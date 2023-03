Fussball FC Urdorf vor dem Aufgalopp: Der «wilde Haufen» startet in die Rückrunde Am Samstag beginnt für die 2.-Liga-Fussballer die zweite Saisonphase. Der FC Urdorf startet von Rang 4 aus und empfängt um 18 Uhr zum Auftakt auf dem eigenen Kunstrasen Bülach. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.00 Uhr

Urdorf-Captain Dejan Peric (weisses Dress) und seine Teamkollegen legen diesen Samstag wieder los. Bild: Ruedi Burkart (23.9.2022)

Vieles ist nach einer mehr als viermonatigen Wettkampfpause unklar. Wie gut ist die eigene Mannschaft durch den Winter gekommen, was hat sich bei den Gruppengegnern getan, lassen sich die Saisonziele verwirklichen? Diese Fragen stellen sich auch beim FC Urdorf. Cheftrainer Manuel Leite sagt wenige Stunden vor dem Aufgalopp in die 13 Spiele umfassende Rückrunde in der 2. Liga:

«Seit dem 24. Januar trainieren wir dreimal wöchentlich auf unserem Kunstrasen. Wir haben uns meiner Ansicht nach gut vorbereiten können. Aber wie es dann im ersten Spiel herauskommen wird, kann natürlich keiner voraussagen.»

Das grosse Kader hat während der Winterpause wenige Änderungen erfahren. Zuzug gab es keinen einzigen, fünf Akteure sind nicht mehr dabei.

Von Rang 4 aus starten die «Stiere» in den Fussballfrühling. Gegen hinten haben sie wenig zu befürchten – die Abstiegsplätze sind 14 und mehr Punkte weg – und ganz nach vorne zu Leader Horgen beträgt der Abstand sieben Zähler. Ganz allgemein präsentieren sich die Urdorfer Fussballer in dieser Saison als ein wilder Haufen. Wenn der FCU antritt, ist meistens Spektakel garantiert. In positiver wie auch negativer Hinsicht. «Wir zeigen offensiv immer wieder sehr gute Sachen, haben aber in der Defensive zuweilen auch den einen oder anderen Aussetzer», resümiert Leite. Ein paar Beispiele gefällig?

So kennt man den Urdorfer Chef an der Seitenlinie: Coach Manuel Leite gibt lautstark Anweisungen. Bild: Henry Muchenberger (5.2.2023)

In der Meisterschaft reichte die Resultatspanne bisher von einem 6:3-Heimsieg gegen Seefeld bis zu einer 4:5-Niederlage gegen Wiedikon. Ähnlich verliefen die insgesamt acht Vorbereitungsspiele. Von einem 4:0-Sieg gegen Red Star II (2. Liga) über einen 7:5-Auswärtssieg gegen Baar (3. Liga) bis zu einer 0:7-Pleite in Herrliberg gegen den dortigen 3.-Ligisten war alles dabei. Für ein anerkennendes Kopfnicken sorgte ein respektables 2:2 gegen Thalwil aus der 2. Liga inter vor zwei Wochen. Dank Treffern von Dejan Peric und Dominik Sommer lagen die «Stiere» nach einer Stunde gar mit 2:0 in Führung.

Der Vereinspräsident sieht «Potenzial für Rang in den Top 4»

FCU-Vereinspräsident René Janz sieht «Potenzial in dieser Mannschaft für einen Rang in den Top 4». Auch wenn man auf dem Chlösterli seit jeher keine Abenteuer irgendwelcher Art eingeht – beim FCU erhält beispielsweise kein Spieler Bargeld fürs «Tschutten» –, ambitioniert sei man trotzdem. «Wenn wir einen guten Start hinlegen, wer weiss», sagt Janz.

Wichtiger als der kurzfristige sportliche Erfolg ist auf dem Chlösterli immer das langfristige Gedeihen des Vereins. Janz: «Wir haben viele eigene Spieler im Team, die Zuschauer können sich mit den Akteuren identifizieren.» Einer der wenigen Auswärtigen ist Kevin Stojanov, ein ehemaliger A-Junior des FC Dietikon. Der 18-jährige Mittelfeldakteur sei «ein Perspektivenspieler», sagt Janz.

Was erwartet Cheftrainer Leite von den nächsten Wochen und Monaten? «Wir wollen den Fans gute Spiele zeigen. Und wenn wir mit Kopf und Herz bei der Sache sind, kommt das gut.»

So tippt die LiZ-Redaktion LiZ-Tipp: Der FC Urdorf startet mit einem 4:3-Heimsieg gegen Bülach in die 2.-Liga-Rückrunde und verkürzt damit den Abstand zu Rang drei auf einen Punkt.

2. Liga regional, Gruppe 1 14. Runde, Samstag: Urdorf – Bülach, 18 Uhr, Chlösterli. Blue Stars – Einsiedeln. Horgen – Kilchberg-Rüschlikon. Sonntag: Wettswil-Bonstetten II – Seefeld. Wollishofen – YF Juventus II. Wiedikon – Witikon. Oerlikon/Polizei – Red Star II.

Rangliste (alle 13 Spiele): 1. Horgen 31 (31:20). 2. Witikon 29 (36:16). 3. Bülach 27 (37:17). 4. Urdorf 23 (33:27). 5. Wettswil-Bonstetten II 22 (29:27). 6. Seefeld 21 (32:27). 7. Wiedikon 19 (27:35). 8. Wollishofen 17 (31:29). 9. Red Star II 17 (22:22). 10. Oerlikon/Polizei 17 (27:42). 11. YF Juventus II 16 (21:14). 12. Blue Stars 9 (17:37). 13. Einsiedeln 8 (20:35). 14. Kilchberg-Rüschlikon 5 (17:32).

Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl Strafpunkte über die Rangierung.

