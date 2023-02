FC Schlieren: Das Ziel bleibt Rang 4

Fussball FC Schlieren vor dem NLB-Restart: Das Ziel auf dem Zelgli bleibt Rang 4 Sie sind zurück aus Italien: Am kommenden Samstag geht es für die NLB-Fussballerinnen wieder um Punkte. Gegen Küssnacht am Rigi wollen die Limmattalerinnen gleich in die Spur finden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bitte weiter so, FC Schlieren: Alessia Raffino (rechts) gratuliert Sanja Mijovic zu einem weiteren Treffer. Bild: Henry Muchenberger (22. Mai 2022)

Viel angenehmer kann man sich kaum auf den Fussballfrühling vorbereiten. Während fünf Tagen trainierten, spielten und flanierten die Schlieremer Kickerinnen vergangene Woche in Rom. «Es waren beste Verhältnisse. Wetter, Stimmung, Einsatz – alles hat gepasst.» FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini war nach der Rückkehr in die Schweiz bester Dinge. «Aber jetzt ist genug mit der Vorbereitung. Wir wollen wieder spielen, das ganze Team brennt.» Los geht’s diesen Samstag mit einem Heimspiel gegen Küssnacht am Rigi (18 Uhr, Zelgli).

Zurück zum Trainingslager in der Ewigen Stadt. 24 Spielerinnen und fünf Staff-Mitglieder reisten nach Rom. «Das ist alles andere als selbstverständlich», sagt Vicedomini. Natürlich wurde nicht nur intensiv trainiert, auch das soziale Leben spielte eine grosse Rolle. So machten die Frauen ausgiebig Sightseeing und liessen es sich auch nicht nehmen, die Partie zwischen Lazio und Cluj (1:0 für die Italiener) in der Conference League im Stadion live mitzuverfolgen. «Vor dem Anpfiff gingen wir alle zusammen etwas essen, dann spazierten wir ins Stadion. Ein wunderbarer Abend war das», schwärmt Vicedomini auch eine Woche später immer noch.

Neben vier Testspielen in der Schweiz haben die Schlieremerinnen auch in Rom eine Vorbereitungspartie bestritten. Gegen eine Juniorinnen-Auswahl von Lazio verloren sie trotz einer guten Leistung mit 2:4. «Frauenfussball in der Schweiz und in Italien sind zwei verschiedene Welten», sagt Schlierens Trainer, «Lazio hat für dieses Nachwuchsteam beispielsweise einen neunköpfigen Staff, darunter sind zwei Ärzte.» Von solchen Verhältnissen traue man hierzulande nicht einmal zu träumen.

Nach ganz vorne wird es kaum mehr reichen

Nach den sonnigen Tagen von Rom hält nun wieder der Liga-Alltag Einzug. Vicedomini: «Wir gehen mit einer guten Stimmung in die Partie vom Samstag. Unser Ziel ist es immer noch, Ende Saison unter die ersten vier Teams zu kommen.» Um dieses Ziel zu erreichen, muss der FC Schlieren den Druck auf den aktuellen Tabellenvierten FC Wil hochhalten. Weiter nach vorne dürfte es nicht gehen für die Limmattalerinnen. Acht Runden vor Ende der Qualifikation liegen sie bereits 12 Zähler hinter dem auf Rang drei klassierten FC Thun.

Alessia Raffino spielt die zweite Saison beim FC Schlieren. Bild: Ruedi Burkart

(11. Februar 2023)

Eine erfolgreiche zweite Saisonphase möglich machen sollen auch Tore von Alessia Raffino. Die 26-jährige Italienerin schnürt die zweite Saison die Schuhe für den FC Schlieren und erzielte in dieser Saison bislang zwei Treffer. Vor ihrem Wechsel aufs Zelgli spielte Raffino bei Kloten in der 1. Liga. Sie erinnert sich an den Sommer 2021: «Eines Tages hat mich ‹Ale› angerufen. Und nach einer Tasse Kaffee war der Fall klar: Ich wechsle nach Schlieren.» Ale, also FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini, bereut den Transfer nicht: «Alessia ist immer zu hundert Prozent dabei, egal ob in den Trainings oder in den Partien. Sie hat sich bestens in unseren Verein integriert.»

Mit acht Jahren begann Raffino mit Fussballspielen, damals in der Organisation von YF Juventus. «Ich bin durch meinen jüngeren Bruder da reingerutscht», sagt sie im Rückblick. Später trug sie das FCZ-Dress, spielte dort von der U15 bis in die U21. In dieser Zeit wurde Raffino auch zweimal für die Schweizer U18-Nationalmannschaft aufgeboten. Wegen ihrer beruflichen Ausbildung machte die Stürmerin schliesslich eine Pause vom Fussball. Bei 1.-Ligist Kloten begann sie wieder zu kicken, und nun schiesst sie in Schlieren ihre Tore in der Nationalliga B. Raffino sagt über ihren Verein: «Beim FCS werden wir Frauen im ganzen Verein wertgeschätzt. Auch den tollen Teamspirit finde ich bei unserer Kadergrösse nicht selbstverständlich.»

Captain Annina Eigenmann: «Punkten und dranbleiben»

Weil der etatmässige Teamcaptain Céline Bürgisser aufgrund einer langwierigen Knieverletzung noch länger nicht spielen kann, trägt Annina Eigenmann die Captainbinde. Die 27-jährige Torhüterin sagt wenige Tage vor dem Restart der Meisterschaft: «Wir gehen nach dem gelungenen Trainingslager sehr positiv in die erste Partie gegen Küssnacht. Wir wollen punkten und dranbleiben am vierten Rang.» Eigenmann spielte im Dress von Rapperswil-Jona auch schon in der Nationalliga A, seit dem Sommer 2017 trägt sie Gelbblau. «Es gefällt mir in diesem Team bei diesem Verein, alles ist gut.»

Ein sicherer Wert im Tor des FC Schlieren: Annina Eigenmann. Bild: Henry Muchenberger

(27. Februar 2022)

Ein Blick auf die Tabelle und die ersten Partien zeigt: Wollen die Limmattalerinnen bis zum Schluss der Qualifikation ernsthaft den vierten Rang anstreben, sind in den jetzt folgenden Spielen gegen Küssnacht am Rigi (7. Platz), Lugano (10.) und Wil (4.) sieben Punkte Pflicht. Neun Zähler aus diesen drei Begegnungen wären ideal. Also, ihr Schlieremer Fussballerinnen: Auf geht’s Schlieren, kämpfen und siegen!

Schlierens restliche Partien in der NLB-Qualifikation Samstag, 25. Februar: Küssnacht am Rigi, 18 Uhr, heim.

Samstag, 4. März: Lugano, 18 Uhr, auswärts.

Samstag, 11. März: Wil, 19.30 Uhr, heim.

Samstag, 18. März: Thun, 19.45 Uhr, auswärts.

Samstag, 25. März: FC Zürich U21, 19.30 Uhr, heim.

Samstag, 1. April: Solothurn, 18.30 Uhr, auswärts.

Samstag, 15. April: Oerlikon/Polizei, 18 Uhr, heim.

Samstag, 22. April: Biel-Bienne, 18 Uhr, auswärts.



Rangliste (alle 10 Spiele): 1. FC Zürich U21 25 (49:12). 2. Sion 25 (22:14). 3. Thun 24 (37:15). 4. Wil 14 (16:19). 5. Schlieren 12 (17:20). 6. Oerlikon/Polizei 12 (13:22). 7. Küssnacht am Rigi 11 (13:19). 8. Biel 10 (14:30). 9. Solothurn 8 (5:13). 10. Lugano 2 (7:29).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen