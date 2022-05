Fussball FC-Dietikon-Boss Lorenzet im grossen Interview: «Ich bin kein Berlusconi» Seit rund drei Monaten präsidiert Claudio Lorenzet, 63, den Fussballclub Dietikon. Vor dem Saisonendspurt in der 2. Liga inter spricht der Bergdietiker Dorfarzt über spezielle Herausforderungen in seiner neuen Aufgabe. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.33 Uhr

Claudio Lorenzet ist seit 1. März dieses Jahres Präsident des FC Dietikon. Ruedi Burkart

Es geht in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Noch drei Runden, dann ist klar, ob der FC Dietikon sein Ziel doch noch erreicht und die sofortige Rückkehr in die 1. Liga feiern kann. In den Endspurt der 2.-Liga-inter-Saison starten die Limmattaler aus der zweiten Reihe, drei Punkte beträgt der Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz. Vor dem Heimspiel vom Samstag gegen Absteiger Wangen bei Olten (16 Uhr, Dornau) äussert sich Vereinspräsident Claudio Lorenzet im grossen Interview. Seit dem 1. März steht er dem Traditionsverein mit seinen 1000 Mitgliedern vor.

Wie gross sehen Sie die Chance, dass der FC Dietikon am 11. Juni nach dem letzten Meisterschaftsspiel auf Rang zwei liegt und damit aufsteigt?

Claudio Lorenzet: Es wird sehr knapp. Aber meiner Meinung nach ist die Rückkehr in die 1. Liga immer noch absolut machbar.

Vor einer Woche sprachen Sie noch von einer «maximal zehnprozentigen Chance».

Im Fussball kann es schnell gehen. Unser direkter Gegner Muri hat zweimal nacheinander verloren, und jetzt sind wir wieder dran an den Freiämtern.

Vor drei Monaten haben Sie, für Aussenstehende völlig überraschend, das Präsidentenamt vom bisherigen Chef Renato Casanova übernommen. Ihr Zwischenfazit?

Es macht Spass, für diesen tollen Verein zu arbeiten. Ich habe ein gutes Team hinter mir, alle spüren, dass ich kurze Entscheidungswege vorziehe. So kann man arbeiten.

Gab es auch negative Stimmen nach Ihrer Wahl?

Das Ergebnis von 117 Stimmen für mich bei 119 abgegebenen Wahlzetteln spricht für sich. Aber klar, es sind nie alle einverstanden, wenn Neuerungen kommen. Das ist nicht nur beim FC Dietikon so.

Sie sprechen Veränderungen an. Welche?

Wir haben strukturelle Anpassungen vorgenommen, und es hat Abgänge gegeben.

Zum Beispiel?

Rolf Winiger hat als J+S-Coach aufgehört und Casi (Renato Casanova, Anmerkung der Redaktion) hat sich zurückgezogen als Platzchef, wird aber weiterhin als Betreuer der 1. Mannschaft tätig sein. Auch Ernst Vogel als Sekretär und Vorstandsmitglied ist nicht mehr dabei. Es taten sich ein paar Baustellen auf. Aber wir sind auf Kurs.

Wie?

Wir legen die Vereinsadministration zusammen und haben dafür eine 50-Prozent-Stelle geschaffen.

Wer wird den Job übernehmen?

Der Name ist bekannt und wird zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht. Die Person kennt den FCD in- und auswendig und hat auch schon Funktionen im Verein ausgeübt.

Wie wird diese Stelle finanziert?

Es ist ein Nullsummenspiel. Einige Posten werden zusammengelegt, jetzt gibt es nur noch eine Anlaufstelle.

Sind solche finanziellen Aufwendungen tatsächlich nötig für einen Amateurverein?

Der FC Dietikon muss gegen aussen professioneller auftreten. Eine zentrale Ansprechperson ist da absolut kein Luxus. Zudem haben wir die Website modernisiert und wir sind vermehrt präsent auf den verschiedenen sozialen Medien.

Sie scheinen mächtig Gas zu geben.

Nicht nur ich. Es braucht immer auch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die den Karren mitziehen. Allein kannst du da gar nichts bewirken. Ich versuche, mit den beiden ebenfalls neuen Führungspersönlichkeiten Andreas Wyss und Erich Müller das Bestehende zu optimieren respektive weiterzuentwickeln. Und auch der unermüdliche Vizepräsident Pascal Stüssi sowie FCD-Urgestein Giuliano Broch sind wichtige Eckpfeiler.

