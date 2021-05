Fussball Es geht bald wieder los: Grosse Vorfreude und ein legendäres Revierderby Im Juni soll die Meisterschaft zu Ende gespielt werden. Die Limmattaler Teams fiebern auf den Restart hin. Dietikon und Schlieren absolvieren am 31. Mai ein Testspiel. Ruedi Burkart 19.05.2021, 16.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald kämpfen sie wieder um den Ball. Dietikons Innenverteidiger Anis Ramcilovic (rotes Dress) legt mit seinem Verein bereits am 31. Mai wieder los. Ruedi Burkart

Die Vorfreude auf die Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs im Amateurfussball steigt mit jedem Tag. Zwar muss Bundesbern die jüngst angekündigten Lockerungen wie die Anhebung der Gruppengrösse für Mannschaftssportarten nationaler und regionaler Ligen von 30 auf 50 Personen am 26. Mai noch bestätigen. Doch schon jetzt planen die Verbände und Vereine mit Nachdruck den Meisterschaftsendspurt im Juni.

Erstligist FC Dietikon hat bereits zwei Testspiele im Programm. Am Montag, 31. Mai, also dem Tag, an welchem Amateursport wieder ohne Einschränkungen erlaubt sein soll, empfängt das Team des neuen Trainerduos Daniel Tarone/Oliver Stajic zum Aufgalopp in den Fussballfrühling den FC Schlieren aus der 2. Liga zum Revierderby (19.30 Uhr, Dornau). Am 5. Juni testen die Bezirkshauptstädter dann ebenfalls auf heimischem Rasen gegen die Blue Stars aus der 2. Liga inter (16 Uhr, Dornau).

1. Liga: FCD-Trainer Tarone freut sich auf «vier Cup-Spiele»

Danach geht’s in den vier Partien umfassenden Abstiegskampf. Zur Erinnerung: Die Dietiker stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. «Wir freuen uns», sagt FCD-Cheftrainer Tarone, «es stehen vier Cup-Spiele an.» Gegen wen die Dietiker antreten müssen, ist klar. Wann gespielt wird, hat die 1. Liga indes noch nicht offiziell bekanntgegeben – mit Ausnahme des Mittwoch-Heimspiels gegen Linth 04 am 23. Juni. Man gehe Stand jetzt davon aus, dass die Partien ab dem 12. Juni ausgetragen werden, sagt Assistenztrainer Stajic. Bemerkenswertes Detail: Die Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt, Kosova und Höngg, stehen gleich zu Beginn des Saisonschluss-Sprints an. Läuft alles nach Plan, wäre der FCD spätestens am 4. Juli mit der Saison 2020/21 fertig.

2. Liga: Schlieren und Urdorf in ruhigen Gewässern

Der Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) hat die restlichen Partien mittlerweile angesetzt. Die Limmattaler Zweit- und Drittligisten werden zwischen dem 13. und 27. Juni ihre in der Vorrunde verschobenen Partien nachholen. Während in der 2. Liga aus Limmattaler Sicht wenig Brisanz im Saisonendspurt steckt – Schlieren und Urdorf sind gegen hinten gesichert, nach vorne hat Schlieren nurmehr rechnerische Chancen auf die Promotion –, geht es für Drittligist Engstringen noch um alles oder nichts. Das Team von Trainer Patrick Graf liegt vor den abschliessenden beiden Partien wegen der grösseren Anzahl Strafpunkte hinter dem punktgleichen Wädenswil II unter dem Strich.