitpunkt auch Dietikons Cheftrainer Daniel Tarone nicht mehr auf seinem Posten. Auch ihm streckte der Ref den roten Karton entgegen – ebenfalls wegen angeblicher Beleidigung des Unparteiischen.

Erzielte den einzigen Dietiker Treffer in Zofingen: Stürmer Raphael Meyer. Michael Würtenberg

Nach dem Spiel wollte Tarone gar nicht gross auf die beiden Platzverweise eingehen. «Der Schiedsrichter war während des Spiels nicht auf der Höhe. Das ist ein Fakt», sagte Dietikons Übungsleiter zu den beiden strittigen Szenen. Zum Spielverlauf meinte Tarone:

«Meinem jungen Team merkte man die Müdigkeit an. Wir konnten den Ball nicht wie gewünscht in den eigenen Reihen halten.»

Wenn gleich drei Routiniers ausfallen – Pa Modou, Marvin Hezel und Raphael Mollet fehlten verletzt –, sei der FCD eben anfällig. Auf die Frage, ob er denn zufrieden sei mit dem einen Punkt, gab Tarone zur Antwort: «Wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierst, bist du nie zufrieden.»

In der Tabelle liegen die Dietiker mit sieben Zählern aus drei Partien und einem Torverhältnis von 4:1 auf Rang vier.

Am Samstag das «Mutschellen-Derby»

Die Frage stellt sich: Wie gut können sich die jungen Limmattaler regenerieren? Bereits am Samstag steht die nächste Partie an. Auf der Dornau empfängt Absteiger Dietikon um 16 Uhr den kecken Aufsteiger Mutschellen. Die Aargauer – mit dem 24-jährigen ehemaligen FCD-Nachwuchsspieler Vincenzo Merendino – haben bereits die ersten drei Punkte auf dem Konto und reisen mit breiter Brust runter ins Limmattal. Ob Tarone nach seinem Platzverweis an der Seitenlinie stehen wird? «Keine Ahnung», sagte der FCD-Trainer am späten Mittwochabend, «kommt wohl drauf an, was der Schiedsrichter rapportiert.»