FCD-Chefcoach Daniel Tarone im grossen Interview

Fussball FCD-Coach Tarone: «So etwas wird nicht mehr vorkommen»

Ruedi Burkart 06.07.2021, 05.10 Uhr

«Wir werden ein junges und hungriges Team sehen»: FCD-Chefcoach Daniel Tarone blickt zuversichtlich in die neue Saison. Alexander Wagner

In vier Partien hatte der FC Dietikon nach der siebenmonatigen Pause die Möglichkeit, um vom letzten Tabellenrang in der 1.-Liga-Gruppe 3 noch über den Strich zu kommen. Es klappte nicht. Trotz zwei Siegen in den letzten beiden Meisterschaftsspielen treten die Limmattaler in der kommenden Saison in der 2. Liga inter an. Im exklusiven Interview äussert sich FCD-Chefcoach Daniel Tarone nicht nur über Fussball. Er nimmt auch Stellung zu seinem legendären Versuch als Automaten-Pizzaiolo.

Die Mannschaft hat versagt, der Abstieg aus der 1. Liga ist Tatsache. Schon nach zwei Partien war die Sache klar. Woran hat es gelegen?

Daniel Tarone: Wir waren zu wenig clever vor dem eigenen Tor und zu wenig kaltblütig vor dem gegnerischen. Wir haben zu viele Treffer erhalten und trotz guten Chancen zu wenige geschossen.

Tönt ganz simpel.

Das ist es auch. Wir waren bei beiden Niederlagen gegen Kosova und Höngg nicht die schlechtere Mannschaft. Aber wir haben uns das Glück nicht verdient gehabt. Und so ist es gekommen, wie es eben gekommen ist.

Dann plötzlich lief es doch noch besser mit den letztlich nutzlosen Erfolgen gegen Thalwil und Linth 04. Und nicht zu vergessen die starke Leistung in der Cup-Qualifikation gegen Biel, trotz der 1:2-Niederlage.

Da mache ich den Jungs ein grosses Kompliment. Das waren drei ganz gute Auftritte. Darauf können wir für die Zukunft aufbauen. Trotz dem Abstieg, der für den ganzen Verein ärgerlich ist: Ich habe auch einige gute Sachen gesehen, seit ich hier in Dietikon angefangen habe.

Zum Beispiel?

Wie sich das Team in der kurzen Zeit entwickelt hat. In meinen ersten Trainings war da gar keine gute Stimmung, die Jungs haben sich immer wieder nach Fehlern gegenseitig zusammengestaucht. Da war kein Respekt, keine positive Körperhaltung. Das hat sich sehr stark gebessert. Jetzt ist die 1. Mannschaft des FC Dietikon eine Einheit. So wie es eigentlich schon am Anfang der Saison hätte sein sollen. Aber das ist vorbei, wir schauen vorwärts.

Blicken wir trotzdem nochmals kurz zurück. Eine Szene beschäftigt die Limmattaler Fussballfans noch heute.

So? Welche denn?

Im kapitalen Spiel gegen Kosova hatte der FCD die grosse Chance, nach 20 Minuten in Führung zu gehen …

Ich weiss, was Sie ansprechen wollen.

Wie konnte es sein, dass Florentino Da Silva den Penalty schiessen durfte? Ein Mann, der in seiner Karriere entschieden mehr Chancen versemmelt hat als Tore erzielt?

Sehen Sie, das war mein erstes Spiel als FCD-Trainer. Ich habe dem Team in den Trainings in den Tagen vor der Partie alle möglichen Anweisungen gegeben. Aber nicht, wer einen allfälligen Penalty zu schiessen hätte. In jener Situation hätte einer der Führungsspieler den Ball nehmen und zum Punkt schreiten sollen.

Edmir Asani, Raphael Meyer oder Leandro Di Gregorio?

Namen spielen hier keine Rolle. Fakt ist, dass so etwas nicht mehr vorkommen wird.

Die ganze Sache ist schon ein bisschen gemein. Eigentlich hätten Sie ja erst per 1. Juli auf der Dornau anfangen sollen. Weil der Verein Ihren Vorgänger João Paiva noch vor dem Wiederanpfiff der Saison entlassen hatte, mussten Sie schon früher ran. Und jetzt gehen Sie als jener Mann in die Vereinsgeschichte ein, der mit dem FCD in die 2. Liga inter abgestiegen ist.

Das kann man so sehen. Aber unter mir hat der FCD noch zwei Siege geholt. Wichtig ist das nicht. Was zählt, ist die Zukunft.

Gutes Stichwort. Wie wird sich die Mannschaft in der neuen Saison präsentieren? Man darf davon ausgehen, dass er einige personelle Wechsel geben wird.

Ja, das ist so. Wir sind mit Hochdruck daran, die beste Mischung zu finden.

Können Sie bereits konkreter werden betreffend Namen?

Nein, dafür ist es noch zu früh. Aber was ich jetzt schon sagen kann: Die 1. Mannschaft des FC Dietikon wird ein neues Gesicht haben, wir werden ein junges und hungriges Team auf dem Platz sehen. Wir wollen eigene Junioren einbauen und den Jungen im Verein damit zeigen: Hey, ihr könnt es beim FC Dietikon schaffen.

Geben Sie als klares Ziel den direkten Wiederaufstieg aus?

Wir wollen ganz sicher vorne mitspielen. Ob es dann bereits im ersten Jahr für den Gruppensieg reicht, wird man sehen.

Ihr Präsident Renato Casanova will möglichst schnell wieder rauf in die 1. Liga, wie er kürzlich im Matchprogramm verkündet hatte.

