Fussball FC Dietikon jetzt auf Rang 3 – die Limmattaler sind zurück auf der Siegerstrasse Gegen Klingnau resultierte ein 2:1-Heimsieg in der 2. Liga interregional. Davor Mutabdzic schnürte einen Doppelpack. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.04.2022, 15.18 Uhr

Dietikons Offensivspieler Davor Mutabdzic (rotes Dress) hat Klingnau im Alleingang abgeschossen. Ruedi Burkart/Archiv

Mit einer konzentrierten Leistung haben die Dietiker Fussballer den zweiten Vollerfolg des Jahres eingefahren. Gegen ein defensiv eingestelltes Klingnau, das in erster Linie auf Konter aus war, schoss der erst 18-jährige ehemalige GC-Junior Davor Mutabdzic die beiden Treffer zum 2:1-Sieg noch vor der Halbzeitpause. In der Tabelle liegen die Dietiker dank eines Ausrutschers von Konkurrent Schöftland (0:1 gegen Adliswil) neu auf Rang drei.

Daniel Tarone war mit der Leistung seines ersatzgeschwächten Teams – Captain Hezel war gesperrt, Puglia, Duvnjak, Moreno und Di Gregorio fehlten wegen Verletzungen – zufrieden. Der Dietiker Chefcoach:

«Gegen eine defensiv agierende Mannschaft wie Klingnau zu spielen, ist nie einfach. Mit einem schnellen Gegenstoss muss man da immer rechnen.»

Wie in der siebten Minute, als Karadeniz einen Klingnauer Konter zum 0:1 aus Sicht des FCD abschliessen konnte. Die Limmattaler hatten in Person von Davor Mutabdzic allerdings die passende Antwort parat: In der 34. und 43. Minute drehte der Deutsche mit zwei Treffern die Partie.

Weiter geht es für die Limmattaler am kommenden Mittwoch, wenn sie den zweitletzten Schritt in die Hauptrunde des Schweizer Cups der Saison 2022/23 machen wollen. Um 20 Uhr tritt das Team von Daniel Tarone auswärts gegen Rotkreuz an, den souveränen Leader der Dietiker 2.-Liga-inter-Gruppe. An die Zentralschweizer hat der FCD gute Erinnerungen. In der Vorrunde der Meisterschaft trotzten sie den Zugern am 16. Oktober 2021 ein 1:1 ab. Marvin Hezel traf damals im Anschluss an eine Standardsituation. Gut für den FCD: Der Captain wird nach abgesessener Sperre wieder an Bord sein.

Telegramm Dietikon – Klingnau 2:1 (2:1) Sportanlage Dornau. – Tore: 7. Karadeniz 0:1. 34. Mutabdzic 1:1. 43. Mutabdzic 2:1.

Dietikon: Inaner; Hasani, Lazic, Pa Modou, Simao; Mutabdzic, Dalipi, Shabani (75. Itoko), Rodriguez; Caputo (65. Meyer); Kotsi (61. Sylla).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Di Gregorio, Puglia, Duvnjak, Moreno (alle verletzt), Hezel (gesperrt) und Stamenkovic (Rekrutenschule). – Verwarnungen: 38. Gjoshi, 45. Ferreira, 76. Shabani. – Platzverweis: 46. (1. Halbzeit) Gjoshi (zweite Verwarnung wegen Foul).