Wie sehen Sie Ihre Rolle beim FC Dietikon? Als eine Art allmächtiger General Manager?

(Schmunzelt) Ich bin kein Silvio Berlusconi, der alles allein entscheidet. Aber ich mag zeitgerechte Strukturen mit kurzen Entscheidungswegen. Ein offener Diskurs mit allen sowie Anstand und Respekt sind mir sehr wichtig.

Sie feierten zu Beginn dieser Woche ihren 63. Geburtstag.

Ein gutes Alter, um einen Verein zu führen, wenn Sie das meinen. Ich bin lebenserfahren, habe auch eine gewisse Gelassenheit. Ich brauche Leute um mich, denen ich vertrauen kann. Dann läuft das Ganze. Mir geht es darum, dass wir auf der Dornau eine gute Zeit haben, wenn dort Fussball gespielt wird.

Blenden wir kurz zurück. Vor vier Jahren …

… war ich mit meinen Ideen beim FC Dietikon noch nicht willkommen gewesen.

Aber im Jahr 2022 …

… haben die Mitglieder erkannt, dass man mit der Zeit gehen muss. Dass es gewisse Veränderungen braucht, um den Verein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Mit Ihrer Aussage «Wir wollen Erfolg um jeden Preis» haben Sie bei Ihrem Amtsantritt Anfang März für gehörig Wirbel gesorgt. Diese Aussage haben nicht alle so verstanden, wie Sie sie gemeint haben.

Ja, das kann sein. Ich habe damit nicht sagen wollen, dass bei einem Nichtaufstieg der 1. Mannschaft alles über den Haufen geworfen wird.

Kein Köpferollen, sollte es am Schluss nicht reichen für die Promotion?

Nein, wo denken Sie hin. Die sportliche Führung mit Cheftrainer Daniel Tarone und Sportchef Marcello Stellato macht einen guten Job. Die beiden können ja auch nichts dafür, wenn die Spieler das Tor nicht treffen.

Also wird der FC Dietikon auch in der Saison 2022/23 von Daniel Tarone trainiert werden?

Ja. Egal, ob in der 2. Liga inter oder in der 1. Liga.

Betrachtet man die jüngsten Zuschauerzahlen auf der Dornau, muss man konstatieren, dass es den Fans keine Rolle spielt, in welcher Liga der FCD auf Torejagd geht. Beim Spitzenspiel gegen Rotkreuz vor zwei Wochen waren kaum 80 Personen auf der Dornau. Und dies, obwohl gleichzeitig noch ein Sponsorenapéro stattgefunden hatte. Das ist doch beschämend.

Das war der erste Samstag mit schönem, heissem Wetter seit langem. Die Leute hatten da offensichtlich anderes zu tun, als ein Fussballspiel zu besuchen. Aber ich darf sagen, dass wir sonst regelmässig vor 200 bis 250 Zuschauern spielen. Eine Tatsache ist: Wir sind nirgends in der Stadt präsent, niemand weiss, wann wir jeweils ein Heimspiel haben. Im Marketing sehe ich noch viel Potenzial. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Da wird sich einiges ändern in Zukunft.

Werfen wir einen Blick in die neue Saison. Wie man hört, wird das Budget für die 1. Mannschaft massiv erhöht.

Ja, das ist so. Wenn wir nicht aufsteigen sollten, müssen wir eine kompetitive Mannschaft haben, die in einem Jahr in die Aufstiegsspiele kommen kann. Und wenn wir aufsteigen, müssen wir ein Team beisammenhaben, das in der 1. Liga bestehen kann.

Können Sie Zahlen nennen?

Könnte ich, tue ich aber nicht. (schmunzelt) Was ich verraten kann, ist, dass wir einen neuen Mittelstürmer mit 1.-Liga-Erfahrung verpflichtet haben. Und auch Ersatz für die abtretenden Routiniers Mollet und Hezel finden konnten.

Der neue Torgarant heisst?

Der Name ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nur so viel: Er kennt die Region. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich zudem Gespräche mit den aktuellen Spielern führen. Dann wissen wir mehr. Aber es wird Änderungen geben. Ich brauche keine Schönwetterspieler mit Gel im Haar. Sondern Kämpfer, die wissen, warum sie das rote Dress des FC Dietikon tragen.

Das ist eine Ansage. Fort mit den Badi-Fussballern!

Aber nur so geht’s.

Frei nach dem Motto: «Auf geht’s Dietiker, kämpfen und siegen»?

Ja, das könnte ich tatsächlich nicht besser auf den Punkt bringen. (schmunzelt)