Natürlich will auch ich aufsteigen. Aber wir machen jetzt bewusst einen Neuanfang, fahren beispielsweise das Budget für die 1. Mannschaft herunter, bauen Junge ein. Das braucht Zeit.

Diese Zeit haben Sie in Dietikon?

(schmunzelt) Ich gehe mal davon aus.

Apropos: Sie sind im Besitz der Uefa-Pro-Lizenz und waren sechs Jahre Assistenztrainer in St. Gallen. Haben Sie in Ihrem Dreijahresvertrag mit dem FC Dietikon eine Ausstiegsklausel, falls ein Profiverein bei Ihnen anklopfen würde?

Nein, so etwas existiert nicht. Ich glaube aber kaum, dass mir der Verein im Falle eines Falles Steine in den Weg legen würde.

Anders gefragt: Bleiben Sie die vollen drei Jahre beim FCD?

Das habe ich absolut vor. Ich habe hier in Dietikon ein Projekt in Angriff genommen. Und grundsätzlich pflege ich meine Verträge einzuhalten. Zudem zieht es mich nicht unbedingt wieder in den Profifussball. Ich habe das 24 Jahre gemacht. Wenn man Familie hat (Tarones Kinder sind im Alter von 15, 13 und 9 Jahren, Anmerkung der Redaktion), schätzt man gewisse Freiheiten im Amateurfussball. Wie zum Beispiel dann Urlaub zu machen, wenn die Kinder Schulferien haben.

Blicken wir voraus. Die 2. Liga inter umfasst sechs Gruppen, in der vergangenen Saison waren die Zürcher Teams in die Aargauer Gruppe 5 respektive die Ostschweizer Gruppe 6 eingeteilt. Dietikon spielt in der kommenden Saison in der Gruppe 5. Zufrieden?

Da ich die Einteilung nicht beeinflussen konnte, nehme ich es, wie es kommt.

Hatten Sie einen Wunschgegner?

Nein, überhaupt nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Fähigkeiten, dann kann jede Mannschaft kommen.

Das Revierderby gegen Aufsteiger FC Mutschellen ist reizvoll …

Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und wir müssen auch nicht weit fahren ans Auswärtsspiel (lacht). Übrigens habe ich mit Mutschellens Trainer Sergio Colacino damals noch kurze Zeit bei Wohlen in der Challenge League zusammengespielt.

Gruppeneinteilung 2. Liga inter, Gruppe 5 Dietikon (Absteiger), Mutschellen (Aufsteiger), Unterstrass (Aufsteiger), Wangen bei Olten (Aufsteiger), Adliswil, Einsiedeln, Grenchen 15, Klingnau, Lachen/Altendorf, Muri AG, Schöftland, Zofingen, Rotkreuz, Sursee.

Wann starten Sie mit Ihrer Mannschaft die Saisonvorbereitung?

Wir trainieren in dieser Woche noch und schauen uns diverse Testspieler an. Dann gibt’s zehn Tage Pause für alle. Und nachher geht’s voll los.

Die ersten drei Vorbereitungsspiele sind bereits terminiert. Unter anderem am 30. Juli auf der Dornau gegen 2.-Ligist Urdorf. Darauf freut sich das ganze Limmattal.

Das ist gut so. (schmunzelt)

Eine letzte Frage: Sie haben eine Anstellung im Amateurfussball, Ihr Geld verdienen Sie mit der Durchführung von Trainingscamps für Kinder und in der Immobilienbrache. Aber vor zehn Jahren war da noch etwas Anderes …

(schmunzelt) Der Pizza-Automat!

Den habe ich gemeint. Nach dem Abschluss Ihrer Profikarriere stellten Sie beim Restaurant Bären in Wohlen einen Pizza-Automaten auf. Man steckte eine Zehnernote in das Ding und hatte ein paar Sekunden später eine Pizza in der Hand. Ein Ex-Fussballer als Pizzabäcker – das war damals eine wunderbare Schlagzeile. Und im Dorf ein paar Tage lang Stammtischgespräch.

Das war eine einmalige Sache.

Erzählen Sie.

Das war mein Baby! Unglaublich, dass sich jemand daran erinnert …

Ich wohne in Wohlen.

Aha. Haben Sie eine Pizza probiert?

Ich muss gestehen, dass ich das verpasst habe.

Ein grosses Versäumnis (lacht). Ich habe den Automaten damals für 21'000 Euro gekauft und beim Bären, der einem Freund gehört, aufgestellt. In den besten Zeiten verkauften wir 50 Pizze pro Tag. Ich hatte die Exklusivrechte dafür und wollte die Sache gross aufziehen.

Daraus ist nichts geworden. Warum?

Wie gesagt lief der Apparat sehr gut. Eines Nachts brachen Vandalen den Kasten auf und demolierten ihn total. Sie wollten an das Geld, aber den integrierten Safe haben sie nicht knacken können. Dumm war nur, dass die Reparatur nicht so klappte, wie ich gerne gehabt hätte. Kurz: Ich brach die Übung ab und buchte dies als gute Erfahrung ab.

Nachher kam die Zeit beim FC St. Gallen.

Auch das war ein Grund aufzuhören mit dem Pizza-Geschäft.

Wo steht der Apparat jetzt?

Es ist kaputt. Aber ehrlich …

… würde es Sie reizen, nochmals einzusteigen.

Es ist immer noch mein Baby. Die Werbeflyer liegen immer noch bei mir zuhause im Keller.

Also steht bald ein solcher Automat auf der Dornau?

Ich finde immer noch, dass das Ganze Potenzial hat.