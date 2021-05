Fussball FC Schlieren gewinnt NLB-Kellerduell in Worb 1:0 und bleibt über dem Strich Dank eines Treffers von Adriana Bösiger in der 20. Minute holen die Limmattalerinnen die budgetierten drei Punkte. Am Samstag geht’s mit einem Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Thun weiter. Ruedi Burkart 20.05.2021, 16.26 Uhr

Adriana Bösiger (gelbes Dress) schoss den FC Schlieren zum Mini-Sieg in Worb. Alexander Wagner/Archiv

Im Kampf um den direkten Ligaerhalt bleibt in der Nationalliga B die Situation unverändert. Vor den letzten beiden Meisterschaftsrunden liegt der FC Schlieren weiterhin drei Punkte vor Verfolger Walperswil auf dem rettenden achten Tabellenrang. Ein Plus für die Limmattalerinnen: Sie weisen mit minus 26 die weniger schlechte Tordifferenz auf als Walperswil (minus 35). Bei Punktegleichheit Ende Saison wird dieser Wert darüber entscheiden, wer oben bleibt und wer in die nervenaufreibende Abstiegsbarrage gegen einen Erstligisten muss.