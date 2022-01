Fussball FCD-Spieler Pa Modou feiert mit Gambia einen historischen Sieg am Africa-Cup Der 32-jährige Verteidiger führte die Scorpions bei ihrem allerersten Auftritt am grössten Turnier von Afrika als Captain aufs Feld. Zum Start gab es ein 1:0 gegen Mauretanien. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 13.01.2022, 12.59 Uhr

Pa Modou und Gambia sind zum allersten Mal am Africa-Cup dabei. Hier betritt er, mit dem Wimpel von Gambia in der Hand, das Spielfeld. Keystone

Vom FC Dietikon zur Nationalmannschaft Gambias an den Africa-Cup: Pa Modou hat aufregende Tage hinter sich. Am Mittwochabend stand nun sein erster Auftritt als Captain mit den «Scorpions», wie sich das Nationalteam nennt, auf dem Programm. Es war ein historischer.

Erstmals überhaupt konnte sich Gambia für das grösste Turnier auf dem afrikanischen Kontinent qualifizieren und dann reüssierte es bei der Premieren-Partie auch gleich. Mit 1:0 bezwangen die Gambier, bei denen FCZ-Stürmer Assan Ceesay bis zur 64. Minute mittat, Mauretanien im Stade Omnisport de Limbé im Südwesten Kameruns. Der Siegtreffer fiel bereits in der 10. Minute, als Ablie Jallow den Ball sehenswert aus rund 20 Metern im Kasten von Babacar Diop versenkte.

Daniel Tarone steht in Kontakt mit Pa Modou

Pa Modou, der links aussen in der Viererkette spielte, zeigte über die gesamten 90. Minuten ein gutes Spiel und liess mit seinen Kollegen kaum etwas zu, sodass die Gambier den Vorsprung schliesslich relativ sicher über die Zeit brachten. Zufrieden mit dem Auftritt seines Schützlings ist denn auch FCD-Trainer Daniel Tarone. «Sie haben zu null gespielt, für einen Verteidiger ist das immer schön», sagt er auf Anfrage. Er habe bereits mit Pa Modou telefoniert. «Ich wollte wissen, wie es mit der Kraft ging. Er hat sich wohl gefühlt und ist zufrieden mit dem ersten Auftritt.»

Daniel Tarone ist seit letztem Frühjahr Chefcoach des FC Dietikon. Alexander Wagner

Insgesamt attestiert Tarone den Gambiern einen gelungenen Auftritt. «Es war ihr erstes Spiel und sie haben kaum etwas zugelassen.» Er gibt aber auch zu bedenken, dass Mauretanien vom Niveau und vom Namen her noch kein grosser Gegner war. Mit Mali (Sonntag, 16. Januar um 14 Uhr) und Tunesien (Donnerstag, 20. Januar um 20 Uhr) stehen den «Scorpions» noch wesentlich schwierigere Aufgaben bevor. «Dann wird sich zeigen, wie gut die Abwehr wirklich ist», sagt Tarone.

«Nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich top»

Beim FC Dietikon ist man jedenfalls glücklich, einen Spieler wie Pa Modou, der in der Super League über 250 Partien für St.Gallen, Sion und den FC Zürich absolvierte, in den eigenen Reihen zu wissen. «Das ist nicht selbstverständlich. Doch Pam hat die Demut, auch in der 2. Liga inter zu spielen», sagt Tarone, der Pa Modou von seiner Zeit als Assistenztrainer in St. Gallen her kannte und den vertragslosen Spieler im letzten Frühjahr auf die Dornau lotste.

Der ehemalige Super-League-Profi Pa Modou ist auf und neben dem Feld ein Vorbild. Ruedi Burkart

«Pam ist nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich top», so Tarone. Vor allem junge Spieler würden von seiner Erfahrung profitieren. Am Africa-Cup kann sich der 32-jährige Pa Modou nun wieder auf der grossen Bühne zeigen. Möglich, dass es dann nochmals mit einem Profivertrag klappt. Für Tarone ist das kein Problem: «Als Trainer würde ich ihn natürlich vermissen, aber ich würde mich auch freuen, wenn er nochmals einen Profivertrag unterschreiben könnte. Wir geniessen ihn hier beim FC Dietikon deshalb jeden Tag.»

