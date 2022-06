Fussball FCZ-Talent Silvan Wallner: «Der FC Uitikon ist mein Verein» Am Samstag gibt sich der FC Zürich in Uitikon die Ehre und bestreitet um 18 Uhr ein Trainingsspiel gegen Challenge-Ligist Wil. Für den 20-jährigen FCZ-Verteidiger Silvan Wallner ist es eine Rückkehr zu seinen fussballerischen Wurzeln. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.06.2022, 11.51 Uhr

Am Ort, wo alles seinen Anfang nahm: Silvan Wallner posiert auf der Uitiker Sürenloh. Ruedi Burkart

Es ist windig an diesem Vormittag hoch über dem Limmattal. Die Sonne weiss noch nicht so recht, ob sie durch die Wolkendecke scheinen soll oder nicht. Ein kühler Luftzug nach dem anderen lässt auf der Uitiker Sportanlage halbbatzig am Spielfeldgitter befestigte Transparente flattern, der Rasenroboter zieht stoisch seine Bahnen auf dem Hauptspielfeld. Silvan Wallner erscheint in eine warme Jacke gehüllt zum Interviewtermin auf seiner Sürenloh. Hier, am Ort wo alles begann, plaudert der junge Mann aus dem Nähkästchen. Seit zwei Saisons spielt der 20-jährige Defensivakteur als Profi beim FC Zürich, 25-mal durfte er in der Super League ran.

Bevor er über den bezahlten Fussball spricht, lässt Wallner seinen Blick einen Moment lang über die Anlage schweifen. Er geht in Gedanken zu seinen Anfängen zurück und sagt:

«Ich habe mich immer wohlgefühlt hier auf der Sürenloh.»

Damals war das, Mitte der Nullerjahre. «Erstmals hier auf der Anlage gestanden habe ich wohl im Alter von fünf Jahren», sagt er. Er sei immer ein begeisterter Tschütteler gewesen, aber auch Tennis und Leichtathletik habe er damals gerne praktiziert. Wallner: «Irgendeinmal musste ich mich entscheiden und habe dann voll auf die Karte Fussball gesetzt.» Bis im Alter von 12 Jahren spielte Wallner in der Juniorenabteilung des FC Uitikon. Eine tolle Zeit sei das gewesen. Wallner:

«Einfach mit Freunden kicken, es lustig haben auf dem Platz; es waren schöne Jahre.»

Mit seinen Kollegen an Turniere reisen, die Eltern immer dabei – damals wollte der kleine blonde Bub nichts anderes tun in seiner Freizeit. «Der FC Uitikon ist mein Verein. Ich bin meinen damaligen Trainern für alles dankbar», sagt Wallner.

Silvan Wallner als Junior im Dress des FC Uitikon. Privatarchiv Wallner

Und dann klopfte der FC Zürich an

Als sein Talent immer offensichtlicher sichtbar wurde, wechselte er in die Nachwuchsabteilung des FC Zürich. U16, Captain der U18, dann U21 und schliesslich am 14. Juli 2020 die Premiere in der Super League gegen den FC Basel – es ging steil bergauf in der Karriere von Silvan Wallner. In seiner ersten Profisaison beim FCZ kam er 19-mal zum Einsatz, in der zurückliegenden Meistersaison noch sechsmal. Von einem ersten kleinen Rückschlag in der noch jungen Karriere will der Uitiker aber nicht sprechen. «Sicher, es war für mich phasenweise eine schwierige Zeit. Trainer André Breitenreiter setzte nicht so sehr auf junge Spieler, man holte stattdessen Routiniers ins Kader. Zudem war ich in der Spitzensport-RS in Magglingen. Athletisch hat mich das zwar vorwärtsgebracht. Aber Spielpraxis habe ich weitgehend in der Promotion League gesammelt.»

Silvan Wallner (links) und Akaki Gogia beim Trainingsauftakt des FC Zürich auf dem Heerenschürli am vergangenen Freitag. Ennio Leanza/Keystone

Diese fehlenden Einsatzminuten in der Super League kosteten ihn schliesslich seinen Platz in der Schweizer U21-Nationalmannschaft, momentan gehört er zum erweiterten Kader des Teams von Trainer Mauro Lustrinelli. Wallner:

«Ich muss in der neuen Saison vor allem spielen, spielen, spielen.»

