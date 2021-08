Fussball FC Dietikon gewinnt unterhaltsames Derby gegen Schlieren gleich mit 8:0 Schützenfest eine Woche vor dem Start in die 2.-Liga-inter-Saison. Beide Teams verzeichneten viele Absenzen. Ruedi Burkart 15.08.2021, 15.19 Uhr

Zeigte viel versprechende Ansätze: Dietikons 17-jähriges Offensivtalent Alessio Caputo (rotes Dress), hier im Zweikampf mit Schlierens Captain Mikel Lazri. Michael Wuertenberg

Am kommenden Wochenende steigen die Amateurfussballer in die neue Saison. Für den FC Dietikon geht es nach dem Abstieg in die 2. Liga inter mit einem Meisterschaftsspiel in Zofingen los, 2.-Ligist Schlieren startet in Siebnen in die diesjährige Regionalcup-Kampagne. Am vergangenen Samstag trafen sich die beiden Nachbarvereine zum Vorbereitungsspiel. Es wurde eine klare Sache, der FCD gewann die einseitige Partie mit 8:0.

FCD-Chefcoach Daniel Tarone machte eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Limmattaler Derbys einen wenig begeisterten Eindruck. Eigentlich hätte die Partie gegen Schlieren der ultimative Test für seine Truppe sein sollen, eigentlich wollte er so spielen lassen, wie er dies auch am kommenden Samstag in Zofingen tun möchte, wenn es erstmals um Meisterschaftspunkte gehen wird. Hätte und wäre. Doch mit Gaijc, Moreno und Hezel befinden sich drei potenzielle Stammspieler in Quarantäne. Aufstellungssorgen hatten auch die Schlieremer, ihnen fehlten wegen Ferien oder Verletzungen ebenfalls zahlreiche Akteure.

Nur den Ball im Blick hat hier Dietikons Raphael Meyer, im Hintergrund Schlierens Donato Coviello. Michael Wuertenberg

Die Partie entwickelte sich so wie erwartet, Absenzen hin oder her. Von der ersten Minute an machten die Dietiker in der Nachmittagshitze Tempo und stellten die Hintermannschaft des FC Schlieren immer wieder vor Probleme. Dass der FCD bei Halbzeit lediglich mit 3:0 führte – Meyer sowie zweimal Pinheiro trafen –, lag vor allem daran, dass die Hausherren mit ihren Chancen eine Spur zu fahrlässig umgegangen sind. Nach 90 unterhaltsamen Minuten zeigte die Tafel 8:0 an, und jetzt war auch Tarone zufrieden:

«Wir haben kein Gegentor zugelassen und waren läuferisch die bessere Mannschaft.»

Wie in Vorbereitungsspielen üblich, wurden auch am vergangenen Samstag die interessanten Geschichten nicht auf, sondern neben dem Platz geschrieben.

Zum Beispiel jene von Alessio Caputo. Der 17-jährige Offensivakteur geht seit diesem Sommer für den FC Dietikon auf Torejagd. Caputo spielte bis anhin im Nachwuchs der Grasshoppers und erhofft sich mit dem Wechsel auf die Dornau einen weiteren Karrierekick. «Er ist einer der ganz Jungen mit viel Potenzial», gab FCD-Chef­coach Tarone vor ein paar Wochen zu Protokoll, als der Transfer unter Dach und Fach war.

Telegramm Dietikon (2. Liga inter) – Schlieren (2. Liga) 8:0 (3:0) Dornau. – 100 Zuschauer. – Tore: 26. Pinheiro 1:0. 27. Pinheiro 2:0. 45. Meyer 3:0. 51. Duvnjak 4:0. 56. Di Gregorio 5:0. 63. Pa Modou (Foulpenalty) 6:0. 72. Itoko 7:0. 90. Duvnjak 8:0.

Dietikon: Kapic (46. Inaner); Simao (46. Huvos), Lazic, Pa Modou, Lusala; Di Gregorio, Meyer (61. Francisco), Duvnjak (61. Veseli), Itoko (76. Duvnjak); Caputo; Pinheiro.

Schlieren: Schmotzer; Dumitrasku (46. Santana), Rodriguez Medina (64. Mustafi), Marra (46. Colesnicenco), Vieira Marques (64. Marra); Fiore (55. Mustafi), Mustafi (46. Mekonen), Lazri (46. Jahiri), Perez Diaz (64. Lazri); Coelho; Coviello (71. Fiore).

Bemerkungen: Beide Team mit zahlreichen Absenzen. – 45. Pfostenschuss Lazic. – 61. Tor von Itoko wegen Offside aberkannt. – Cornerverhältnis: 8:6.

In den 90 Minuten gegen Schlieren deutete Dietikons Nummer 6 als hängende Spitze ein paar Mal seine Klasse an. Ein Geniestreich war sein Laserpass nach 72 Minuten quer vor dem Schlieremer Kasten auf Duvnjak, der nur noch zum zwischenzeitlichen 7:0 einzuschieben brauchte.

Caputo senior war früher Goalgetter vom Dienst

Brisant an der ganzen Caputo-Geschichte: Papa Antonio Caputo war in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren einer der besten Knipser auf den hiesigen Fussballplätzen.

«Wenn er nur halb so gut wird wie sein Vater, dann gute Nacht gegnerische Verteidiger»,

raunte am vergangenen Samstag einer der Schlieremer Zaungäste seinem Nachbar zu. Caputo senior ist mittlerweile Sportchef beim FC Schlieren. «Er hat das ganz gut gemacht heute, nicht?», meinte der stolze Papa Caputo nach Spielschluss und klatschte mit seinem Sohn ab.