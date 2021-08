Fussball FCD gewinnt erstes Meisterschaftsspiel: Pa Modous Traumtor ebnet den Weg zum Erfolg Die Limmattaler siegen im ersten Spiel in der 2. Liga inter gegen Einsiedeln hochverdient mit 1:0.

Ruedi Burkart 29.08.2021, 14.56 Uhr

Mitte links: Dietikons Pa Modou hämmert in der 53. Minute den Ball zum 1:0 in die Maschen. Michael Würtenberg

«Quattro!», rief der Tessiner Schiedsrichter Matteo Gesualdo nach Ablauf der regulären Spielzeit in Richtung der beiden Trainerbänke. Vier Minuten Nachspielzeit also. Und jetzt erst wurde es für die Dietiker gefährlich. 90 Minuten lang dominierten sie den FC Einsiedeln quasi nach Belieben. Sie hatten gegen den phasenweise mit zehn Mann verteidigenden Gegner gefühlte 90 Prozent Ballbesitz. Doch in Tore ummünzen konnten sie die Überlegenheit nur ungenügend.

1:0 führten die Limmattaler seit der 53. Minute dank einem wunderbaren Weitschuss ihres 31-jährigen Playmakers Pa Modou. Nur mit 1:0, bliebe da noch anzufügen. «Wir werden wohl im Verlauf der Saison noch einige solche Partien erleben», meinten FCD-Chefcoach Daniel Tarone und Sportchef Marcello Stellato nach dem Schlusspfiff unisono.

Also Spiele, in denen der Gegner in erster Linie ultradefensiv agiert und die Räume in der gegnerischen Hälfte eng werden. Und das Toreschiessen zu einer fast unlösbaren Angelegenheit.

1:0-Torschütze Pa Modou und Captain Marvin Hezel bejubeln die Führung, die schliesslich den Sieg brachte. Michael Würtenberg

Zurück zum Spiel vom Samstag und zu den Geschehnissen in der Nachspielzeit. Die Gäste aus dem Kanton Schwyz stürmten mit Mann und Maus und Goalie Dennis Räber (!). Sie wollten jetzt plötzlich doch noch den Ausgleich erzwingen. Drei ihrer total vier Eckbälle des Spiels konnten sie zwischen der 92. und 94. Minute treten. Doch der FCD hielt dem Druck stand. Dank einer solidarischen Teamleistung auch in dieser heiklen Phase sowie einem FCD-Goalie Inaner, der trotz Unterbeschäftigung während 90 Minuten immer auf dem Posten war, blieb die Null stehen. «Wir haben absolut verdient gewonnen», resümierte Tarone nach dem Abpfiff. Der FC Dietikon weihte die neuen Dresse mit einem Sieg ein.

Beim FC Dietikon gilt jetzt: «Jugend forscht»

Erfreulicherweise bleibt Tarone seiner angekündigten Linie treu und lässt seine Jungspunde auch in Wettbewerbspartien von der Leine. Stürmer Alessio Caputo, 17, und Aussenverteidiger Stefan Stamenkovic, 19, durften durchspielen, Innenverteidiger Marko Lazic, 18, und Stürmer Daniel Pinheiro, 20, standen ebenfalls in der Startformation. Während der Partie durften zudem Edison Veseli, 20, Levin Di Iorio, 18, Alberto Lusala, 21, und Damian Gaijc, 18, ran. Apropos Caputo: Der Blondschopf hatte in der 22. Minute grosses Pech, als sein platzierter Schuss an den Pfosten prallte.