Bleibe er beim Stadtklub weiterhin aussen vor, sei es durchaus eine mögliche Alternative, sich auf Leihbasis – sein Vertrag mit dem FCZ läuft noch ein Jahr – einem anderen Verein anzuschliessen. Wallner ist zuversichtlich, er ist als Innen- und Aussenverteidiger einsetzbar und seine letzten drei Auftritte Ende Saison waren überzeugend.

Es geht wieder zur Sache. Am vergangenen Sonntag spielten die Zürcher gegen 1.-Liga-Absteiger Thalwil und gewannen locker mit 7:0. Hier segelt Silvan Wallner (weisses Dress) nach einem Zweikampf mit Thalwils Maduka Bambana durch die Luft. Walter Bieri/Keystone

Seit gut einer Woche hat der FC Zürich bekanntermassen mit dem Deutschen Franco Foda einen neuen Cheftrainer. Ob der ehemalige österreichische Nationalcoach mehr auf die Jungen setzen wird als sein Vorgänger Breitenreiter? Das werde man sehen, sagt Wallner. Apropos Österreich. Dank seinem Vater Daniel hat Silvan Wallner neben der schweizerischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft. «Ich weiss, worauf Sie jetzt hinauswollen», sagt Wallner mit einem Schmunzeln.

«Ja, es hat während meiner ersten Super-League-Saison der eine oder andere Spitzenklub aus Österreich sein Interesse bekundet.»

Könnte er sich einen leihweisen Transfer in unser östliches Nachbarland vorstellen? «Vieles ist denkbar», sagt Wallner nur. Würde er sich, sollte es einmal so weit kommen, für die Schweizer oder die österreichische A-Nationalmannschaft entscheiden? «Diese Frage stelle ich mir erst, wenn ich in der U21 wieder zum Einsatz komme. Aber grundsätzlich macht es mich schon sehr stolz, wenn ich die Schweizer Nationalhymne mitsingen und für die Schweiz spielen kann.»

Vorfreude auf einen «ganz speziellen Abend»

Das ist alles Zukunftsmusik. Die Aktualität spielt sich in der Schweiz ab. Und da steht ein grosser Moment unmittelbar bevor. Am kommenden Samstag gastiert Silvan Wallner mit dem FC Zürich für ein Trainingsspiel gegen Challenge-Ligist Wil in seiner Wohngemeinde Uitikon auf der Sürenloh. «Das wird sicher ein ganz spezieller Abend für mich», sagt der frühere Uitiker Junior, «die Eltern, mein Bruder, Freunde – viele Leute werden da sein, die ich kenne.» Ihnen möchte er zeigen, wie weit er es gebracht hat. Seit damals, als der kleine blonde Junge mit Begeisterung seine ersten Trainings beim FC Uitikon absolvierte.

Sommernachtsfest Uitikon

16. bis 18. Juni auf der Sportanlage Sürenloh mit Grümpel- und Schülerturnier. Am Samstag um 18 Uhr Trainingsspiel des amtierenden Meisters FC Zürich gegen den FC Wil aus der Challenge League. Danach Disco-Abend mit den DJs Marvellous 80ies.

Der Meister FC Zürich gastiert in Uitikon Gratis ans Spiel Für das Spiel des Schweizer Meisters FC Zürich gegen den FC Wil aus der Challenge League erwartet Martin Cincera zwischen 800 und 1000 Zuschauer auf der Sportanlage Sürenloh. Wichtig zu wissen: Die Zuschauerzahl ist beschränkt. «Wir freuen uns auf einen wunderbaren Fussballabend», so der Präsident des organisierenden 4.-Liga-Klubs FC Uitikon. Eintritt wird für die Partie nicht erhoben, aber die ausgeschilderten Parkplätze kosten zehn Franken. Cincera: «Wir bitten die Zuschauer, wenn immer möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.»

