Fussball FC Dietikon gastiert beim Aufsteiger – mit Chefcoach Daniel Tarone In der 16. Runde der 2.-Liga-inter-Meisterschaft spielt der Tabellenvierte FCD am Samstagabend in Widen gegen Liga-Neuling FC Mutschellen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er bleibt dem FC Dietikon erhalten: Chefcoach Daniel Tarone. Michael Würtenberg

April, April! Die Meldung vom Freitag in der Print-Ausgabe der «Limmattaler Zeitung», dass Hakan Yakin zusammen mit Selcuk Sasivari beim FC Dietikon den bisherigen Chefcoach Daniel Tarone ablösen würde, war ein klassischer 1.-April-Scherz. Das Duo Yakin/Sasivari bleibt natürlich beim FC Schaffhausen in der Challenge League, Tarone betreut weiterhin den FCD in der 2. Liga inter.

Gleichwohl war die Aufregung in der Szene gross. So simste Selcuk Sasivari, zusammen mit Yakin Assistenztrainer beim FC Schaffhausen, am Freitagmorgen früh:

«Fünf Leute haben mich schon angerufen und viele eine Nachricht geschickt.»

Hinterher schickte Sasivari fünf Smileys mit Tränen in den Augen. Auch FCD-Chefcoach Tarone fand die ganze Sache äusserst lustig: «Alle sind am Gratulieren» – zu seinem kolportierten Wechsel in den Profifussball nach Schaffhausen. Hier folgte ebenfalls ein Tränen lachendes Smiley. Claude Wuillemin, Limmattaler Trainer- und Schiedsrichterlegende, checkte den Scherz sofort. Um 6:55 Uhr simste er:

«Der 1.-April-Scherz mit Yakin ist top.»

Ein gewisses Online-Portal nahm die Meldung für bare Münze und stellte den Trainertausch zwischen Dietikon und Schaffhausen dann tatsächlich als Top-Meldung ins Netz. Erst nach der Veröffentlichung realisierten die Verantwortlichen, dass es sich um einen Scherz handeln musste. Und, schwupps, war der Artikel auch schon wieder weg von der Seite. Und die Limmattaler Bevölkerung? Am Freitag um 12 Uhr war auf der Dornau - zum Zeitpunkt des angekündigten ersten offiziellen Yakin-Trainings - nichts Aussergewöhnliches zu sehen. Keine Fans, keine neugierigen Spaziergänger. Nur ein Autofahrer hielt um 11:56 Uhr rasch an, wartete bei strömendem Regen eine Minute im Wagen und fuhr dann wieder davon.

Das «Mutschellen-Derby» gegen den Liga-Neuling

Zurück zum wirklichen Geschehen. Am Samstagabend gehts für die Limmattaler zum «Mutschellen-Derby» nach Widen (18.15 Uhr, Sportanlage Burkertsmatt) gegen den bisher positiv überraschenden Liga-Neuling FC Mutschellen. Für Statistiker: In der Vorrunde gewann der FC Dietikon dank Toren von Pinheiro und zweimal Caputo problemlos mit 3:0. Der FC Dietikon liegt aktuell auf Rang vier, vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz, Mutschellen auf Rang acht, neun Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Im Hinspiel war Alessio Caputo (rotes Dress, hier gegen Mutschellens Roger Pfyl) kaum zu stoppen. Mit seinen beiden Treffern in der 2. und 7. Minute ebnete der damals 17-Jährige den Weg zum Dietiker 3:-0-Sieg. Alexander Wagner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen