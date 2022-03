Fussball Ex-Profi bleibt auf der Dornau: Der FC Dietikon verlängert mit Pa Modou Gute Neuigkeiten gibt’s kurz vor dem Start in die Rückrunde vom interregionalen 2.-Ligisten zu vermelden. Verteidigungsminister Pa Modou, 32, bleibt bis mindestens Ende der laufenden Saison beim FCD. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.03.2022, 19.06 Uhr

Pa Modou erstmals im FCD-Dress: Am 12. Juni 2021 gab der Gambier seinen Einstand bei der 0:2-Niederlage gegen Kosova. Ruedi Burkart

Im Kampf um die direkte Rückkehr in die 1. Liga hat der FC Dietikon eine Ansage an die Konkurrenz in Rotkreuz, Muri und Schöftland gemacht. Nach ungewissen Tagen und Wochen ist jetzt klar: Pa Modou, der 32-jährige Captain der gambischen Nationalmannschaft, bleibt im Verein. «Dass Pam weiter für uns spielt, ist natürlich eminent wichtig», sagt Dietikons Sportchef Marcello Stellato. Pa Modou ist nicht nur die defensive Lebensversicherung der Limmattaler, er erzielt auch wichtige Tore. Dreimal hat er in der Hinrunde getroffen, nur die beiden Offensivakteure Alessio Caputo und Leandro Di Gregorio netzten öfter ein.

Pa Modou – er absolvierte Mitte Juni letzten Jahres sein erstes Spiel im FCD-Dress, damals noch in der 1. Liga – bleibt den Limmattalern also erhalten. Dass die Vertragsverlängerung in direktem Zusammenhang mit der Machtübernahme des neuen Präsidenten Claudio Lorenzet per 1. März steht, scheint offensichtlich. Schliesslich sagte der Bergdietiker Hausarzt in der «Limmattaler Zeitung» nach seiner Wahl zum neuen FCD-Boss unter anderem Folgendes: «Wir wollen Erfolg um jeden Preis.» Allerdings hält Lorenzet den Ball flach, Zahlen werden keine genannt. Auf Anfrage erklärt Lorenzet lediglich: «Wir haben uns mit Pa Modou auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit geeinigt.» Man sei stolz und froh, dass der routinierte Gambier dem FCD erhalten bleibe. Dass man mit Pa Modou gerne langfristig planen würde, ist ein offenes Geheimnis. Lorenzet sagt:

«Wir wollen ihm eine Perspektive für die Zukunft bieten.»

Los geht’s für den viertplatzierten FC Dietikon am Samstag, 12. März, mit einem Heimspiel gegen den Tabellenachten Zofingen (16 Uhr, Dornau).

