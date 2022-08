Fussball Erstmals wieder Jubel nach Abstiegs-Blues: FC Engstringen gewinnt Cup-Spektakel Der 4.-Ligist setzt sich in der ersten Runde des Regionalcups gegen den FC Oetwil-Geroldswil aus der 3. Liga mit 5:3 durch. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.08.2022, 16.32 Uhr

Die Oetwiler agierten lange Zeit planlos. Hier startet Christian Geiger (links, orangenes Dress) einen Angriff, Engstringens David Tasi ist ihm auf den Fersen. Im Hintergrund beobachtet der neue FCOG-Trainer Adnan Mustafi die Szene. Ruedi Burkart

Mit der ersten Runde im Regionalcup starteten am vergangenen Wochenende auch die Klubs der unteren Ligen in die neue Saison. In diesem Wettbewerb haben die Limmattaler Vertreter in den letzten Jahren keine grossen Stricke zerrissen und das tun sie auch in diesem Sommer nicht. Von den sechs Klubs aus der Region hat nur ein einziger die Startrunde überstanden. Ausgerechnet der FC Engstringen, im Frühling aus der 3. Liga abgestiegen, sorgt mit seinem 5:3-Sieg gegen 3.-Ligist Oetwil-Geroldswil für die positiven Schlagzeilen zum Wochenstart. Der Lohn für das Team von Trainer Patrick Graf: Einzug in die zweite Runde von Mitte September.