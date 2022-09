Fussball Es läuft den «Stieren» immer besser: Der FC Urdorf trotzt Leader Horgen ein 1:1 ab Die Limmattaler kommen in der 2. Liga in Fahrt. Gegen den Tabellenführer wäre gar der Sieg möglich gewesen – trotz der erneuten Absenz des angeschlagenen Marco Schönbächler. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 23.09.2022, 15.17 Uhr

Der FC Urdorf, hier mit Captain Dejan Peric, kommt in der 2. Liga in Schwung. Ruedi Burkart (3. August 2022)

Mit einem verdienten Remis im Spitzenspiel der noch jungen 2.-Liga-Saison gegen Horgen haben die Urdorfer Fussballer eine weitere Duftmarke gesetzt. Zehn Tage nach dem 3:2-Spektakelsieg gegen Absteiger Einsiedeln hat das Team von Cheftrainer Manuel Leite erneut gezeigt, dass mit ihm in dieser Meisterschaft definitiv zu rechnen sein wird. «Wir sind mit dem einen Punkt gegen Horgen mehr oder weniger zufrieden», bilanziert Leite, «wir hätten das Spiel auch gewinnen können.»

Erneut mussten die Urdorfer ohne ihren designierten Leader Marco Schönbächler ran. Der Ex-Profi laboriert weiterhin an seinem schmerzenden Fussgelenk. Diese Blessur hatte er sich bei seinem Début im Auswärtsspiel gegen die Blue Stars zugezogen, als er nach einer knappen halben Stunde bereits wieder vom Feld musste.

An Fussballspielen ist momentan nicht zu denken: Marco Schönbächler zwickt’s im Fuss. Ruedi Burkart (9. September 2022)

Die Partie am linken Ufer des Zürichsees hatte für die Limmattaler nach Wunsch begonnen. Bereits nach 23 Minuten verwertete Dominik Sommer einen Elfmeter zur Führung. «Dann haben wir für eine kurze Zeit die Konzentration verloren», sagt Leite. Als Folge davon fiel nur fünf Minuten nach dem 1:0 der Ausgleich. «Eine Rückgabe an unseren Goalie Sven Gammel geriet zu kurz, und schon war es passiert», so Leite.

In der Folge lieferten sich die beiden Mannschaften einen Kampf auf Augenhöhe. Leite: «In der Schlussphase zeigten wir eine sehr gute Moral und konnten einen Zacken zulegen. Wir kamen zu Chancen und hätten die drei Punkte verdient gehabt.»

Weiter geht’s für die Urdorfer bereits an diesem Sonntag: Auswärtsspiel gegen den noch sieglosen 12. der Tabelle Wollishofen (10.15 Uhr, Sportplatz Sonnau, Adliswil). «Wir müssen konzentriert bleiben. Sonst laufen wir in die Falle», hebt Leite den Zeigefinger. Denn: Alles andere als der dritte Vollerfolg im sechsten Meisterschaftsspiel wäre eine grosse Enttäuschung.

Horgen – Urdorf 1:1 (1:1)

Waldegg. – Tore: 23. D. Sommer (Penalty) 0:1. 28. Chipra 1:1.

Urdorf: Gammel; Shabedini, Scicchitano, Radevic, R. Da Silva; Borner (78. Rako), Markovic (73. Wirth), Peric (76. Brito Pereira); D. Sommer, Weidmann; Dukic (79. De Sousa Carneiro).

Bemerkung: Urdorf unter anderem ohne Schönbächler (verletzt).



2. Liga regional, Gruppe 4

Rangliste: 1. Witikon 5/13 (14:4). 2. Horgen 5/13 (10:4). 3. Wettswil-Bonstetten II 5/12 (12:10). 4. Bülach 4/10 (14:2). 5. Urdorf 5/8 (10:9). 6. Oerlikon/Polizei 5/7 (12:13). 7. Seefeld 5/6 (9:7). 8. Einsiedeln 5/6 (12:11). 9. YF Juventus II 4/5 (5:5). 10. Red Star II 5/5 (6:7). 11. Wiedikon 5/4 (6:11). 12. Blue Stars 5/3 (5:14). 13. Wollishofen 5/2 (5:16). 14. Kilchberg-Rüschlikon 5/1 (8:15).

Anmerkung: Bei Punktgleichheit Rangierung nach Anzahl Strafpunkte.

