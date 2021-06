Fussball Nach sieben Monaten Pause wegen Corona: Fussballer sorgen für Volksfest Nach dem pandemiebedingten Unterbruch gewinnt 1.-Ligist FC Dietikon ein Testspiel gegen Schlieren aus der 2. Liga mit 6:1. 200 Zuschauer sind Zeuge eines abwechslungsreichen Limmattaler Derbys. Ruedi Burkart 01.06.2021, 10.49 Uhr

Wieder im Fokus der Fans: Schlierens Captain Mikel Lazri (links) und FCD-Offensivakteur Florentino Da Silva. Alexander Wagner

Es mutet an wie eine Ewigkeit. Am 17. Oktober des vergangenen Jahres absolvierte der FC Dietikon sein letztes Meisterschaftsspiel in der 1. Liga – und verlor gegen Eschen/Mauren mit 1:2. Zehn Tage später schied 2.-Ligist FC Schlieren in der dritten Runde des Regionalcups gegen den unterklassigen SC Veltheim aus. Dann wurde wegen Corona über der Schweiz der Sport-Lockdown verhängt. Seit dem vergangenen Montag – also über sieben Monate später – ist Sport ohne Auflagen endlich wieder erlaubt.

Harte Zweikämpfe: Dietikons Florentino Da Silva (rotes Dress) wird einmal mehr gefoult. Alexander Wagner Besnik Ramadani, Trainer des FC Schlieren, gibt lautstark Anweisungen. Alexander Wagner Dietikons 3:0-Torschütze Leandro Di Gregorio beim Einwurf vor den Fans.

Alexander Wagner Dietikons Bondoy Itoko vor dem Gääle Block, den Fans des FC Schlieren.

Alexander Wagner War nicht immer zufrieden mit der Leistung seines Teams: Daniel Tarone, neuer Trainer des FC Dietikon. Alexander Wagner

Mitte Juni steigen die Amateurfussballer in den Endspurt der verkürzten Saison 2020/21. Als Aufgalopp in den Fussballsommer trafen sich der FCD und Schlieren zu einem Vorbereitungsspiel. Favorit Dietikon gewann die unterhaltsame Partie gegen den unterklassigen Nachbarn mit 6:1. Doch das nackte Resultat war zweitrangig. Die Geschichten wurden an diesem prächtigen Abend neben dem Rasen geschrieben.

Bereits eine Stunde vor dem Kickoff trudelten die ersten Fans auf der Sportanlage Dornau ein.

«Heute geht’s los, ich kann es kaum erwarten»,

sagte einer der treuen FCD-Fans und befestigte mithilfe seiner Kollegen ein Transparent am Handlauf vor dem Garderobengebäude. Ein anderer bestellte schon mal im Restaurant einen rechten Vorrat an Bier für sich und seine Mitstreiter. Derweil begrüsste Renato Casanova Freunde und Bekannte. «Wir freuen uns, dass wieder Fussball gespielt wird», so der FCD-Vereinspräsident. Und was ist mit dem Schutzkonzept auf der Anlage? «Überall hängen Plakate mit dem QR-Code, mit welchem man sich registrieren kann», so Casanova. Überprüfen, ob die Besucher sich tatsächlich an die Vorgabe halten, wolle man nicht. Casanova:

«Wir spielen hier nicht Polizei, sondern appellieren an den gesunden Menschenverstand.»

Rund 200 Zuschauer fanden sich schliesslich auf der Dornau ein. Mehr als an manchem 1.-Liga-Meisterschaftsspiel. Klar, dass auch am Grillstand Betrieb herrschte. «Schön, dass wir uns wieder einmal sehen», begrüsste Dieter Müller jeden und jede, die ihm über den Weg liefen. Didi, wie ihn im Limmattal alle nennen, ist zwar Ex-Präsident und Ehrenmitglied beim 4.-Ligisten FC Birmensdorf. Doch seit seiner beruflichen Pensionierung sorgt er an den Heimspielen des FC Dietikon mit seiner Crew für die Kulinarik.

Schliesslich trudelte auch die Schlieremer Fanabteilung «Gääle Block» in Dietikon ein. Das illustre Grüppchen bezog Position in der Nähe der Anzeigetafel, in respektablem Abstand zu den FCD-Supportern. «Hey Toni, endlich geht’s wieder los!», rief beim Vorbeigehen an der Trainerbank einer Schlierens Sportchef Toni Caputo zu. Dieser grüsste zurück, Daumen nach oben.

Klare Sache, Dietikon siegte locker mit 6:1

Dann folgte der Anpfiff zum ersten Fussballspiel im Limmattal seit über sieben Monaten. Dass die Partie erwartungsgemäss über weite Strecken eine einseitige Angelegenheit war – Dietikon führte nach 12 Minuten schon 2:0, am Schluss gabs ein 6:1 – störte an diesem herrlichen Abend, an welchem der Limmattaler Fussball aus seinem Dornröschenschlaf erwachte, niemanden.

Wie in Testspielen üblich, nützten die beiden Trainer die Partie, um dies und das auszuprobieren. So wechselte Schlierens Besnik Ramadani zur Halbzeit mehr oder weniger das gesamte Team aus. Und brachte den mittlerweile 41-jährigen Giuseppe Sorrentino. Der Vollblutstürmer mit Dietiker Vergangenheit genoss seinen halbstündigen Einsatz sichtlich und setzte sich nach seiner Auswechslung mit einem Lächeln wieder auf die Bank.

Dietikons Übungsleiter Daniel Tarone hatte unter anderem vier Testspieler im Kader. Dafür fehlte der eigentliche Star des Abends. Pa Modou, der frisch verpflichtete, frühere FCZ- und St.-Gallen-Profi, weilte am vergangenen Montag an einem Trainerkurs. «Ich bin mit dem Spiel zufrieden. Wir haben standesgemäss gewonnen, es war eine gute Leistung», resümierte Tarone nach dem Schlusspfiff.

Weiter geht’s für Dietikon und Schlieren am kommenden Wochenende mit den nächsten Vorbereitungspartien. Schon bald steht der Restart in die Saison an. Dietikon spielt am Samstag, 12. Juni, auswärts gegen Kosova die erste von vier Partien gegen den Abstieg, Schlieren startet tags darauf auswärts gegen Altstetten. Wetten, dass die Fans auch dann wieder in Scharen auf die Anlagen pilgern?