Fussball Fussball total verrückt: 2.-Ligist FC Schlieren gewinnt 10-Tore-Spektakel in Altstetten Dank eines 6:4-Auswärtssiegs ist der Aufstieg plötzlich ein Thema – am kommenden Sonntag steigt das 2.-Liga-Spitzenspiel in Regensdorf. Ruedi Burkart 13.06.2021, 18.25 Uhr

Schlierens 5:2-Torschütze Patrick Vitiello (gelbes Dress) sprintet seinem Bewacher Nikola Arsic davon. Ruedi Burkart

Was für eine Partie! Was für ein offensiver Wahnsinn! Mit 6:4 gewann 2.-Ligist FC Schlieren am Sonntag sein Auswärtsspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Altstetten. Das Beste: Dank diesen drei Punkten und den gleichzeitigen Niederlagen von Regensdorf (1:2 gegen Red Star II) und Unterstrass (3:4 gegen Wollishofen) melden sich die Limmattaler zurück im Kampf um den Aufstieg. Der Rückstand auf den neuen Leader Red Star II beträgt zwar zwei Runden vor Ende der Saison vier Punkte, träumen ist im Lager der Schlieremer aber allemal erlaubt.

Beim Anpfiff der zweiten Halbzeit stand die Partie 1:1 unentschieden, sechs Minuten später lag Schlieren mit 4:1 in Führung. Erst traf mit dem 18-jährigen David Deuber der jüngste Spieler im Schlieremer Kader zum 2:1 (48.), dann steuerte mit dem 41-jährigen Giuseppe Sorrentino der Älteste auf dem Platz zwei Treffer innert 120 Sekunden bei (49./51.).

In der Folge entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, in der beide Teams mit offenem Visier agierten. Es schien an diesem wunderbaren Fussball-Sonntag, als ob jegliche taktische Anweisungen ignoriert worden wären.

«Für die Zuschauer sicher ein Spektakel, für mich als Trainer eher weniger»,

formulierte es FCS-Chefcoach Besnik Ramadani nach dem Schlusspfiff diplomatisch. Derweil liessen die mitgereisten Fans des «Gääle Blocks» ihre Spieler hochleben.

Die Fans vom Gääle Block feiern ihre Spieler nach dem 6:4-Spektakelsieg in Altstetten. Ruedi Burkart

Am kommenden Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Schlieremer in Regensdorf. Dort ist seit Sommer 2020 ein gewisser Beat Studer Trainer. Von 2008 bis 2013 amtete der ehemalige Profifussballer als Chefcoach des FC Schlieren.

Der tiefe Fall des einst mächtigen FC Altstetten

Während die Schlieremer also gar noch Chancen auf den Aufstieg haben, präsentiert sich die unmittelbare Zukunft des FC Altstetten alles andere als rosig. Der Zürcher Quartierverein war früher einmal eine grosse Nummer in der Region und spielte während 16 Jahren in der 1. Liga – heute Promotion League – an der Spitze mit. Im Sommer 1996 schnupperte man gar am Aufstieg in die damalige Nationalliga B, verpasste diesen gegen Bellinzona nur um ein einziges Tor. Im Jahr 2006 stieg der FCA erstmals in die 2. Liga inter ab, drei Jahre später fanden sich die Altstetter in der 3. Liga wieder. 2018 ging’s wieder rauf in die regionale 2. Liga und Ende dieser Saison nun auch schon wieder runter.

Was bringt die Zukunft der ehemaligen Nummer 3 der Stadt Zürich hinter GC und dem FCZ? Wo endet die Fahrt auf dem Karussell im nächsten Sommer? Eine Voraussage zu machen, scheint schwierig.