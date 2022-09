Fussball FCS-Trainer tritt auf die Euphoriebremse: «Die Saison hat ja erst begonnen» Schlierens NLB-Fussballerinnen schweben aktuell auf einer Wolke des Glücks. Nach dem jüngsten 5:0-Heimsieg gegen den biederen Super-League-Absteiger Lugano grüssen sie von Rang fünf. Doch jetzt stehen für die Limmattalerinnen drei Bewährungsproben an. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Spiele in Folge gewonnen: Schlierens Fussballerinnen und der Staff freuen sich zu Recht über ihren Höhenflug. Hier nach dem 5:0 gegen Lugano. Bild: zvg

In der neuen Saison der zweithöchsten Liga des Landes sind zwar erst drei Runden absolviert, gewisse Tendenzen zeichnen sich allerdings bereits ab. Der FC Thun wird wie auch in der vergangenen Spielzeit jenes Team sein, das es zu schlagen gilt. Er führt die Tabelle schon wieder verlustpunktlos an. Der nach dem Abstieg aus der Super League runderneuerte FC Lugano wird hartes Brot essen müssen. Und die Schlieremerinnen dürften nach ihrem Rumpelstart in die Spur gefunden haben. Der 33-jährige FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini analysiert die erste Saisonphase.

Der schlechte Beginn: Wie vor Jahresfrist mussten die Schlieremerinnen im ersten Spiel auf dem heimischen Zelgli gegen den FC Sion ran. Und wie im Sommer 2022 (0:2-Niederlage) brachten sie auch diesmal kaum ein Bein vors andere. Nach der 0:3-Pleite murmelte Vicedomini nur: «Es war alles schlecht, wirklich alles.» Rückblickend sagt der Übungsleiter: «Die Frauen wussten selbst, dass das nicht gut war. Da brauchte es keine lauten Worte von mir.» Der sympathische Aargauer hat offensichtlich aus einem Fauxpas gelernt. Im Mai letzten Jahres stauchte er seine Spielerinnen nach einer Niederlage gegen Luzern noch auf dem Platz gut hörbar zusammen und tobte: «Auch Mourinho kann hier nichts mehr ausrichten.»

Die erstaunliche Wandlung: Seit der Sion-Pleite sind die Schlieremerinnen drei weitere Male auf dem Platz gestanden, und jede Partie haben sie gewonnen. 1:0 in Küssnacht am Rigi, 5:0 daheim gegen Lugano, dazwischen 6:1 im Schweizer Cup gegen einen 2.-Ligisten. «Die eine oder andere Spielerin ist mittlerweile aus den Ferien retour, die neuen Spielerinnen haben sich jetzt endgültig integriert. Unser System haben alle kapiert. Es gibt gute Gründe für die positiven Resultate», bilanziert Vicedomini.

«Lasst euch umarmen!» Schlierens Fussballerinnen haben aktuell viel Grund zum Jubeln. Bild: Henry Muchenberger (22. Mai 2022)

Die grosse Breite: Wer sich durch die Liste der bisherigen Torschützinnen liest, stellt Erfreuliches fest. Beim 5:0 gegen Lugano trafen mit Sanja Mijovic, Kathrin Rohr, Nina Suter, Julie Fischer und Leah Gächter fünf verschiedene Akteurinnen ins gegnerische Netz. «Das ist natürlich ideal so. Wir sind für den Gegner unberechenbarer, wenn die Last des Toreschiessens auf mehrere Schultern verteilt ist», sagt Vicedomini.

Er weist den FCS-Frauen den Weg zum Erfolg: Cheftrainer Alessandro Vicedomini. Bild: Ruedi Burkart (8. Mai 2021)

Die nächsten Herausforderungen: Natürlich wird man sich auf dem Zelgli davor hüten, bereits in grenzenlose Euphorie zu verfallen. «Erreicht haben wir noch gar nichts. Ein erfolgreicher Start in die Meisterschaft macht vieles einfacher, aber abheben tut bei uns deswegen niemand», so Schlierens Übungsleiter. Er weiss, dass die nächsten drei Partien die Richtung für den weiteren Verlauf der Saison vorgeben können. Am nächsten Samstag geht es zum kecken Aufsteiger Wil in die Ostschweiz, dann folgen die schwierigen Aufgaben gegen Leader Thun und die U21 des FCZ.

Die weitere Zusammenarbeit: Seit März 2021 und der Entlassung seines Vorgängers Fernando Esteban ist Vicedomini beim FCS am Ruder. Er hat den einen oder anderen Sturm unbeschadet überstanden. So auch im vergangenen Frühling, just ein Jahr nach seiner Amtsübernahme, als man gegen Thun mit 1:11 verloren hatte und nach einem 2:3 gegen Rapperswil-Jona auf den letzten Tabellenrang durchgereicht worden war. Statt erneut seinen Angestellten zu feuern, besann sich Sportchef Zoran Perak damals eines Besseren («einen Trainerwechsel kann ich kategorisch ausschliessen») und stärkte Vicedomini den Rücken. Der Ligaerhalt klappte. Ob der Verein mit seinem Übungsleiter den am 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern wird, steht noch in den Sternen. «Für solche Diskussionen ist es noch viel zu früh», so Vicedomini, «die Saison hat ja erst gerade begonnen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen