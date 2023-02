Fussball FC Oetwil-Geroldswil im Höhenflug: Die Vereinsgeschichte wird gerade neu geschrieben Der bescheidene 3.-Liga-Klub überwintert an der Spitze seiner Meisterschaftsgruppe. Dennoch will Chefcoach Adnan Mustafi, 31, über einen Aufstieg momentan noch nicht sprechen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.00 Uhr

Er weist dem FC Oetwil-Geroldswil in der 3. Liga den Weg zum Erfolg: Chefcoach Adnan Mustafi. Henry Muchenberger (13. Februar 2023)

Am vergangenen Sonntag stand für die Fussballer von Oetwil-Geroldswil wieder einmal ein prestigeträchtiges Limmattaler Derby an – Auswärtsspiel auf der Dornau gegen Dietikons 2. Mannschaft. Weil der FCOG in der 3.-Liga-Meisterschaft in die Gruppe 1 eingeteilt ist, die anderen beiden Limmattaler 3.-Ligisten Dietikon II und Schlieren hingegen in der Gruppe 2, fehlen solche Revierkämpfe während der Saison. Darum genoss man den Auftritt beim grossen Nachbarn doppelt. «Natürlich wäre es schön, auch in der Meisterschaft Derbys spielen zu können. Aber das geht leider nicht», sagte FCOG-Chefcoach Adnan Mustafi nach der Partie.

Dietikons Giovanni Benvenuto (rotes Dress) wird bedrängt vom Oetwiler Matteo Montefusco. Rechts Antonio André Fernandes Coimbra. Henry Muchenberger (13. Februar 2023)

Auch wenn alle Trainer dieser Welt den Wert von Resultaten in Testspielen stets herunterspielen – dass sein Team die Partie dank früher Tore mit 2:0 gewonnen hat (Treffer durch Antonio André Fernandes und Nikola Arsic), freute Mustafi dennoch:

«Klar gewinnst du als Sportler immer gerne. Egal, ob es um Punkte geht oder nur um die Ehre. Wir möchten, dass jeder unserer Spieler diese Siegermentalität verinnerlicht.»

Noch zwei weitere Vorbereitungsspiele stehen auf dem Plan der Oetwiler, ehe am 26. März mit einem Heimspiel gegen Affoltern am Albis die Rückrunde startet. In ebendiese zweite Saisonhälfte steigt der FC Oetwil-Geroldswil aus der Poleposition. Aus den 11 Partien der Hinrunde holten die Limmattaler 26 Punkte, nur eine einzige Partie haben sie verloren. Dass er mit seiner Mannschaft damit Geschichtsträchtiges erreicht hat, wurde Mustafi erst mit der Zeit richtig bewusst: «Der FCOG war noch nie Wintermeister in der 3. Liga. Das haben mir die Leute erzählt, und darum ist es etwas ganz Spezielles auch für mich.»

Eigentlich schade, dass die Saison Mitte November wegen der Winterpause unterbrochen wurde. Der FCOG hatte damals einen imposanten Lauf, gewann von den letzten acht Partien deren sieben und trotzte dem grossen Aufstiegsfavoriten Siebnen ein 1:1 ab. Mustafi: «Wir waren wirklich super drauf. Alle haben mitgezogen, unsere Spielphilosophie mit viel Ballbesitz wurde immer besser verstanden und auch umgesetzt. Uns Trainern ist und war es immer wichtig, diszipliniert zu spielen und als Einheit aufzutreten, das hat uns schliesslich die Punkte gebracht. Mit der Zeit und den Siegen wurden wir immer mehr zu einer Einheit. Das hilft, auch in schwierigen Momenten an den Sieg zu glauben.»

Der nicht einfache Start im vergangenen Sommer

Das sei im vergangenen Sommer noch anders gewesen, als der 31-Jährige zusammen mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Emra – der als torgefährlicher Feldspieler der verlängerte Arm des Trainers ist – das Team übernommen hatte. Mustafi, er spielte früher unter anderem beim FC Dietikon und Wettswil-Bonstetten und beendete 2015 in Birmensdorf seine aktive Karriere, sagt: «Es war kein einfacher Start. In der Mannschaft herrschte zu Beginn Grüppchenbildung, die Stimmung war nicht optimal. Die Jungs haben mich und meinen Bruder aber super aufgenommen. Dafür sind wir dankbar. Wir sind sehr zufrieden mit dem Team und dem Verein, es macht uns sehr viel Freude, ein Teil des FC Oetwil-Geroldswil zu sein.»

