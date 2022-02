Fussball GC-Leihspielerin Mona Gubler vor dem speziellen Spiel gegen die Kolleginnen Die 21-jährige Offensivspielerin gehört den Grasshoppers. Am Sonntag spielt sie im Viertelfinal des Schweizer Cups jedoch für den FC Schlieren. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.02.2022, 11.45 Uhr

Spielt bis im Sommer beim FC Schlieren: Mona Gubler. zvg

Die Geschichte der 21-jährigen Ostschweizer Offensivspielerin Mona Gubler ist speziell. Die ehemalige Juniorin von Uzwil und Wil wechselte letzten Sommer vom FC Zürich innerhalb der Super League zu den Grasshoppers. So weit, so normal.

Weil sie bei den GC-Frauen in der Vorrunde dieser Saison wenig Spielzeit erhalten hat (Gubler fiel wegen Krankheit längere Zeit aus), wechselte sie nun auf Leihbasis bis Ende Saison zum FC Schlieren in die NLB. Und gegen wen spielen die Limmattalerinnen am Sonntag im Schweizer Cup? Genau, gegen Gublers Klub.

«Dass ich gleich im zweiten Spiel mit Schlieren gegen meine eigene Mannschaft spielen werde, war mir ehrlich gesagt nicht klar, als ich mich habe ausleihen lassen», gibt Gubler freimütig zu. Aber jetzt trage sie das Schlieremer Dress, «und für diesen Klub gebe ich alles, solange ich da bin. Es ist schön, wenn ich gegen GC spielen kann. Und natürlich will ich ihnen zeigen, was ich drauf habe».

Beim FC Schlieren ist man mit der neuen Mitspielerin zufrieden. «Sie hat einen sehr guten Charakter und passt perfekt in unser Team», lobt Chefcoach Vicedomini. Auch Captain Céline Bürgisser hält grosse Stücke auf Gubler: «Dass sie nur ein, zwei Tage, nachdem der Wechsel perfekt wurde, gleich mit uns ins Trainingslager nach Barcelona gekommen ist, spricht für sie als offene Person.» Gubler studiert an der Uni das Fach Recht und wohnt in Zürich in einer Studenten-WG. Später einmal als Anwältin zu arbeiten, das könne sie sich sehr gut vorstellen, sagt sie.

Als Leihspielerin trainiert Mona Gubler normalerweise nur einmal wöchentlich in Schlieren, die restlichen Male auf dem GC-Campus. Wie ist das, mit den Kolleginnen zu trainieren, gegen die man am Sonntag spielt? «Speziell ist es schon», sagt Gubler mit einem Schmunzeln. Man stelle sich vor, sie würde am Sonntag bei unentschiedenem Spielstand kurz vor Schluss ... Träumen ist erlaubt.

