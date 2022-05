FC Engstringen tief im Abstiegsstrudel. Jetzt spricht der Coach

Fussball FC Engstringen tief im Abstiegsstrudel: «Wir haben fünf Cupspiele vor uns» Der FC Engstringen ist in der 3. Liga in eine veritable Resultatkrise gerutscht. Der erste Abstiegsplatz ist fünf Runden vor Saisonschluss nur noch drei Punkte entfernt. Trainer Patrick Graf über die Gründe für den Absturz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.05.2022, 15.23 Uhr

«Wir wollen und müssen gewinnen.» Bei FCE-Trainer Patrick Graf gilt vor dem ersten Spiel des Saisonendspurts trotz angespannter Lage: Daumen hoch. Ruedi Burkart

Wunderbar präsentierte sich die sportliche Lage auf der idyllischen Fussballanlage Brunewiis in Oberengstringen im vergangenen Herbst. Nach vier Runden grüsste der FCE als Tabellenzweiter und durfte Leader Zürich City empfangen. Doch nach der 0:4-Niederlage in jenem Spitzenspiel lief es nicht mehr rund beim Team von Trainer Patrick Graf. Benötigte Engstringen für die ersten neun Punkte vier Meisterschaftsspiele, waren es für die nächsten neun Zähler gleich 13 Partien. Momentan liegt die Mannschaft auf Rang neun.

Der FC Engstringen kommt nach dem über Erwarten guten Saisonstart einfach nicht mehr in die Gänge. Woran liegt's?

Patrick Graf: Es gibt nicht nur den einen Grund für die schlechten Resultate. Ich will nicht nach Ausreden suchen, aber unser Verletzungspech ist eben doch sehr gross. Zahlreiche Leistungsträger fallen aus …

Das tönt jetzt aber doch sehr nach Ausrede. Trainer von anderen Mannschaften müssen auch immer wieder wichtige Spieler ersetzen.

Zudem klebt uns das Pech an den Stiefeln. Bei uns kommt neben fehlendem Glück auch noch viel Pech hinzu.

Wie es der deutsche Ex-Profi Andreas Brehme einmal treffend formuliert hat: «Hast du Scheisse an Fuss, hast du Scheisse an Fuss.»

(schmunzelt) Ich könnte es nicht besser sagen.

Wie mir ein langjähriger Matchbesucher des FC Engstringen berichtet hat, habe die jüngste 0:4-Abfuhr gegen Blue Stars II allerdings wenig mit Pech zu tun gehabt. Da war schlicht zu wenig Gegenwehr erkennbar.

Ja, das war wirklich kein guter Auftritt von uns. Aber auch in dieser Partie hatten wir wenig Glück. Nach dem 0:1 treffen wir aus fünf Metern Entfernung das leere Tor nicht. Und nach dem zweiten Gegentreffer verschiessen wir einen Penalty.

So kann man natürlich keine Punkte holen.

Genau. Und darum stehen wir nun dort, wo wir stehen.

Glaubt das Team nach neun sieglosen Partien in Folge noch an sich? Glauben Sie selbst noch an das Team?

Absolut. Es ist ja nicht so, dass wir uns Sonntag für Sonntag abschlachten lassen würden. Die Spieler glauben an die Wende, alle wollen da unten wieder raus.

Wie?

Mit Konzentration, mit Einsatz, mit unbedingtem Willen zum Sieg.

Tönt gut.

Aber nur so geht es.

Die Saison dauert noch fünf Runden. Am nächsten Sonntag geht es für Engstringen auf dem Juchhof gegen den Tabellenletzten Benfica Clube. Da gibt es dann keine Ausreden mehr.

Das ist korrekt. Wir wollen und müssen gewinnen. Die drei Punkte sind Pflicht im Kampf gegen den Abstieg.

Es wäre der erste Meisterschaftssieg seit dem 2:1 am 24. Oktober letzten Jahres gegen Altstetten.

Eine lange Zeit.

Heinz Setz ist seit Mitte September 2018 Präsident vom FC Engstringen. Florian Schmitz

Wie reagiert eigentlich die Vereinsführung auf die anhaltende Niederlagenserie? Lässt man Sie in Ruhe arbeiten? Oder spüren Sie böse Blicke im Nacken?

In dieser Beziehung darf ich unserem Präsidenten Heinz Setz und seiner Crew ein Kränzchen winden. Es herrscht keine Hektik. Das ist in unserer schwierigen Situation sehr wertvoll. Ein grosses Theater zu veranstalten, bringt niemandem etwas. Kurz: Es ist alles in Ordnung. Na ja, zumindest fast. (schmunzelt)

Bis auf die fehlenden Resultate.

Wir haben jetzt noch fünf Cupspiele vor uns. Für mich ist jedes einzelne wie eine richtige Cuppartie – alles oder nichts.

Bald endet Ihre zweite Saison als Trainer des Fanionteams der FC Engstringen. Wie geht’s im Sommer mit Ihnen weiter?

Ich gehe davon aus, dass ich Trainer bleiben werde. Die ersten Gespräche mit der Vereinsführung zeigen jedenfalls in diese Richtung. Es gefällt mir beim FC Engstringen.

Bleiben Sie auch bei einem allfälligen Abstieg in die 4. Liga?

Wir werden nicht absteigen.

