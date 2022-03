Fussball FCD-Chefcoach Tarone platzte der Kragen: Spielabbruch in Dietikon Das Testspiel des FC Dietikon aus der 2. Liga inter gegen 3.-Ligist Zürich City dauerte nur 35 Minuten. Dann beorderte FCD-Chefcoach Daniel Tarone seine Spieler vom Feld. Ruedi Burkart 20.03.2022, 15.38 Uhr

«Ich musste meine Spieler schützen», FCD-Chefcoach Daniel Tarone brach die Testpartie gegen Zürich City ab. Alexander Wagner

Ursprünglich hätte der FC Dietikon am vergangenen Samstag in der 2.-Liga-inter-Meisterschaft auswärts gegen Einsiedeln spielen sollen. Wegen unbespielbarer Terrains musste die Partie im Klosterdorf verschoben werden. So setzte Dietikons Chefcoach Daniel Tarone kurzerhand am Freitagabend auf dem Hauptplatz der Dornau ein Testspiel gegen den 3.-Ligisten Zürich City an. Nach 35 Minuten war die ganze Sache beim Stand von 0:0 allerdings auch schon wieder vorbei. «Wir haben die Partie abgebrochen. Ich musste meine Spieler schützen», so Tarone. Der Gegner sei allzu aggressiv aufgetreten und habe mit rüden Fouls für Unmut auf Dietiker Seite gesorgt.