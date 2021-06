Fussball Fussballer im Endspurt: Der FC Dietikon bangt, Schlieren hofft Heute Samstag empfängt 1.-Ligist Dietikon im Abstiegskampf den direkten Konkurrenten Höngg. Nur ein Sieg hilft den Limmattalern. Derweil befindet sich der 2.-Ligist FC Schlieren mitten im Kampf um den Aufstieg. Ruedi Burkart 19.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Findet er die richtigen Worte? FC-Dietikon-Cheftrainer Daniel Tarone und sein Team sind heute Nachmittag gefordert. Ruedi Burkart

Ein Blick auf die 1.-Liga-Tabelle der Gruppe 3 sagt alles. Wollen die Dietiker Fussballer ihre Chance auf den Klassenerhalt aufrechterhalten, müssen sie im Abstiegs-Kracher heute Abend gegen Höngg (17 Uhr, Dornau) drei Punkte holen. Bei einem Remis wäre noch nichts definitiv verloren, aber eine Niederlage würde zwei Runden vor Saisonschluss den Abstieg in die 2. Liga inter bedeuten. Trotz dieser heiklen Ausgangslage lässt sich FCD-Cheftrainer Daniel Tarone nicht verrückt machen. Er sagt:

«Ganz ehrlich: Ich freue mich auf das Spiel. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein positives Resultat erzielen werden.»

Sein Team habe in den Trainings die Woche hindurch sehr gut trainiert und sei bereit für die nächste Herausforderung. Die 0:2-Niederlage vor Wochenfrist gegen Kosova sei abgehakt, der Blick gehe nach vorne. Tarone: «Ich habe den Jungs gesagt, dass wir die erste Halbzeit vom Kosova-Match mitnehmen sollen.» Dann komme das schon gut. Natürlich weiss auch Tarone um die Brisanz des Spiels gegen die knapp über dem Strich liegenden Höngger. Der Dietiker Übungsleiter:

«Aber das ist doch geil. Es geht um etwas, und wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen.»

Gleich schlecht wie der FCD ist der nächste Gegner aus den Startlöchern gekommen. Im ersten Spiel nach dem Sport-Lockdown verlor Höngg daheim gegen den damaligen Tabellenletzten Red Star mit 0:2. «Es lief gar nicht für uns», sagt Höngg-Trainer Ivan Previtali. Das erste Gegentor fiel nach knapp zwei Minuten Spielzeit, das zweite in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und nach 70 Minuten flog Goalie Leon Merkas mit einer roten Karte vom Platz. Previtali:

«Ein Blick auf die Tabelle reicht, um zu wissen, wie wichtig dieses Spiel für beide Teams ist.»

Previtali, er wohnt in Geroldswil, und FCD-Chefcoach Tarone kennen sich übrigens aus gemeinsamen Aktivzeiten beim FC Aarau und bei Baden. «Ich hätte mir ein Wiedersehen mit Dani unter anderen Umständen gewünscht», sagt Previtali. Aber eben, das Leben sei kein Wunschkonzert.

Schlierens heisser Tanz bei Ex-Trainer Studer

Auch zwei Klassen tiefer geht es für eine Limmattaler Mannschaft kurz vor dem Saisonschluss noch um einiges. Vor dem 2.-Liga-Auswärtsspiel vom Sonntag in Regensdorf (10.30 Uhr, Wisacher) hat der FC Schlieren immer noch Chancen auf den Gruppensieg und somit den Aufstieg. «Wir sind guter Dinge, alle bei uns freuen sich auf das Spiel», gibt Schlierens Cheftrainer Besnik Ramadani zu Protokoll.

Mit ein Grund für die gute Stimmung auf dem Zelgli: Es gibt ein Wiedersehen mit Beat Studer, dem ehemaligen FCS-Trainer. Studer stand ab Sommer 2008 während vier Saisons bei Schlieren an der Seitenline und ist im Limmattal immer noch sehr geschätzt. Seit 2020 arbeitet Studer für den FC Regensdorf. «Studi ist ein super Typ, ein guter Trainer», so Ramadani.

Nach dem Hurra-Fussball vor Wochenfrist beim 6:4-Auswärtssieg gegen Absteiger Altstetten sei jetzt wieder Disziplin auf dem Rasen gefragt, so Ramadani. Schliesslich geht es um viel: Sollte das Fanionteam von Red Star aus der 1. Liga absteigen, dürften die Reserven der Stadtzürcher – die aktuell die 2.-Liga-Tabelle anführen – nicht aufsteigen. Dann würde Schlieren wieder zu einem heissen Kandidaten für die Promotion werden. Und selbst wenn Red Star in der 1. Liga bleiben und die 2. Mannschaft Gruppensieger werden sollte, ist nicht gesagt, dass die Stadtzürcher auch tatsächlich in die 2. Liga inter rauf wollen. «Da gäbe es noch viel abzuklären», sagt Marcel Keller, Spiko-Chef bei Red Star.

Kurz und gut: Schlieren tut gut daran, in den restlichen beiden Meisterschaftspartien noch möglichst viele Punkte zu holen. Und dann schauen, was die Zukunft bringen wird.