Dennoch waren die Auftritte des FCOG zu Saisonbeginn bescheiden: Out im Regionalcup gegen den unterklassigen FC Engstringen, vier Punkte aus den ersten drei Meisterschaftspartien. «Als die Mannschaft immer mehr Vertrauen in mich und Emra fasste, stimmten plötzlich auch die Resultate», blickt Adnan Mustafi zurück. Und tatsächlich: Die bisher einzige und somit auch letzte Meisterschaftsniederlage datiert vom 13. September 2022, an einem Dienstagabend gab's auswärts gegen Zürich United ein 2:3. Seither rockt Oetwil-Geroldswil die Gruppe 1.

Wie weit trägt die Euphorie das Team noch, Adnan Mustafi? «Gute Frage. Wir haben einfach Spass am Fussball und wollen dies jedes Wochenende auch unseren Fans zeigen. Dann werden die Resultate auch weiterhin positiv sein.» Liebäugelt man auf der Sportanlage Werd bereits mit einem möglichen Aufstieg in die 2. Liga? «Halt, halt, den Ball immer schön flach halten», sagt Mustafi mit einem Lächeln, «wir wissen, woher wir kommen, und wir wissen, was wir können. Aber jetzt schon vom Aufstieg zu sprechen, ist doch ein wenig gar früh. Umso mehr, als Siebnen und Wädenswil unbedingt in die 2. Liga wollen und ihre Kader nochmals massiv verstärkt haben.»

Trotz aller Bescheidenheit: Würde es am Samstag, 10. Juni, im Rahmen der zweitletzten Meisterschaftsrunde in Siebnen zum «Aufstiegsfinale» kommen, hätten die Oetwiler nichts dagegen einzuwenden. Und falls sie tatsächlich das Husarenstück schaffen und sich in die 2. Liga spielen würden, wäre ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des 1982 gegründeten Fussballklubs Oetwil-Geroldswil geschafft.

In der höchsten regionalen Liga spielte der Verein nämlich noch gar nie. Im Sommer 2015 war man einmal ganz nahe dran am Aufstieg. Unter dem damaligen Trainerduo Roger Balmer und André Wettstein fehlte nur ein einziger Punkt, und der FCOG wäre oben gewesen. Bemerkenswertes Detail: Damals gewann Oetwil-Geroldswil beide Meisterschaftspartien gegen Birmensdorf, gleichwohl stieg Ende Saison der FCB – notabene mit dem 24-fachen Saisontorschützen Adnan Mustafi im Kader – in die 2. Liga auf.

Der Präsident geht in sein letztes Amtsjahr

Massimo Di Giovanni, aktueller Präsident des Klubs. zvg

Massimo Di Giovanni ist seit einer gefühlten Ewigkeit Präsident des FC Oetwil-Geroldswil, vor Wochenfrist wurde er an der 41. Vereinsgeneralversammlung in sein zehntes und voraussichtlich letztes Amtsjahr gewählt. Der Boss ist nach der erfolgreichen Hinrunde sehr zufrieden: «Das Team macht uns allen viel Freude.» Es seien nicht in erster Linie die Resultate, die ihn positiv stimmen würden. «Es ist die Arbeit des Trainerduos Adnan und Emra Mustafi. Die beiden sind einerseits fachlich top, andererseits passen sie auch menschlich sehr gut in unseren Verein.» Auf die Frage, ob er mit einem Aufstieg in die 2. Liga rechne, sagt Di Giovanni nur:

«Wissen Sie, wir geniessen jetzt einfach die Zeit ganz oben in der Tabelle. Alles weitere wird der Frühling zeigen.»

Vincenzo Tortora, designierter neuer Vereinspräsident ab 2024. zvg

Der FC Oetwil-Geroldswil ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und zählt aktuell 580 Mitglieder, Passive und Gönner mitgerechnet. Neu hinzugekommen ist laut Di Giovanni kürzlich eine Handvoll Fussballer vom FC Engstringen, nachdem dort die 3. Mannschaft aufgelöst worden ist. Wenn der Vereinspräsident im kommenden Jahr zurücktreten wird, steht sein voraussichtlicher Nachfolger schon bereit. Di Giovanni: «Es freut mich sehr, dass Vincenzo Tortora beim FCOG eingestiegen ist und aktuell als Vizepräsident amtet. Er wird mich aller Voraussicht nach in einem Jahr ablösen.» Tortora ist in der regionalen Szene ein bestens vernetzter Mann und präsidierte auch schon den Promotion-League-Klub YF Juventus.