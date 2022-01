FCD-Abwehrchef Pa Modou bereitet sich mit den «Scorpions» auf den Afrika-Cup vor

Corona-Zahlen Trotz rekordhoher Fallzahlen gibt es Hoffnung – denn die Hospitalisationen gehen weiter zurück

Das BAG meldet gegen 40'000 Neuinfektionen über die Silvestertage. Dazu kommt noch eine hohe Dunkelziffer. Am stärksten breitet sich Omikron an der südlichen und westlichen Landesgrenze aus, doch am häufigsten ins Spital müssen Infizierte in anderen Landesteilen.