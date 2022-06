Silvan Wallner, 20, kam in den bisherigen drei Testpartien des FC Zürich jeweils nach dem Seitenwechsel zum Einsatz. So auch beim 3:2-Erfolg am Samstag gegen Challenge-Ligist Wil in Uitikon.

Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.06.2022, 15.07 Uhr